Στην Ινδία ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Νέες ευκαιρίες για συνεργασία - Οι στόχοι και το πρόγραμμά του

Στιγμιότυπο από την προηγούμενη επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ινδία, Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024

Αναβαθμίζονται διαρκώς οι σχέσεις Ελλάδας - Ινδίας και μετά την πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού Αμύνης, Νίκου Δένδια για την αμυντική συνεργασία, στη «χώρα των Μαχαραγιάδων» θα βρεθεί για άλλη μια φορά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η συμμετοχή του πρωθυπουργού στο India AI Impact Summit 2026, που πραγματοποιείται στο Νέο Δελχί στις 18–19 Φεβρουαρίου, συνιστά στρατηγική επιλογή υψηλής πολιτικής και γεωοικονομικής σημασίας και έρχεται δύο χρόνια μετά την προηγούμενη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ινδία.

Έρχεται επίσης λίγες μέρες μετά την συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ινδίας, η οποία χαρακτηρίστηκε «μητέρα όλων των συμφωνιών».

Οι στόχοι της Συνόδου

Η Σύνοδος αποτελεί κεντρική διεθνή πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση παγκόσμιου πλαισίου πολιτικής στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με έμφαση στον μετρήσιμο κοινωνικό και αναπτυξιακό αντίκτυπο (People–Planet–Progress).

Η Ινδία επιδιώκει να μετατοπίσει τη διεθνή συζήτηση από τις γενικές διακηρύξεις σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, απτές συνεργασίες και επεκτάσιμες(ευέλικτες) εφαρμογές. Η παρουσία του πρωθυπουργού στη Σύνοδο τοποθετεί την Ελλάδα στον πυρήνα αυτής της μετάβασης, ενώ ενισχύει τον ρόλο της στον παγκόσμιο διάλογο για την Τεχνητή Νοημοσύνη ως γέφυρα της Ευρώπης με τον Παγκόσμιο Νότο.

Η Σύνοδος συγκεντρώνει αρχηγούς κρατών, διεθνείς οργανισμούς και κορυφαίους τεχνολογικούς ηγέτες . Περισσότεροι από 20 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και εκπρόσωποι από επιπλέον 60 χώρες αναμένεται να συμμετάσχουν στη Σύνοδο.

Η συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη στο AI Impact Summit – θα τον συνοδεύσουν ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο ειδικός γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της κυβέρνησης Γιάννης Μαστρογεωργίου - ενισχύει τη διεθνή ορατότητα της Ελλάδας σε έναν τομέα που θα καθορίσει τη γεωοικονομική ισχύ των επόμενων δεκαετιών και την εδραιώνει ως χώρα που συνδυάζει την καινοτομία, το ρυθμιστικό πλαίσιο και το κοινωνικό όφελος.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση του πλαισίου της επόμενης εποχής, όχι ως θεατής, αλλά ως συνδιαμορφωτής, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της σε ζητήματα διεθνούς τεχνολογικής διακυβέρνησης.

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προχωρήσει σε παρέμβαση στη Σύνοδο, ενώ θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους κορυφαίων εταιρειών τεχνολογίας και αξιωματούχους.

Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό, με τους:
-Michael Kratsios, Βοηθό του Προέδρου των ΗΠΑ και Επικεφαλής του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου
-Demis Hassabis, CEO, Google DeepMind
-Brad Smith, Αντιπρόεδρο της Microsoft
-Mati Staniszewski, CEO, ElevenLabs
-Sam Altman, CEO, OpenAI
-Arthur Mensch, CEO, Mistral A.I

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ινδίας Narendra Modi

Την Πέμπτη, στο περιθώριο του AI Impact Summit, ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας Narendra Modi.

Δυόμισι χρόνια μετά την κοινή Δήλωση των δύο ηγετών κατά την επίσημη επίσκεψη του κ. Modi στην Αθήνα για την αναβάθμιση της σχέσης σε στρατηγική εταιρική σχέση (Αύγουστος 2023) και δύο χρόνια μετά την επίσημη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ινδία (Φεβρουάριος 2024), οι διμερείς σχέσεις έχουν μπει σε τροχιά συνολικής αναβάθμισης σε όλα τα επίπεδα, ενώ η Ελλάδα ενισχύει την παρουσία της στην Ινδία με δύο νέα προξενεία στη Βομβάη και στην Μπανγκαλόρ.

Η Ελλάδα μπορεί να είναι η στρατηγική, γεωπολιτική και εμπορική πύλη του Ινδο-Ειρηνικού στην Ευρώπη, ενώ μπορεί να αποτελέσει ζωτικό σημείο του Διαδρόμου Μέσης Ανατολής-Ινδίας- Ευρώπης (IMEC). H θέση της Ελλάδας, στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, αποτελεί ιδανική γέφυρα προς την Ευρώπη, αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο και η Ελλάδα επιδιώκει να συνεργαστεί με τις χώρες που συμμετέχουν στο εμβληματικό αυτό εγχείρημα.

Ταυτόχρονα, η συνεργασία με την Ινδία διευρύνεται σε μια σειρά από τομείς, στην ασφάλεια και την άμυνα, στις επενδύσεις και στο εμπόριο, στην επιστήμη και την τεχνολογία, στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, στον τουρισμό και στη γεωργία, την ώρα που η εμπορική συμφωνία Ε.Ε.-Ινδίας επανακαθορίζει και ενισχύει και το διμερές πλαίσιο εμπορίου και επενδύσεων, καθώς δημιουργεί νέες ευκαιρίες και συνθήκες πρόσβασης για τα ευρωπαϊκά προϊόντα και τις επιχειρήσεις σε μια τεράστια αγορά.

