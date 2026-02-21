Αγωνία στο Βελούχι: Σταματούν λόγω κακοκαιρίας οι έρευνες για τον εντοπισμό του 74χρονου ορειβάτη

Χωρίς αποτέλεσμα είναι μέχρι στιγμής, οι έρευνες στο Βελούχι, για τον εντοπισμό 74χρονου ορειβάτη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν, περίπου στις 17.30.

Ο 74χρονος συμμετείχε σε 17μελή ομάδα ορειβατών από τον Φυσιολατρικό Όμιλο Πειραιά, που είχε μεταβεί στην περιοχή με σκοπό την ανάβαση στην «Ψηλή Κορφή» που είναι και η κορυφή του βουνού. Κατά τη διάρκεια της ανάβασης, ο 74χρονος ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας ότι δεν θα συνεχίσει μέχρι την κορυφή και πως θα παραμείνει σε συγκεκριμένο σημείο, περιμένοντας την επιστροφή τους.

Χιονόπτωση στο Βελούχι, όπως αποτυπώνεται από κάμερα στο βουνό, το βράδυ της 21ης Φεβρουαρίου 2026. meteocam.gr

Ωστόσο, όταν οι υπόλοιποι ορειβάτες επέστρεψαν, δεν τον βρήκαν στο προκαθορισμένο σημείο. Παρά τις άμεσες αναζητήσεις που πραγματοποίησαν στην ευρύτερη περιοχή, δεν κατέστη δυνατό να τον εντοπίσουν. Η ανησυχία τους εντάθηκε όταν διαπίστωσαν ότι το κινητό του τηλέφωνο χτυπούσε κανονικά, χωρίς όμως να απαντά στις κλήσεις. Τότε ειδοποίησαν τις Αρχές, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από την Ευρυτανία, ενώ έχουν ενισχυθεί από ειδικές ομάδες της 7ης ΕΜΑΚ από τη Λαμία και της 8ης ΕΜΑΚ από τη Λάρισα. Παράλληλα, συνδράμουν εθελοντικές διασωστικές ομάδες, καθώς και τρία drones, δύο ιδιωτών και ένα της Πυροσβεστικής που επιχειρούν να εντοπίσουν ίχνη του αγνοούμενου από αέρος.

Οι καιρικές συνθήκες, ωστόσο, δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των διασωστών. Στο Βελούχι επικρατούν έντονα φαινόμενα με πυκνή και σφοδρή χιονόπτωση, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη την κίνηση στο βουνό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Για τον λόγο αυτό, οι επίγειες έρευνες ανεστάλησαν προσωρινά, με τις δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή και να συντονίζουν τις επόμενες κινήσεις τους, ώστε με το πρώτο φως της ημέρας να συνεχιστεί η επιχείρηση εντοπισμού.

Διαβάστε επίσης