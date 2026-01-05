Ουρούτια: «Σημαντικό βήμα» η σύλληψη Μαδούρο, αλλά «δεν είναι επαρκές»

«Σημαντικό βήμα» αλλά «όχι επαρκές» η σύλληψη Μαδούρο για τον ηγέτη της αντιπολίτευσης

Newsbomb

Ουρούτια: «Σημαντικό βήμα» η σύλληψη Μαδούρο, αλλά «δεν είναι επαρκές»
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, ο οποίος σύμφωνα με τη δεξιά αντιπολίτευση ήταν ο νικητής των προεδρικών εκλογών του 2024 στη Βενεζουέλα, χαρακτήρισε την Κυριακή την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τον στρατό των ΗΠΑ «σημαντικό βήμα, αλλά όχι επαρκές» για την «εξομάλυνση», κατ’ αυτόν, της κατάστασης στη χώρα.

«Αυτή η στιγμή αποτελεί σημαντικό βήμα, αλλά όχι επαρκές. Η αληθινή εξομάλυνση της χώρας δεν θα γίνει εφικτή παρά αφού όλοι οι Βενεζουελανοί οι οποίοι στερούνται την ελευθερία τους για πολιτικούς λόγους αφεθούν ελεύθεροι κι αφού η βούληση που εξέφρασε ο βενεζουελάνικος λαός την 28η Ιουλίου (σ.σ. 2024) γίνει σεβαστή, χωρίς επαμφοτερισμούς», υποστήριξε σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα από την Ισπανία, όπου ζει εξόριστος.

«Σήμερα, ο άρπαγας της εξουσίας δεν βρίσκεται πλέον στη χώρα και είναι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη», συνέχισε ο Γκονσάλες Ουρούτια, αναφερόμενος στον πρόεδρο Μαδούρο, που η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα τον προσαγάγει σε δίκη για «ναρκωτρομοκρατία» και «διακίνηση κοκαΐνης».

«Το γεγονός αυτό δημιουργεί νέο πολιτικό σενάριο, αλλά δεν αντικαθιστά θα θεμελιώδη καθήκοντα που έχουμε ακόμη μπροστά μας», πρόσθεσε, επιμένοντας πως «δεν είναι δυνατή καμιά δημοκρατική μετάβαση όσο έστω κι ένας Βενεζουελανός παραμένει φυλακισμένος άδικα».

Ο Γκονσάλες Ουρούτια, που χαρακτηρίζει τον εαυτό του εκλεγμένο πρόεδρο της Βενεζουέλας, απευθύνθηκε για ακόμη μια φορά στον στρατό, ζητώντας του να «σεβαστεί και να φροντίσει να γίνει σεβαστή η λαϊκή εντολή που εκφράστηκε την 28η Ιουλίου 2024», προσθέτοντας ότι, ως ο «αρχηγός» του, «σας υπενθυμίζω τον όρκο που πήρατε να είσαστε πιστοί στο Σύνταγμα, στον λαό και στη δημοκρατία».

Έπειτα από μήνες πληγμάτων εναντίον πλεούμενων που κατά την Ουάσιγκτον μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν προχθές Σάββατο στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο της οποίας απήγαγαν τον Νικολάς Μαδούρο.

Την ίδια ημέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ είπε πως η Ουάσιγκτον πλέον θα «κυβερνά» τη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία ονομάστηκε προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας από το ανώτατο δικαστήριο, απόντος του αρχηγού του κράτους, απαίτησε την απελευθέρωση του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ.

Ερωτηθείς από τον Τύπο αν οι ΗΠΑ θα στηρίξουν τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, κάτοχο του Νόμπελ Ειρήνης του 2025, ή τον Γκονσάλες Ουρούτια, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προτίμησε να μην απαντήσει.

Ο Γκονσάλες Ουρούτια είχε αντικαταστήσει εσπευσμένα ως ο υποψήφιος της δεξιάς στις προεδρικές εκλογές του 2024 την Ματσάδο, αφού αυτή η τελευταία αποκλείστηκε από τη διαδικασία.

Ο Νικολάς Μαδούρο ανακηρύχθηκε νικητής των προεδρικών εκλογών του Ιουλίου του 2024 από το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (CNE), που όμως δεν έδωσε τα πλήρη πρακτικά καταμέτρησης στη δημοσιότητα, υποστηρίζοντας πως υπέστη κυβερνοεπίθεση. Η αντιπολίτευση έκανε λόγο για απάτη και διεκδίκησε τη νίκη, επικαλούμενη δική της καταμέτρηση.

Η ανακήρυξη της νίκης του Μαδούρο ακολουθήθηκε από επεισόδια στα οποία σκοτώθηκαν 28 άνθρωποι. Σχεδόν 2.400 άλλοι συνελήφθησαν στις ταραχές, από τους οποίους έκτοτε έχουν αφεθεί ελεύθεροι περίπου 2.000, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα. Ακόμη μια ομάδα φυλακισμένων αφέθηκε ελεύθερη στα τέλη Δεκεμβρίου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:24ΚΟΣΜΟΣ

Ουρούτια: «Σημαντικό βήμα» η σύλληψη Μαδούρο, αλλά «δεν είναι επαρκές»

01:58ΕΡΓΑΣΙΑ

49η Ημέρα Καριέρας: Πάνω από 40 επιχειρήσεις προσφέρουν τουλάχιστον 1.000 θέσεις εργασίας

01:34ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Δυο νεκροί από βομβαρδισμούς του Ισραήλ σε θέσεις της Χεζμπολάχ

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα ενώπιον του δικαστή της Νέας Υόρκης

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν τα θύματα της τραγωδίας – 40 νεκροί, εκ των οποίων 20 ανήλικοι

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ο γιος του Μαδούρο καλεί τους υποστηρικτές του σε κινητοποιήσεις

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιημένο για μήνες το ασθενοφόρο που είχε κάνει δωρεά η Αθηνά Παπαχρήστου

23:51ΚΟΣΜΟΣ

«Έσπασε» ο πάγος: Δείπνο Τραμπ - Μασκ στο Mar-a-Lago

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Την πιο δύσκολη μάχη της ζωής του δίνει στη ΜΕΘ ο 16χρονος από την Άρτα: Αύξηση του οιδήματος έδειξε η τελευταία αξονική

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Πρωθυπουργός Δανίας σε Τραμπ: Σταμάτα τις απειλές κατά της Γροιλανδίας

23:26LIFESTYLE

Συγκινητικά λόγια του Θοδωρή Κυριακού για τον Γιώργο Παπαδάκη – «Ανεκτίμητος συνεργάτης, σπουδαίος άνθρωπος»

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Επτά οι δράστες της φονικής επίθεσης στο νυχτερινό κέντρο - Συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες

23:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Στην Ελλάδα ο Βάργκα, ολοκληρώνεται η σπουδαία μεταγραφή

23:01LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Η συγκινητική ανακοίνωση του ΑΝΤ1

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Κρυφά ο γάμος του Μαδούρο με τη Σίλια μετά από 20 χρόνια σχέσης - Το βρώμικο μυστικό της «Πρώτης Μαχήτριας»

22:37ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Νίκη Κεραμέως: Ο Γιώργος Παπαδάκης άφησε βαθύ αποτύπωμα στην ελληνική δημοσιογραφία

22:30LIFESTYLE

Eurovision: Αυτοί είναι οι 28 υποψήφιοι που διεκδικούν το εισιτήριο για τη Βιέννη

22:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Μια… ανάσα από τον Ολυμπιακό ο Ταϊρίκ Τζόουνς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:55ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι σαμποτάζ κατά 99% - Άγνωστος πομπός στόχευσε την κεντρική κεραία της Αττικής, θα βρεθεί από πού», εκτιμά Ραδιοερασιτέχνης στο Newsbomb

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Οϊμιάκον: Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό της Γης – Ο υδράργυρος φτάνει μέχρι τους –72℃

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Επτά οι δράστες της φονικής επίθεσης στο νυχτερινό κέντρο - Συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Κρυφά ο γάμος του Μαδούρο με τη Σίλια μετά από 20 χρόνια σχέσης - Το βρώμικο μυστικό της «Πρώτης Μαχήτριας»

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα

22:37ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ραγίζει καρδιές ο αδερφός της Αλίκης - Ανέβασε βίντεο από τα παιδικά τους χρόνια

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας κρίνει τον χειμώνα στην Ελλάδα

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Το έδαφος έχει «σχιστεί» σε μήκος 10 χιλιομέτρων: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες

20:35LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Οι αξέχαστες στιγμές στο «Καλημέρα Ελλάδα» και το «φυτώριο» παρουσιαστών

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αυτός είναι ο 30χρονος που σκότωσαν στο ξύλο σε νυχτερινό κέντρο μετά από καυγά

23:51ΚΟΣΜΟΣ

«Έσπασε» ο πάγος: Δείπνο Τραμπ - Μασκ στο Mar-a-Lago

22:05ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί σε ψυχραιμία και ειρηνική λύση για τη Βενεζουέλα – «Χωρίς νομιμότητα ο Μαδούρο»

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Παπαδάκης σε ηλικία 74 ετών

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Τhe talk of Athens», γράφουν οι New York Times

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιημένο για μήνες το ασθενοφόρο που είχε κάνει δωρεά η Αθηνά Παπαχρήστου

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ο γιος του Μαδούρο καλεί τους υποστηρικτές του σε κινητοποιήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ