Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου 117-76 : Έκανε εύκολα το 1-0

Ο Ολυμπιακός με σχετική άνεση επικράτησε 117-76 του Κολοσσού Ρόδου, κάνοντας το 1-0 στη σειρά των προημιτελικών της GBL. Οι ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν και πάλι τον Κολοσσό το ερχόμενο Σάββατο (16/5, 16:15) αυτή τη φορά στη Ρόδο με στόχο το 2-0 και την πρόκριση. 

Σαν σε προπόνηση ο Ολυμπιακός ξεπέρασε με ευκολία το εμπόδιο του Κολοσσού Ρόδου (117-76) και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά της GBL.

Οι «ερυθρόλευκοι» τελείωσαν το παιχνίδι έχοντας πέντε παίκτες διψήφιους, με τον Μιλουτίνοβ με 20 και τον Λαρεντζάκη με 17 να ηγούνται στο σκοράρισμα.

Από τη μεριά των Ροδιτών ο Κιόντρε Κένεντι ήταν αυτός που κουβάλησε την μπαγκέτα, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 24 πόντους.

Επόμενο παιχνίδι της σειράς το ερχόμενο Σάββατο (16/5, 16:15) στη Ρόδο, με τον Ολυμπιακό να θέλει να κάνει το 2-0 και να τσεκάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος.

Το ματς

Από την πρώτη κιόλλας περίοδο ο Ολυμπιακός πάτησε το γκάζι με τους Γουόκαπ, Πίτερς και Μιλουτίνοβ να προσφέρουν τους 26 από τους 35 πόντους της ομάδας τους στο πρώτο δεκάλεπτο. Η κυριαρχία τους κάτω από τα καλάθια και η ευστοχία από την περιφέρεια έθεσαν τις βάσεις για το εμφατικό 35-15 της πρώτης περιόδου.

Στη δεύτερη περίοδο, τη σκυτάλη πήρε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, με τον διεθνή γκαρντ να σκοράρει 12 πόντους, βοηθώντας ωστόσο και στη δημιουργία. Τ

Στην επανάληψη, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν αυτός που ξεχώρισε με τον απόφοιτο του Όρεγκον να ανεβάζει κατακόρυφα την έντασή του στην τρίτη περίοδο, σημειώνοντας 14 πόντους (από τους 23 συνολικά της ομάδας του σε εκείνο το διάστημα.

Ο Κολοσσός ήταν ανήμπορος να αντιδράσει, με την έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού λόγω της μεγάλης αναμονής, σε συνδυασμό με τις σημαντικές απουσίες (αποχώρηση Μακ, μη χρησιμοποίηση Χρυσικόπουλου), να μην επιτρέπουν στην ομάδα της Ρόδου να προβάλει ιδιαίτερη αντίσταση.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσιμπούρης, Θεονάς, Μηλαπίδης

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 35-15, 70-35, 93-55, 117-76

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 10 (3/3 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2 ασίστ), Γουορντ 3 (1 τρίποντο, 4 ασίστ), Ντόρσεϊ 16 (1/3 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 5/6 βολές), Πίτερς 12 (2/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μιλουτίνοβ 20 (8/8 δίποντα, 4/5 βολές, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Νιλικίνα 8 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Λαρεντζάκης 17 (3/3 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μόρις 9 (1), Παπανικολάου 9 (3/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Νετζήπογλου 4, Τζόουνς 9 (4/5 δίποντα, 1/2 βολές, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ)

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Λυκογιάννης): Ραντλ 6 (2), Κένεντι 24 (6/9 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Νίκολς 2 (7 ασίστ), Γκαλβανίνι 7 (2/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Άκιν 2, Γκούντγουιν 10 (4/5 δίποντα), Καράμπελας (6 ασίστ), Κολοβέρος 10 (4/5 δίποντα), Πετρόπουλος 6 (2), Καλαϊτζάκης 3 (1), Κουρουπάκης 6

