Μαρινάκης: ΕΣΡ και Δικαιοσύνη να πράξουν τα δέοντα για το βίντεο με την πτώση των δύο 17χρονων

Παρέμβαση της Δικαιοσύνης και του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ζητεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή βίντεο που μετέδωσε μερίδα ΜΜΕ με την πτώση των δύο 17χρονων κοριτσιών από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.

Ο κ. Μαρινάκης ζητεί παράλληλα, απόσυρση του εν λόγω οπτικοακουστικού υλικού, σημειώνοντας πως η «αναπαραγωγή του κρίνεται από τους ειδικούς βαθύτατα προβληματική και επικίνδυνη».

Η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη

«Μετά το τραγικό περιστατικό με τα δύο 17χρονα κορίτσια, βλέπουμε τις τελευταίες ώρες ορισμένα μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ένα βίντεο, η αναπαραγωγή του οποίου κρίνεται από τους ειδικούς βαθύτατα προβληματική και επικίνδυνη», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε:

«Ταυτόχρονα, η ενέργεια αυτή συνιστά απόλυτη έλλειψη σεβασμού στις οικογένειες των κοριτσιών. Είναι επιτακτική ανάγκη να αποσυρθεί άμεσα το επίμαχο βίντεο και να σταματήσει η αναπαραγωγή του, ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού προς τις οικογένειες αυτές, αλλά και προς το σύνολο της κοινωνίας».

«Παράλληλα, θεωρούμε αυτονόητο ότι, τόσο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, όσο και η Δικαιοσύνη θα πράξουν τα δέοντα», είπε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε:

«Προσωπικά, θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια της εκλιπούσης και τις ευχές μου για ταχεία ανάρρωση στην οικογένεια του κοριτσιού που δίνει μάχη για τη ζωή της».

