Δεκάδες νεκρά παγόνια Γαλιλαία - Τα πυροβόλησαν στο κεφάλι
Ένα βίντεο δείχνει έναν άνδρα να πυροβολεί τα πουλιά
Ανησυχία επικρατεί σε έναν αραβικό οικισμό στην Κάτω Γαλιλαία, όπου δεκάδες παγόνια κείτονται νεκρά στους δρόμους με τους κατοίκους να αναζητούν απαντήσεις και να απευθύνουν έκκληση στην αστυνομία για τις συνθήκες του θανάτου τους.
Βίντεο που τραβήχτηκε από κατοίκους της περιοχής δείχνει έναν άνδρα να πυροβολεί τα πουλιά από απόσταση πολλών μέτρων.
Στην περιοχή υπάρχουν πολλές αναφορές από κατοίκους για την παρουσία περισσοτέρων από 100 παγονιών, χωρίς ιδιοκτήτη, που προκάλεσαν ζημιές σε ιδιωτικούς κήπους και έκαναν θόρυβο νωρίς το πρωί.
Το περιφερειακό συμβούλιο της περιοχής εξέτασε την επιλογή της εύρεσης χώρων για τη φιλοξενία των πουλιών.
