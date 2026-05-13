Μαρινάκης: ΕΣΡ και Δικαιοσύνη να πράξουν τα δέοντα για το βίντεο με την πτώση των δύο 17χρονων
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του κοριτσιού που σκοτώθηκε και ευχές για ταχεία ανάρρωση στην οικογένεια του κοριτσιού που δίνει μάχη για τη ζωή της
Παρέμβαση της Δικαιοσύνης και του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ζητεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή βίντεο που μετέδωσε μερίδα ΜΜΕ με την πτώση των δύο 17χρονων κοριτσιών από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.
Ο κ. Μαρινάκης ζητεί παράλληλα, απόσυρση του εν λόγω οπτικοακουστικού υλικού, σημειώνοντας πως η «αναπαραγωγή του κρίνεται από τους ειδικούς βαθύτατα προβληματική και επικίνδυνη».
Η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη
«Μετά το τραγικό περιστατικό με τα δύο 17χρονα κορίτσια, βλέπουμε τις τελευταίες ώρες ορισμένα μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ένα βίντεο, η αναπαραγωγή του οποίου κρίνεται από τους ειδικούς βαθύτατα προβληματική και επικίνδυνη», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε:
«Ταυτόχρονα, η ενέργεια αυτή συνιστά απόλυτη έλλειψη σεβασμού στις οικογένειες των κοριτσιών. Είναι επιτακτική ανάγκη να αποσυρθεί άμεσα το επίμαχο βίντεο και να σταματήσει η αναπαραγωγή του, ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού προς τις οικογένειες αυτές, αλλά και προς το σύνολο της κοινωνίας».
«Παράλληλα, θεωρούμε αυτονόητο ότι, τόσο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, όσο και η Δικαιοσύνη θα πράξουν τα δέοντα», είπε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε:
«Προσωπικά, θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια της εκλιπούσης και τις ευχές μου για ταχεία ανάρρωση στην οικογένεια του κοριτσιού που δίνει μάχη για τη ζωή της».