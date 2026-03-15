Ήπιε 3 λίτρα μπύρα στο διάλειμμα και απολύθηκε: Το δικαστήριο τον δικαίωσε με αποζημίωση 47.000 ευρώ
Και όμως, εργαζόμενος κατάφερε να πιει 3 λίτρα μπύρας εν ώρα διαλλείματος από την εργασία του, να απολυθεί και να πάρει αποζημίωση 47.000 ευρώ από την εταιρεία του.
Ισπανός παρότι απολύθηκε επειδή κατανάλωνε 3 λίτρα μπύρας κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας, κατάφερε να κερδίσει αποζημίωση 47.000 ευρώ με απόφαση του δικαστηρίου.
Παρόλο που η κατανάλωση αλκοόλ εν ώρα υπηρεσίας θεωρείται συνήθως λόγος απόλυσης, το δικαστήριο έκρινε ότι ο πρώην υπάλληλος εταιρείας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δικαιούται οικονομική αποζημίωση παρά το γεγονός ότι εντοπίστηκε να πίνει επανειλημμένα.
