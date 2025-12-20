Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ σχηματίζουν Δύναμη Ταχείας Επέμβασης 2.500 στρατιωτών, λένε ΜΜΕ του Ισραήλ

Το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος εξετάζουν το ενδεχόμενο δημιουργίας κοινής στρατιωτικής δύναμης στην ανατολική Μεσόγειο εν μέσω των εντάσεων με την Τουρκία.

Αυτό υποστηρίζει το ισραηλινό ynetnews.com, σημειώνοντας ότι η προγραμματισμένη δύναμη ταχείας αντίδρασης, με 2.500 μέλη, θα περιλαμβάνει στρατεύματα, πλοία και αεροσκάφη και από τις τρεις χώρες, με στόχο την προστασία των ενεργειακών υποδομών της περιοχής και την αποτροπή της Τουρκίας, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει τους στρατηγικούς δεσμούς και τη μεταπολεμική συνεργασία στη Γάζα.

Το θέμα έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Η τουρκική Σαμπάχ γράφει: Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Διοικητής της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, Υποστράτηγος Τόμερ Μπαρ, πραγματοποίησε πρόσφατα μυστική συνάντηση στη Νότια Κύπρο με υψηλόβαθμους αξιωματούχους των ελληνικών και κυπριακών αεροπορικών δυνάμεων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Maariv σχετικά με τη συνάντηση, το Ισραήλ σκοπεύει να σχηματίσει μια περιφερειακή συμμαχία σε απάντηση στις πρόσφατες στρατηγικές κινήσεις της Άγκυρας.

Τι θα περιλαμβάνει η νέα ειδική δύναμη που έχει πέσει στο τραπέζι

Η προτεινόμενη δύναμη θα περιλαμβάνει μονάδες στρατού ξηράς, ναυτικού και αεροπορίας και θα λειτουργεί ως ταξιαρχία ταχείας αντίδρασης με περίπου 2.500 στρατιώτες. Στη συνέχεια το ισραηλινό δημοσίευμα επικαλείται την ελληνική εφημερίδα «Τα Νέα» σημειώνοντας ότι η δύναμη θα σταθμεύσει σε πολλαπλές τοποθεσίες στο Ισραήλ, την Κύπρο και τα ελληνικά νησιά Κάρπαθο και Ρόδο.

Σύμφωνα με την πρόταση, το Ισραήλ και η Ελλάδα θα συνεισφέρουν από 1.000 στρατιώτες η καθεμία, ενώ η Κύπρος θα στείλει 500 άτομα. Κάθε χώρα θα παρέχει επίσης μία μοίρα της Πολεμικής Αεροπορίας. Τα ναυτικά μέσα θα περιλαμβάνουν ένα ισραηλινό και ένα ελληνικό πολεμικό πλοίο και από ένα υποβρύχιο, τα οποία θα περιπολούν στην περιοχή από κοινού ή ανεξάρτητα, ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες.

Πού στοχεύει η ειδική αυτή δύναμη

Σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο η δύναμη αυτή αποσκοπεί εν μέρει στην αποτροπή της Τουρκίας και στην προστασία των βασικών ενεργειακών υποδομών στην ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένων των υποβρύχιων αγωγών. Οι ανησυχίες για την περιφερειακή ασφάλεια έχουν αυξηθεί μετά τη σαμποτάζ των αγωγών Nord Stream στη Βαλτική Θάλασσα το 2022.

Η κοινή πρωτοβουλία θα προσφέρει επίσης στο Ισραήλ πρόσθετο «στρατηγικό βάθος» ενόψει της αυξανόμενης εμπλοκής της Τουρκίας στη Συρία υπό τον πρόεδρο Αχμάντ αλ-Σαράα. Σύμφωνα με πληροφορίες, Έλληνες και Κύπριοι αξιωματούχοι θεωρούν τη δύναμη ως ένα μέσο ενίσχυσης της αποτρεπτικής τους στάσης έναντι αυτού που αποκαλούν «τουρκική πρόκληση».

Το ταξίδι Μητσοτάκη στο Ισραήλ

Το δημοσίευμα έρχεται πάντως σε μια ιδιαίτερη συγκυρία, ενώ πλησιάζει το ταξίδι του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ισραήλ στις 22 Δεκεμβρίου για την τριμερή Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ.

Την επόμενη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στην Ιερουσαλήμ, όπου θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ στη Δυτική Όχθη, στη Ραμάλα, θα έχει επαφή και με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς.

Η χρονική συγκυρία της επίσκεψης είναι σημαντική καθώς η Αθήνα πρωταγωνιστεί στις ενεργειακές συνεργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο στο πλαίσιο του σχήματος «3+1».

