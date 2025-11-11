Eurofighter στην Τουρκία: Τι παίρνει η Άγκυρα - Ο πύραυλος Meteor και οι αέρος-εδάφους Brimstone

Από την στιγμή που ανακοινώθηκε η συμφωνία των κυβερνήσεων Ηνωμένου Βασιλείου και Τουρκίας για τα μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter, έπειτα από την επίσκεψη του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στη γειτονική μας χώρα, το ζήτημα που παρέμενε αδιευκρίνιστο ήταν οι λεπτομέρειες του deal.

Προ δεκαημέρου αναφέρθηκαν κάποιες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις λεπτομέρειες και πλέον το τοπίο ξεκαθαρίζει σχετικά με όσα έχει λαμβάνειν η Άγκυρα.

Όπως ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 5,4 δισεκατομμύρια βρετανικές λίρες, ή περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια. Η δήλωση του Βρετανού πρωθυπουργού για 10,7 δισεκατομμύρια δολάρια υποδηλώνει τη συνολική προστιθέμενη αξία που θα μπορούσε να δημιουργήσει αυτή η σύμβαση στο οικοσύστημα της βρετανικής αμυντικής βιομηχανίας, λαμβάνοντας υπόψη μελλοντικές επιλογές. Πράγματι, ο κύριος ανάδοχος της σύμβασης προμήθειας αεροσκαφών, η βρετανική εταιρεία BAE Systems, ανακοίνωσε συμβατική αξία 5,4 δισεκατομμυρίων βρετανικών λιρών.

Τι παίρνει όμως η Τουρκία για αυτά τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια; Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, παίρνει είκοσι νέα αεροσκάφη σειράς παραγωγής και το μαχητικό αεροσκάφος Tranche 4 Typhoon τελευταίας γενιάς που βρίσκεται σε διαδικασία παραγωγής. Αυτή η σύμβαση περιλαμβάνει επίσης πακέτα πυρομαχικών και ατρακτίδια.

Ποια είναι τα πυρομαχικά

Σχετικά με το τι περιλαμβάνεται σε αυτά τα πυρομαχικά το τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει:

Καταρχάς, ο πύραυλος Meteor RamJet-Propelled Beyond-Visual-Air, το πιο κρίσιμο εξάρτημά μας, περιλαμβάνεται στο πακέτο πυρομαχικών. Η Ελλάδα προμηθεύτηκε METEOR από τη Γαλλία μαζί με αεροσκάφη Rafale. Παρά την αντίθεση της Ελλάδας και άλλων χωρών, αγοράζουμε επίσης Meteor. Προμηθευόμαστε επίσης πυραύλους αέρος-εδάφους πολλαπλών χρήσεων 180 χιλιοστών που ονομάζονται Brimstone.

Εκτός από αυτούς, προμηθευόμαστε επίσης πυραύλους αέρος-αέρος στερεού καυσίμου εντός οπτικού και πέραν οπτικού, εκτός από τους Meteor. Όπως αναφέρθηκε στην αρχή, εκτός από τα πυρομαχικά, προμηθευόμαστε επίσης ορισμένα κρίσιμα ατρακτίδια. Έτσι, το κάνουμε... Είναι ένα πλήρες πακέτο. Με άλλα λόγια, δεν είναι ένα ασήμαντο πακέτο όπως οι 36 πύραυλοι Meteor που προμηθεύτηκε η Ελλάδα μαζί με το Rafale.

Τουρκικά πυρομαχικά στα Eurofighter

Τέλος, σε άλλο σημείο του δημοσιεύματος υποστηρίζεται ότι αυτό που αναφέρεται αυτή τη στιγμή, τόσο επίσημα όσο και ανεπίσημα, από όλα τα μέρη είναι ότι τα πυρομαχικά που αναπτύσσονται από την τουρκική αμυντική βιομηχανία θα ενσωματωθούν στα αεροσκάφη Typhoon.

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών το Newsbomb, είχε αναφέρει ότι σύμφωνα με κάποιες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες η ομάδα για τα Eurofighter έδωσε στην Τουρκία πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα των Typhoons και αυτό ήταν καθοριστικό για τη λήψη της απόφασης από την Άγκυρα. Τούρκοι αξιωματούχοι και Μέσα Ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Eurofighter έδωσε στην Τουρκία πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα των Typhoons, ώστε η Άγκυρα να μπορεί να ενσωματώσει τα πυρομαχικά της και τις συνδέσεις δεδομένων επανδρωμένων-μη επανδρωμένων ομάδων. Έτσι, τα τουρκικά Typhoons θα αποκτήσουν χαρακτηριστικά 5ης γενιάς. Θα ενσωματωθούν με τα τουρκικά drones με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης.

