Eurofighter στην Τουρκία: Επιβεβαιώθηκε ότι η Άγκυρα παίρνει και τους πυραύλους METEOR
Από την στιγμή που ανακοινώθηκε η συμφωνία των κυβερνήσεων Ηνωμένου Βασιλείου και Τουρκίας για τα μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter, έπειτα από την επίσκεψη του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στη γειτονική μας χώρα, το ζήτημα που παρέμενε αδιευκρίνιστο ήταν οι λεπτομέρειες του deal.

Ειδική μνεία έχει γίνει σχετικά με τους πυραύλους Meteor. Νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι τελικά ο εν λόγω πύραυλος περιλαμβάνεται στο πακέτο της συμφωνίας.

Σύμφωνα με το TurDef, το Ηνωμένο Βασίλειο επιβεβαίωσε επίσημα τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα Eurofighter Typhoon. Η πρώτη ημερομηνία παράδοσης έχει οριστικοποιηθεί και ο πύραυλος Meteor έχει συμπεριληφθεί στο πακέτο, ενώ επίσης έχουν παραχωρηθεί ιστορικά δικαιώματα για εγχώρια παραγόμενα όπλα και λογισμικό.

Σύμφωνα με το τουρκικό δημοσίευμα η Βρετανική πρεσβεία στην Άγκυρα κοινοποίησε γραπτώς κρίσιμες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας του Eurofighter Typhoon από την Τουρκία. Η δήλωση επιβεβαίωσε επίσημα ότι οι πρώτες παραδόσεις Typhoon στην Τουρκία έχουν προγραμματιστεί για το 2030. Το ημερολόγιο που κοινοποιήθηκε είναι το πρώτο και μοναδικό επίσημο χρονοδιάγραμμα που έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής .

Επιπλέον στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι η Βρετανική πρεσβεία επιβεβαίωσε ρητά ότι ο πύραυλος αέρος-αέρος Meteor περιλαμβάνεται στο πακέτο προμηθειών που θα παραδοθεί στην Τουρκία. Αυτό θα παράσχει στην Τουρκία δυνατότητες εμπλοκής αέρος-αέρος μεγάλου βεληνεκούς παράλληλα με το Eurofighter Typhoon.


Αξιοσημείωτο είναι ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης, πάντα με βάση τις ίδιες πληροφορίες, ότι η Τουρκία έχει το δικαίωμα να ενσωματώσει τα δικά της εγχώρια αναπτυγμένα πυρομαχικά αέρος-αέρος και αέρος-εδάφους στην πλατφόρμα Eurofighter.

Το τουρκικό λογισμικό

Ένα άλλο κρίσιμο δικαίωμα που χορηγείται στην Τουρκία αφορά την επιχειρησιακή κυριαρχία. Η Τουρκία θα μπορεί να εξάγει εγχώρια αναπτυγμένο λογισμικό, συστήματα αποστολών και ορισμένα υποσυστήματα για το Eurofighter σε τρίτες χώρες.

Κάτι τέτοιο αν ισχύσει θα αναβαθμίσει τη θέση της Άγκυρας από απλό πελάτη που χρησιμοποιεί το αεροσκάφος σε ενεργό και ισχυρό βιομηχανικό εταίρο εντός του οικοσυστήματος του Eurofighter.

Η Βρετανική πρεσβεία επιβεβαίωσε επίσης ότι το Eurofighter Typhoon παρέχει στις χώρες χειριστές τον κυρίαρχο έλεγχο των δεδομένων της αποστολής.

Η Τουρκία θα μπορεί να δημιουργεί και να ενημερώνει τα δικά της αρχεία δεδομένων αποστολών και βιβλιοθήκες ηλεκτρονικού πολέμου.

Τεχνικές προδιαγραφές

Το Eurofighter Typhoon, ένα από τα πιο προηγμένα έργα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας , αναπτύχθηκε ως μαχητικό αεροσκάφος 4,5 γενιάς για να παρέχει ανώτερες επιδόσεις στη σύγχρονη αερομαχία.

Το αεροσκάφος, με την αεροδυναμικά ασταθή δομή του, προσφέρει υψηλή ευελιξία χάρη στο προηγμένο σύστημα fly-by-wire (ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου πτήσης). Τροφοδοτούμενο από δύο κινητήρες turbofan Eurojet EJ200 με μετάκαυση, το Typhoon παράγει 90 kN ώσης με μετάκαυση και 60 kN χωρίς.

Η μέγιστη ταχύτητα του αεροσκάφους είναι Mach 2 (περίπου 2.495 χλμ./ώρα), η εμβέλειά του είναι 2.900 χιλιόμετρα και το ύψος οροφής του είναι 16.764 μέτρα (55.000 πόδια). Με μέγιστο βάρος απογείωσης 23.500 κιλών, το Typhoon μπορεί να εξοπλιστεί με προηγμένους πυραύλους αέρος-αέρος και αέρος-εδάφους όπως Meteor, AIM-120 AMRAAM, AIM-9 Sidewinder, ASRAAM, Storm Shadow και Brimstone. Το αεροσκάφος διαθέτει επίσης ένα πυροβόλο Mauser BK-27 27 χιλιοστών ως σταθερό σύστημα όπλων.

0x0-imzalar-atildi-turkiyeye-44-eurofighter-geliyor-bakan-guler-tarih-verdi-1761583728499.jpg

Το ραντάρ AESA Captor-E και οι προηγμένες δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου ξεχωρίζουν στα συστήματα ραντάρ. Επίσης το σύνθετο υλικό ενισχυμένο με ανθρακονήματα και υαλονήματα που χρησιμοποιείται στην άτρακτο παρέχει ελαφρύ βάρος.

Το Eurofighter Typhoon, το οποίο έχει ανώτερη ευελιξία ακόμη και σε μεγάλα υψόμετρα και χαμηλές ταχύτητες χάρη στην πτέρυγα δέλτα και τον σχεδιασμό canard, διατηρεί την ασφάλεια των πιλότων στο υψηλότερο επίπεδο με το σύστημα τεσσάρων πλεοναζόντων fly-by-wire.

Με την προηγμένη μηχανική του, τις επιδόσεις υψηλής ταχύτητας και την ικανότητα πολλαπλών αποστολών, το Eurofighter Typhoon ξεχωρίζει ως ένα από τα πιο σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη που διαδραματίζει βασικό ρόλο στην αεράμυνα των χωρών του ΝΑΤΟ.

