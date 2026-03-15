Χαλκίδα: Κρατούμενος απέδρασε από την αστυνομική διεύθυνση και έτρεχε ξυπόλυτος στον δρόμο

Κρατούμενος στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Ευβοίας απέδρασε, υπό άγνωστες συνθήκες, για μικρό χρονικό διάστημα το πρωί του Σαββάτου (14/03).

Ο αλλοδαπός άντρας ξέφυγε από τους αστυνομικούς και άρχισε να τρέχει ξυπόλυτος στον δρόμο, σύμφωνα με το eviaonline.gr.

Αμέσως έτρεξαν πίσω του αστυνομικοί που άρχισαν να τον κυνηγάνε. Μετά από λίγα λεπτά κατάφεραν να τον πιάσουν.

Εν συνεχεία τον μετέφεραν στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλκίδας όπου κρατείται. Σύμφωνα με πληροφορίες σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του για απόπειρα απόδρασης.

