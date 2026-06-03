Ουσία σε βασιλικό, εστραγκόν, μοσχοκάρυδο και μάραθο οδηγεί σε χημικές αλλοιώσεις στο DNA

Μεθυλευγενόλη στα βότανα: Τι βρήκε νέα έρευνα για βλάβες στο DNA.

Newsbomb

Ουσία σε βασιλικό, εστραγκόν, μοσχοκάρυδο και μάραθο οδηγεί σε χημικές αλλοιώσεις στο DNA
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ΥΓΕΙΑ
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Μια νέα μελέτη διαπίστωσε ότι η μεθυλευγενόλη, ένα συστατικό ορισμένων αιθέριων ελαίων σε κάποια βότανα και μπαχαρικά, όπως βασιλικό, εστραγκόν, μοσχοκάρυδο και μάραθο, μπορεί να μετατραπεί στο ήπαρ σε μια αντιδραστική μορφή, η οποία προσκολλάται στο DNA και διαταράσσει τις φυσιολογικές κυτταρικές διεργασίες.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Cell Death & Disease, δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι πρέπει να σταματήσουν να χρησιμοποιούν βότανα στο κανονικό μαγείρεμα. Αλλά προσθέτει σημαντικές λεπτομέρειες σχετικά με το πώς αντιμετωπίζεται η βλάβη στο DNA που σχετίζεται με τη μεθυλευγενόλη από τα ανθρώπινα κύτταρα και γιατί ορισμένα ευάλωτα άτομα μπορεί να αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο.

Τι διαπίστωσε η νέα μελέτη

Η μεθυλευγενόλη μπορεί να μεταβολιστεί στο ήπαρ σε ενώσεις που προσκολλώνται στο DNA. Πρόκειται για χημικές προσκολλήσεις στο DNA που μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο τα κύτταρα «διαβάζουν» γενετικές πληροφορίες.

Η νέα μελέτη έδειξε ότι αυτές οι ουσίες που προέρχονται από την μετατροπή της μεθυλευγενόλης μπορούν να μπλοκάρουν την RNA πολυμεράση II, ένα ένζυμο που απαιτείται για την αντιγραφή οδηγιών DNA σε αγγελιοφόρο RNA. Όταν αυτή η διαδικασία «ανάγνωσης DNA» σταματήσει, τα κύτταρα ενεργοποιούν μια οδό επιδιόρθωσης που ονομάζεται TC-NER (transcription-coupled nucleotide excision repair).

Αυτό το σύστημα επιδιόρθωσης φαίνεται σημαντικό για την προστασία των κυττάρων από την γονιδιωματική αστάθεια και τον κυτταρικό θάνατο που προκαλείται από βλάβες που σχετίζονται με την μεθυλευγενόλη. Τα κύτταρα με ελαττώματα σε βασικά γονίδια TC-NER ήταν πολύ πιο ευαίσθητα στη βλάβη, παρουσιάζοντας υψηλότερη γονιδιωματική αστάθεια και περισσότερο προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο.

Γιατί αυτό έχει σημασία

Η μεθυλευγενόλη έχει ήδη εγείρει ανησυχίες για την τοξικολογία. Το 2023, ο Διεθνής Οργανισμός Έρευνας για τον Καρκίνο ταξινόμησε τη μεθυλευγενόλη ως πιθανώς καρκινογόνο για τον άνθρωπο, βασιζόμενος κυρίως σε επαρκή στοιχεία σε πειραματόζωα και ισχυρά μηχανιστικά στοιχεία, ενώ τα στοιχεία για τον καρκίνο στον άνθρωπο παραμένουν ανεπαρκή.

Η νέα έρευνα βοηθά στην εξήγηση ενός πιθανού μηχανισμού: η ένωση μπορεί να δημιουργήσει αλλοιώσεις στο DNA, μερικές από τις οποίες επιδιορθώνονται όταν μπλοκάρουν την μεταγραφή, ενώ άλλες αλλοιώσεις μπορεί να επιμένουν σε μέρη του γονιδιώματος, που δεν διαβάζονται ενεργά. Αυτή η επιμονή είναι ένας λόγος που οι επιστήμονες ενδιαφέρονται για την μακροχρόνια έκθεση και την ατομική ευαλωτότητα.

Αυτό σημαίνει ότι ο βασιλικός, το μάραθο ή το μοσχοκάρυδο δεν είναι ασφαλή;

Όχι σε κανονικές μαγειρικές ποσότητες. Η μελέτη δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως προειδοποίηση για διακοπή της χρήσης βασιλικού σε σάλτσα ντομάτας, μάραθου στο μαγείρεμα ή μοσχοκάρυδου ως περιστασιακό μπαχαρικό.

Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι το επίπεδο και η συχνότητα έκθεσης. Τα συμπυκνωμένα αιθέρια έλαια, τα φυτικά παρασκευάσματα, τα συμπληρώματα ή η επαναλαμβανόμενη υψηλή πρόσληψη μπορεί να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη έκθεση από τα συνηθισμένα καρυκεύματα. Ο κίνδυνος μπορεί επίσης να είναι πιο σημαντικός για άτομα με μειωμένους μηχανισμούς επιδιόρθωσης του DNA, όπως εκείνα με σπάνιες διαταραχές που επηρεάζουν την οδό TC-NER.

Για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες, το πρακτικό μήνυμα είναι η μετριοπάθεια, όχι ο φόβος. Τα βότανα και τα μπαχαρικά καταναλώνονται συνήθως σε μικρές ποσότητες και μπορούν να αποτελέσουν άφοβα μέρος μιας υγιεινής διατροφής.

Ποιοι μπορεί να χρειάζεται επιπλέον προσοχή;

Άτομα με σπάνιες διαταραχές επιδιόρθωσης του DNA, ειδικά παθήσεις όπως το σύνδρομο Cockayne, μπορεί να είναι πιο ευάλωτα επειδή τα κύτταρά τους μπορεί να μην επιδιορθώνουν αυτό το είδος βλάβης τόσο αποτελεσματικά. Η μελέτη τονίζει συγκεκριμένα την ανησυχία για άτομα με μειωμένο ή ελαττωματική οδό TC-NER, στα οποία η τακτική έκθεση σε βότανα που περιέχουν μεθυλευγενόλη θα μπορούσε ενδεχομένως να συμβάλει σε συσσωρευμένη βλάβη του DNA και προβλήματα που σχετίζονται με το ήπαρ.

Εξαιρετικά προσεκτική είναι επίσης η χρήση συμπυκνωμένων αιθέριων ελαίων. Αυτά δεν πρέπει να καταπίνονται αλόγιστα ή να χρησιμοποιούνται ως «φυσικό φάρμακο» χωρίς επαγγελματική καθοδήγηση, επειδή τα συμπυκνωμένα φυτικά εκχυλίσματα μπορούν να παρέχουν πολύ υψηλότερες δόσεις από τα τρόφιμα.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι η μεθυλευγενόλη η ίδια με την ευγενόλη;

Όχι. Είναι συγγενείς αρωματικές ενώσεις, αλλά δεν είναι πανομοιότυπες και μπορεί να έχουν διαφορετικά τοξικολογικά προφίλ. Η μελέτη επικεντρώθηκε στη βλάβη του DNA που προέρχεται από την μεθυλευγενόλη.

Αποδεικνύει αυτή η μελέτη ότι η μεθυλευγενόλη προκαλεί καρκίνο στους ανθρώπους;

Όχι. Δείχνει έναν μηχανισμό βλάβης και επιδιόρθωσης του DNA στα κύτταρα. Η μεθυλευγενόλη ταξινομείται ως πιθανώς καρκινογόνος για τον άνθρωπο με βάση ευρύτερα στοιχεία, αλλά τα άμεσα στοιχεία για τον καρκίνο στον άνθρωπο παραμένουν περιορισμένα.

Συμπέρασμα

Η νέα μελέτη δείχνει ότι η μεθυλευγενόλη, μια φυσική ένωση που βρίσκεται σε βότανα και μπαχαρικά όπως ο βασιλικός, το εστραγκόν, το μοσχοκάρυδο και ο μάραθος, μπορεί να μετατραπεί στο ήπαρ σε μια αντιδραστική μορφή που προσκολλάται στο DNA και διαταράσσει την κυτταρική μεταγραφή.

Για τους περισσότερους αυτός δεν είναι λόγος για να αποφεύγουν τα συνηθισμένα μαγειρικά βότανα. Το πιο χρήσιμο συμπέρασμα είναι η προσοχή με τα συμπυκνωμένα αιθέρια έλαια και τα φυτικά προϊόντα υψηλής δόσης, ειδικά για άτομα που μπορεί να έχουν μειωμένη επιδιόρθωση του DNA ή ευπάθεια που σχετίζεται με το ήπαρ. Οι φυσικές ενώσεις μπορούν να έχουν βιολογικές επιδράσεις και η δόση έχει σημασία.

Πηγές:
medicalxpress.com
who.int (1)
who.int (2)

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