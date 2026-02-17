Νέο βίντεο Μητσοτάκη: Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού θα ανακοινωθεί μέχρι τέλη Μαρτίου

Για μια ακόμη φορά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επέλεξε να επικοινωνήσει μέσω social media.

Αυτή τη φορά αντικείμενο του νέου βίντεο που παρουσίασε ήταν η ανεργία των νέων.

Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο στόχος είναι πάντα ο ίδιος: οι νέοι να ζουν καλύτερα από τις προηγούμενες γενιές!

Αρχικά στο βίντεο εμφανίζονται νέοι, οι οποίοι ερωτώμενοι στο δρόμο για την κατάσταση της ανεργίας στις ηλικίες τους, λένε την άποψή τους. Στη συνέχεια το λόγο λαμβάνει ο πρωθυπουργός που αποτυπώνει με αριθμούς την αλλαγή της κατάστασης μέσα στα χρόνια διακυβέρνησης της χώρας της από τη Νέα Δημοκρατία.

«Από το 39,5% που παραλάβαμε το 2019, η ανεργία των νέων έχει πέσει στο 13%», αναφέρει μεταξύ άλλων.

«Δεν το λέω για να πανηγυρίζουμε. Αλλά κάτι αλλάζει, μιλάμε για δουλειές, για καλύτερους μισθούς, για νέους που επιστρέφουν στην πατρίδα μας. Ξέρω καλά όμως ότι η ακρίβεια και κυρίως το στεγαστικό πιέζουν τους νέους μας. Για αυτό και συνεχίζουμε», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ανέλυσε επίσης τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για τους νέους και τόνισε ότι η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού θα ανακοινωθεί μέχρι τα τέλη Μαρτίου

