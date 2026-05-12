Ο ποταμός Ευφράτης στερεύει και τα εσχατολογικά σενάρια με προφητείες της Βίβλου δίνουν και παίρνουν

Ποια είναι η πραγματικότητα και τι ισχυρίζονται οι θεωρίες 

Μάνος Χατζηγιάννης

  • Ο ποταμός Ευφράτης συρρικνώνεται ραγδαία, προκαλώντας ανησυχίες για την περιβαλλοντική κρίση και την ιστορική σημασία του.
  • Η ξηρασία του Ευφράτη συνδέεται με την επιθετική άντληση υπόγειων υδάτων και την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με έκθεση της NASA.
  • Αξιωματούχοι του Ιράκ προειδοποιούν ότι ο ποταμός μπορεί να στερέψει έως το 2040 χωρίς άμεσα μέτρα.
  • Κάποιοι πιστοί ερμηνεύουν την υποχώρηση του ποταμού ως προφητικό σημάδι που σχετίζεται με την Αποκάλυψη και τη Μάχη του Αρμαγεδδώνα.
  • Υπάρχουν θεωρίες που αμφισβητούν τη θέση του αρχικού Κήπου της Εδέμ, προτείνοντας την Αίγυπτο αντί της Μεσοποταμίας.
Ο πανίσχυρος ποταμός Ευφράτης — η θρυλική υδάτινη οδός που συνέβαλε στην ανάδυση μερικών από τους πρώτους πολιτισμούς της ανθρωπότητας — συρρικνώνεται με ανησυχητικό ρυθμό, πυροδοτώντας νέους φόβους μεταξύ όσων αρέσκονται να πιστεύουν σε εσχατολογικά σενάρια ότι μια αποκαλυπτική προφητεία από το Βιβλίο της Αποκάλυψης ενδέχεται να εκτυλίσσεται σε πραγματικό χρόνο.

Η περίφημη υδάτινη οδός διανύει σχεδόν 1.800 μίλια από τα βουνά της ανατολικής Τουρκίας μέσω της Συρίας και του Ιράκ, διασχίζοντας τον αρχαίο Εύφορο Ημισελήνιο — τη βιβλική «κοιτίδα του πολιτισμού» — πριν συναντήσει τον ποταμό Τίγρη και εκβάλει στον Περσικό Κόλπο.

Τώρα, καθώς τα επίπεδα των υδάτων πέφτουν κατακόρυφα, οι παρατηρητές προφητειών στο διαδίκτυο κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για ένα ανατριχιαστικό απόσπασμα από την Αποκάλυψη 16:12 όπου αναφέρεται: «Ο έκτος άγγελος έχυσε τη φιάλη του στον μεγάλο ποταμό Ευφράτη, και τα νερά του ξεράθηκαν για να προετοιμαστεί ο δρόμος για τους βασιλιάδες από την Ανατολή.»

Για γενιές, ορισμένοι Χριστιανοί έχουν ερμηνεύσει το εδάφιο σαν να σημαίνει ότι αφού ο ποταμός ξεραίνεται θα ανοίξει ο δρόμος για έναν τεράστιο στρατό να βαδίσει προς τη Μάχη του Αρμαγεδδώνα την κατακλυσμική αναμέτρηση που πιστεύεται ότι προηγείται της Δευτέρας Παρουσίας του Ιησού Χριστού.

Ο Ευφράτης εμφανίζεται επίσης στην Παλαιά Διαθήκη. Στο Ιερεμίας 50:38, η Βίβλος προειδοποιεί: «Ξηρασία στα νερά της! Θα στερέψουν».

Πού οφείλεται η υδάτινη κρίση στον ποταμό Ευφράτη

Η σύγχρονη κρίση, ωστόσο, έχει τις ρίζες της λιγότερο στην θεϊκή οργή και περισσότερο στην περιβαλλοντική καταστροφή. Μια έκθεση της NASA του 2013 διαπίστωσε ότι οι λεκάνες απορροής του Τίγρη και του Ευφράτη έχασαν το συγκλονιστικό ποσό των 117 εκατομμυρίων ακρόποδων γλυκού νερού μεταξύ 2003 και 2009 — περίπου ισοδύναμο με τον όγκο της Νεκράς Θάλασσας.
Οι ερευνητές απέδωσαν μεγάλο μέρος της απώλειας στην επιθετική άντληση υπόγειων υδάτων, η οποία επιδεινώθηκε από τις αυξανόμενες ξηρασίες που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν ακόμη χειρότερα.

Αξιωματούχοι του Υπουργείου Υδάτινων Πόρων του Ιράκ έχουν προειδοποιήσει ότι ο Ευφράτης ενδέχεται να στερέψει έως το 2040, εάν δεν ληφθούν δραστικά μέτρα. Οι συνέπειες ήδη καταστρέφουν κοινότητες που βασίζονταν στον ποταμό για χιλιάδες χρόνια.

Προφητικό σημάδι;

Για ορισμένους πιστούς, η δραματική υποχώρηση του ποταμού είναι κάτι περισσότερο από μια οικολογική καταστροφή — είναι ένα προφητικό προειδοποιητικό σημάδι ότι ο χρόνος μπορεί να έχει ήδη αρχίσει να μετράει αντίστροφα.
Καθώς ο Ευφράτης στερεύει σε πραγματικό χρόνο, μια άλλη παράξενη θεωρία που είχε αναφερθεί προηγουμένως από την εφημερίδα The Post υποδηλώνει ότι ο ίδιος ο βιβλικός χάρτης ίσως χρειαστεί να ξαναγραφτεί.
Πέρυσι, ένας τολμηρός ισχυρισμός προκάλεσε σάλο στα πρωτοσέλιδα, υποδηλώνοντας ότι ο αρχικός Κήπος της Εδέμ ίσως να μην βρισκόταν στη Μεσοποταμία — το σημερινό Ιράκ, όπως θεωρούταν από καιρό — αλλά αντίθετα στην Αίγυπτο, πιθανώς κοντά στη σκιά της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας.

Mε πληροφορίες από New York Post

