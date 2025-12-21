Ισραήλ, Ελλάδα και Κύπρος οικοδομούν «τοίχο» ασφαλείας - Τριμερής Σύνοδος στην Ιερουσαλήμ

Ισραήλ, Ελλάδα και Κύπρος οικοδομούν έναν «τοίχο» ασφαλείας απέναντι στην Τουρκία. Αυτό αναφέρουν πηγές στο Ισραήλ ενόψει της συνόδου Ισραήλ–Ελλάδας–Κύπρου, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στην Ιερουσαλήμ.

Η σύνοδος πραγματοποιείται εν μέσω αυξανόμενης έντασης μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, αλλά και μεταξύ Τουρκίας, Ελλάδας και Κύπρου, με παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη και αντίδραση ελληνικών μαχητικών, επισημαίνεται σε δημοσίευμα του ισραηλινού ynet.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης θα φτάσουν την Κυριακή στο Ισραήλ για τη σύνοδο με τον Νετανιάχου και θα έχουν διμερείς συναντήσεις τη Δευτέρα. Η επίσκεψή τους περιλαμβάνει πολλαπλά επίπεδα, κυρίως αμυντικά, αλλά ένα σημαντικό μέρος αφορά και τον τομέα της ενέργειας.

Στη σύνοδο θα συζητηθεί, μεταξύ άλλων, η σύνδεση των τριών χωρών σε ένα κοινό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου. Η Ελλάδα κατασκευάζει γραμμή ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ Κρήτης και Κύπρου, και όταν η Κύπρος συνδεθεί με το Ισραήλ, θα πρόκειται για μια πραγματική «επανάσταση» που θα εντάξει το Ισραήλ στο ευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο, σημειώνει ο συντάκτης του δημοσιεύματος.

Παράλληλα, θα συζητηθούν οι έρευνες για φυσικό αέριο, με έμφαση στο μεγάλο κοίτασμα «Αφροδίτη».

Επιπλέον, θα εξεταστεί η αμερικανική πρωτοβουλία IMAC – ένας οικονομικός διάδρομος που θα συνδέει την Ινδία, τη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ και την Ευρώπη μέσω προηγμένων υποδομών μεταφορών και ενέργειας, ενισχύοντας τη συνεργασία στον τομέα του εμπορίου, της οικονομίας, της ενέργειας και της ασφάλειας, με δίκτυα σιδηροδρόμων, καλωδίων και ενεργειακές συνδέσεις.

Κεντρικό στοιχείο της συνόδου είναι η ασφάλεια: η δημιουργία ενός «τοίχου» απέναντι στην Τουρκία, την οποία το Ισραήλ θεωρεί αντίπαλο αλλά όχι εχθρό, με στόχο να αποτραπεί η μετατροπή της σε εχθρό, σημειώνει το ισραηλινό μέσο.

Η συζήτηση μεταξύ των χωρών επικεντρώνεται στο πώς να δημιουργηθεί ένα τέτοιο τρίγωνο αποτροπής της Τουρκίας. Στόχος δεν είναι κοινές στρατιωτικές δυνάμεις, αλλά κοινές ασκήσεις, συντονισμός και σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, τονίζεται.

Στο Ισραήλ διαψεύδουν τις αναφορές που δημοσιεύθηκαν στην Ελλάδα για δημιουργία κοινής δύναμης παρέμβασης των τριών χωρών, μια μορφή αμυντικής συμμαχίας. Ανώτεροι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι κάτι τέτοιο δεν εξετάζεται και δεν θα συζητηθεί στη σύνοδο, αλλά οι τρεις χώρες επιδιώκουν την ενίσχυση του στρατιωτικού συντονισμού ώστε να είναι προετοιμασμένες σε περίπτωση ανάγκης. Ο βασικός στόχος είναι η αποτροπή.

Στο πλαίσιο αυτής της ενισχυμένης συνεργασίας, συζητούνται στο Ισραήλ μεγάλες πωλήσεις όπλων προς την Ελλάδα και η διεξαγωγή περαιτέρω κοινών ασκήσεων. Υπάρχει επίσης πολιτικό και πολιτιστικό επίπεδο συνεργασίας: η αντιμετώπιση πολιτικών καταστροφών όπως πυρκαγιές, έρευνες στη θάλασσα και συνεργασία σε περίπτωση σεισμών.

Συνάντηση Νετανιάχου - Μπάρακ και το μήνυμα στην Τουρκία

Την περασμένη Δευτέρα, κατά τη συνάντηση του πρωθυπουργού Νετανιάχου με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπαρκ, το Ισραήλ μετέφερε σκληρά μηνύματα σχετικά με την Τουρκία. Το ισραηλινό μήνυμα ήταν ότι για το καλό και των δύο πλευρών πρέπει να βρεθεί τρόπος αποτροπής περαιτέρω κλιμάκωσης. Στη συνάντηση σημειώθηκε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν επιδεινώνει τις σχέσεις με το Ισραήλ, και αντί να συγκρίνει τον Νετανιάχου με τον Χίτλερ δύο φορές την ημέρα, το κάνει πλέον τρεις φορές.

Η απάντηση των Αμερικανών ήταν ότι οι αντι-ισραηλινές δηλώσεις έχουν εσωτερική πολιτική σκοπιμότητα στην Τουρκία. Το Ισραήλ απάντησε ότι μετά τις 7 Οκτωβρίου έχει γίνει σαφές ότι οι λόγοι στη μία φάση μετατρέπονται σε όπλα στην επόμενη.

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, γνώστης των σχέσεων Ισραήλ–Ελλάδας, δήλωσε: «Το επίπεδο συνεργασίας Ισραήλ–Ελλάδας είναι πολύ υψηλό όλα τα χρόνια. Πρόκειται για στενό επίπεδο διαλόγου, κοινές ασκήσεις. Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται περίπου 40 κοινές ασκήσεις, εκπαιδεύσεις και ανταλλαγές πληροφοριών. Υπάρχει πάντα περιθώριο για περαιτέρω διεύρυνση, αλλά η αναφορά για κοινή δύναμη άμεσης επέμβασης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και η δυνατότητα δημιουργίας μιας τέτοιας δύναμης δεν είναι εφικτή».

Το Ισραήλ προμηθεύει στην Ελλάδα προηγμένα συστήματα όπλων. Πρόσφατα εγκρίθηκε μεγάλη συμφωνία για ακριβά όπλα, ενώ συζητείται άλλη μεγάλη συμφωνία που περιλαμβάνει πωλήσεις του «Κλέιπνταβ» (David’s Sling), πυραύλων «Μπρακ», συστημάτων Spider και άλλων. Η συμφωνία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, υπάρχει ανταγωνισμός από άλλους παράγοντες, και αναμένεται να συζητηθεί στις διμερείς συναντήσεις Νετανιάχου–Μητσοτάκη.

Πηγή: ynet

Διαβάστε επίσης