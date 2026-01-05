Τι σημασία έχει η πιθανή Κοινή Δύναμη Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ

Πριν από δύο εβδομάδες περίπου ισραηλινό δημοσίευμα ανέφερε ότι το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος εξετάζουν το ενδεχόμενο δημιουργίας κοινής στρατιωτικής δύναμης στην ανατολική Μεσόγειο εν μέσω των εντάσεων με την Τουρκία.

Τι θα σήμαινε κάτι τέτοιο για τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο και πώς θα αντιδρούσε η Τουρκία σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Το Newsbomb απευθύνθηκε στον αμυντικό αναλυτή, αντιστράτηγο ε.α. Κωνσταντίνο Κούσαντα, προκειμένου να αποκρυπτογραφήσει τι σημασία έχει σε πολιτικό, στρατιωτικό και επιχειρησιακό επίπεδο η πιθανή Κοινή Δύναμη Ταχείας Επέμβασης Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Σημειωτέον πως ο κ. Κούσαντας έχει υπηρετήσει στο ΝATOϊκό Στρατηγείο Ταχείας Επεμβάσεως στην Ισπανία, στην Βαλένθια ως Βοηθός Επιτελάρχη στο βαθμό του Ταξίαρχου και είναι κάτοχος δύο Masters στη Διεθνή Ασφάλεια (Plymouth) και στις Διεθνείς Σχέσεις (Brussels).

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο κ. Κούσαντας στο Newsbomb:

Γενικά συμπεράσματα:

1. Υλοποιεί την τεράστια γεωπολιτική υπόσταση στον γεωοστρστηγικό άξονα της συμφωνία 3 + 1 (Ελλάδα Κυπριακή Δημοκρατία Ισραήλ + ΗΠΑ) από το 2019 επί προηγούμενης θητείας του Τραμπ

2. Δημιουργεί μια τεράστια ανάσχεση στην Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο από δραστηριότητες επιθετικές με παραβιάσεις, εξορύξεις , έρευνες, επίπλαστες οριοθετήσεις

3 Συνδέει και ενισχύει τον γεωπολιτικό άξονα 3 + 1 Ελλάδας Κυπριακής Δημοκρατίας Ισραήλ+ ΗΠΑ με τον IMEC CORRIDOR που αποτελεί ανταγωνιστικό άξονα από τον άξονα Πακισταν, Κατάρ, Τουρκία

4. Αναπτύσσει του Ελληνισμού συμφέροντα σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο μαζί με την διεκδίκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας Κατοχυρώνει την γεωπολιτική της ενέργειας σε ότι αφορά τους μελλοντικούς ενεργειακούς αγωγούς φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

1. Η δημιουργία μίας Κοινής Ταξιαρχίας Ταχείας Αντίδρασης Ελλάδας Ισραήλ Κυπριακής Δημοκρατίας θα δημιουργούσε μια ομπρέλα ασφαλείας – άμυνας για όλο τον γεωπολιτικό άξονα Ελλάδας Κύπρου Ισραήλ σε όλα τα ενεργειακά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργούσε μια ανάσχεση στην πράξη στα επεκτατικά σχέδια της Τουρκίας που επιθυμεί συνεκμετάλλευση και συμμετοχή

2. Η υπεράσπιση του μελλοντικού eastmed για την μεταφορά τεράστιων ποσοτήτων Φυσικού Αερίου του Ισραήλ (Λεβιάθαν, Καρίς, Ταμάρ), της Κυπριακής Δημοκρατίας (οικόπεδα 6,10 και 12) μέχρι το 2027 και επιπλέον των Ελληνικών οικοπέδων (δυτικά της Κρήτης της Exxon mobil και chevron), θα έχει κατάληξη στην Ελλάδα - ΕΕ με τα κοιτάσματα που ενδεχομένως να φθάνουν συνολικά τα 2,5 τρις κυβικά μέτρα Φυσικού Αερίου

3. Η κοινή επιχειρησιακή υποστήριξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης του Great Sea Interconnector (GSI) θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, διότι το έργο της κατασκευής του GSI ωφελεί και το Ισραήλ που επιθυμεί σταθερή ηλεκτρική ενέργεια από την ΕΕ. Επομένως το έργο που έχει αδρανήσει λόγω Τουρκίας στην Κάσο από τον Ιούλιο του 2024, λόγω έλλειψης πολιτικής αποφασιστικότητας από την Ελλάδα ώστε να γίνουν οι απαραίτητες βυθοσκοπικές μετρήσεις – πόντισης του καλωδίου, εκτιμάται ότι θα υλοποιηθεί και με την στήριξη του Ισραήλ, που το αφορά

4. Το τουρκολιβυκό μνημόνιο απαξιώνεται εντελώς από μία επικυριαρχία 3 + 1 Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας, Ισραήλ υπό τις ΗΠΑ και στην πράξη, ένα ψευτομνημόνιο που ούτως ή άλλως δεν έχει νομική – γεωγραφική υπόσταση και κυρίως μετά από όλα όσα έχουν προηγηθεί τελευταία μεταξύ Τουρκίας Λιβύης

5. Ενδεχόμενη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας Ισραήλ Κυπριακής Δημοκρατίας εκτιμάται ότι δεν θα ενοχλήσει την Αίγυπτο διότι έχει καλές σχέσεις με το Ισραήλ με την Συμφωνία Ειρήνης από το 1979 και επιπλέον με την πρόσφατη συμφωνία 35 δις δολαρίων διοχέτευσης 230 δις κυβικών μέτρων φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα του Ισραήλ στην Νταμιέτα και Ίντκου της Αιγύπτου για υγροποίηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

1. Το Κοινό Κέντρο Αεροπορικής Εκπαίδευσης στην Καλαμάτα Ελλάδας Ισραήλ που λειτουργεί από το 2022, όπου γίνεται συνεκπαίδευση των καλύτερων πιλότων στον κόσμο Ελλάδας και Ισραήλ, θα προσδώσει μια κοινή συνεργασία όχι μόνο στο θέμα της εκπαίδευσης αλλά και επιχειρησιακό σχεδιασμό υψηλής ετοιμότητας

2. Οι Κοινές Διακρατικές Αεροναυτικές Ασκήσεις Ελλάδας Ισραήλ οι οποίες έχουν ξεκινήσει από το 2011 (με δεκάδες κοινές ασκήσεις κάθε χρόνο επί του πεδίου στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου τα τελευταία χρόνια) θα συνεχίσουν, παρέχοντας μία μεγάλη εμπειρία εκπαίδευσης σε έναν ζωτικό χώρο για τον Ελληνισμό, παρέχοντας υποδομές επικοινωνιών, διοίκησης και ελέγχου, αντιμέτρων ηλεκτρονικού πολέμου, επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, κυβερνοπολέμου.

3. Οι πρόσφατοι εξοπλισμοί της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας από το Ισραήλ (αντιαρματικά spike nlos, πολλαπλοί εκτοξευτές puls, πύραυλοι αέρος εδάφους rampage, βόμβες spice, αντιαεροπορικά barrack MX και ότι άλλο θα αποτελέσει την αντιαεροπορική Ασπίδα του Αχιλλέα) θα προσδώσουν μια εξαιρετική διαλειτουργικότητα επί του πεδίου σε ενδεχόμενο Διακλαδικό Σχηματισμό των 3 χωρών

4. Ο τεράστιος Αεροναυτικός Επιχειρησιακός Χώρος μεταξύ Ρόδου - Καρπάθου – Κάσου – Κρήτης – Καστελόριζου – Κυπριακής Δημοκρατίας - Ισραήλ θα λάβει επιχειρησιακή υπόσταση σε μια απόσταση περίπου 900 χιλιομέτρων, δίνοντας ισχυρή οντότητα σε μία περιοχή όπου μέχρι τώρα η Τουρκία λόγω γεωγραφίας είχε συνεχή παρουσία με παράνομες εξορύξεις στην Κύπρο το 2019 και έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο το 2020 μεταξύ Καστελορίζου και Ρόδου

5. Η τεράστια Κοινή Αεροπορική Ισχύς Ελλάδας Ισραήλ των 280 αεροσκαφών του Ισραήλ 4,5ης και 5ης γενιάς και των 230 της Ελλάδας (144 αεροσκάφη 4,5ης γενιάς στο τέλος του 2026) έναντι των 230 αεροσκαφών της Τουρκίας (παλαιών F16 4ης και 3ης γενιάς με προβλήματα ανταλλακτικών των κυρώσεων CAATSA από τις ΗΠΑ), δίνει μία υπεροπλία τουλάχιστον ‘’αεροπορικής υπεροχής’’ στον αέρα

6. Οι πρόσφατοι εξοπλισμοί του Ισραήλ με νέες κορβέτες Saar 7 (παλαιότερες Saar 6) και με τα νέα υποβρύχια που μπορούν να εξαπολύουν βαλλιστικούς πυραύλους μπορούν να έχουν παρουσία στον ευρύτερο γεωστρατηγικό χώρο της Ανατολικής Μεσογείου σε συνέργεια μαζί με τις Ελληνικές 4 νέες υπό παραλαβή φρεγάτες belharra, τις 4 νέες Ιταλικές Bergamini και τα 4 υποβρύχια τύπου 214

7. Η Κυπριακή Δημοκρατία η οποία βρίσκεται γεωγραφικά ενδιάμεσα θα έχει την υποστήριξη Ισραήλ και Ελλάδας, καθόσον η γεωγραφική απόσταση από το Ισραήλ θα είναι 300 χιλιόμετρα ενώ από την Ελλάδα 600 χιλιόμετρα δίνοντας ένα επιχειρησιακό πλεονέκτημα

8. Κοινό Διακλαδικό Επιτελείο θα μπορούσε να υπάρξει ακόμα και στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας (Λεμεσός, Πάφος) γεγονός που θα έδινε μια ισχυρότερη επιχειρησιακή οντότητα σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Κύπρου.

9. Εναλλακτικά θα μπορούσε να βρίσκεται και στην Ελλάδα, όπως έχει με δημοσιογραφικές πληροφορίες για Κάρπαθο ή Ρόδο ή Κρήτη με επιχειρησιακές αποστολές που θα πρέπει να καθοριστούν με μεγάλη ακρίβεια.

Επομένως, απαιτείται από την χώρα μας και την Κυπριακή Δημοκρατία η πολιτική αποφασιστικότητα συμμετοχής στην ενδεχόμενη επιχειρησιακή αυτή στρατιωτική διασύνδεση Κοινής Ταξιαρχίας Ταχείας Αντίδρασης Ελλάδας Κυπριακής Δημοκρατίας Ισραήλ διότι το timing είναι εξαιρετικό και αποσκοπεί άμεσα στην προστασία των συμφερόντων του Ελληνισμού

ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΗΣΥΧΕΙ Η ΤΟΥΡΚΊΑ

Η Τουρκία στην συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν μπορεί να αντιδράσει διότι:

1. Η συμφωνία 3 + 1 αφορά αφορά και τις ΗΠΑ με ότι αυτό συνεπάγεται και συνεπώς παρακολουθεί τις εξελίξεις καθόσον το Ισραήλ είναι ο εντολοδόχος της ΗΠΑ σε όλη την ευρύτερη περιοχή

2. Η στρατιωτική ισχύς της Τουρκίας έχει μειωθεί κατά πολύ στην πολεμική της αεροπορία με αεροσκάφη πεπαλαιωμένα

3. Αποκαλύπτεται σταδιακά ο διπλός ρόλος της Τουρκίας σε Ανατολή και Δύση μετά τις επίσημες αιτήσεις της σε BRIC και Συνεργασία Χωρών της Σαγκάης

4. Επι μεγάλο χρονικό διάστημα είχε εύκολη πρόσβαση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου κάτι το οποίο εξαλείφεται σταδιακά από την συνεργασία Ελλάδας Κυπριακής Δημοκρατίας Ισραήλ

5. Απομονώνεται από τις ενεργειακές διεκδικήσεις και του ανυπόστατο Τουρκολιβυκό Μνημόνιο

