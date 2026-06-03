Καλιφόρνια: Ομηρία σε τράπεζα - Ζωσμένος με εκρηκτικά ο δράστης

Snapshot Δύο όμηροι απελευθερώθηκαν από την Chase Bank στο Μπέικερσφιλντ κατά τη διάρκεια ομηρίας.

Ο δράστης εισέβαλε στην τράπεζα πιθανώς ζωσμένος με εκρηκτικά.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ενεργή κατάσταση ομηρίας και συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις.

Ο ακριβής αριθμός των ομήρων δεν έχει προσδιοριστεί.

Η απελευθέρωση των δύο ομήρων έγινε με τη συνεργασία της ομάδας διαπραγματεύσεων. Snapshot powered by AI

Δύο όμηροι κατάφεραν να απελευθερωθούν, την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με έναν άνδρα που έχει εισβάλει σε τράπεζα στο κέντρο του Μπέικερσφιλντ στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις Αρχές του Μπέικερσφιλντ το μεσημέρι της 2ας Ιουνίου γύρω στη 1 μ.μ., αστυνομικοί κλήθηκαν για απειλή για βόμβα στην Chase Bank.

Η Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι υπάρχει ενεργή κατάσταση ομηρίας, με τον άνδρα να είναι πιθανώς ζωσμένος με τα εκρηκτικά. Η Αστυνομία επιβεβαίωσε εξάλλου, ότι είχε οχυρωθεί μέσα στο κτίριο μαζί με «αρκετά μέλη της κοινότητας», χωρίς να έχει προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός των ομήρων.

Απελευθερώθηκαν δύο όμηροι

Πριν από τις 5 μ.μ., η Αστυνομία δήλωσε ότι, με τη συνεργασία της ομάδας διαπραγματεύσεων κατάφεραν να απελευθερώσουν έναν όμηρο και στις 9:00 μ.μ. απελευθερώθηκε άλλος ένας όμηρος.