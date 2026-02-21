Ταϊλάνδη: Οργή για τις 72 νεκρές τίγρεις σε ζωολογικό πάρκο - Ερευνώνται οι συνθήκες διαβίωσης

Εβδομήντα δύο τίγρεις έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες εβδομάδες σε ζωολογικό πάρκο στη βόρεια Ταϊλάνδη, έπειτα από μόλυνση με ιό και βακτήρια, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με το Τμήμα Κτηνοτροφίας της επαρχίας Τσιάνγκ Μάι, οι εργαστηριακοί έλεγχοι εντόπισαν τον ιδιαίτερα μεταδοτικό ιό της νόσου Carre, καθώς και βακτηριακές λοιμώξεις που προσβάλλουν το αναπνευστικό σύστημα.

Δύσκολη η έγκαιρη διάγνωση

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της αρμόδιας υπηρεσίας σε τοπικό πρακτορείο ειδήσεων, τα συμπτώματα στις τίγρεις δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν εγκαίρως. «Σε αντίθεση με ζώα όπως οι γάτες ή οι σκύλοι, η ασθένεια στις τίγρεις γίνεται αντιληπτή όταν πλέον είναι αργά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

https://www.instagram.com/p/DVANSndjfy7/

Τα ζώα φιλοξενούνταν στο ιδιωτικό πάρκο Tiger Kingdom, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη τοποθέτηση για το περιστατικό.

Αντιδράσεις για τις συνθήκες διαβίωσης

Στην ιστοσελίδα του πάρκου αναφέρεται ότι οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε άμεση επαφή με τις τίγρεις, να τις αγγίξουν και να φωτογραφηθούν μαζί τους.

Η οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων PETA Asia, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, κατήγγειλε τις συνθήκες αιχμαλωσίας, υποστηρίζοντας ότι τα ζώα «πέθαναν όπως έζησαν – μέσα στον φόβο και τη δυστυχία».

https://www.instagram.com/reel/DUyYLDvDs-j/

