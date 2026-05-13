Καιρός: Υποτροπικός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Πότε έρχεται και τι θα φέρει

Η πρόβλεψη των Ιταλών μετεωρολόγων για την χώρα μας το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου

Δημήτρης Δρίζος

  • Υποτροπικός αντικυκλώνας θα επηρεάσει την Ελλάδα το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου, φέρνοντας παρατεταμένη ζέστη και σταθερό καιρό.
  • Θερμές αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική και τη δυτική Μεσόγειο θα αυξήσουν αισθητά τη θερμοκρασία, με μέγιστες τιμές έως 33
  • 34 βαθμούς σε πεδινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.
  • Στην Αττική και Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με θερμοκρασίες έως 31
  • 32 και 29
  • 30 βαθμούς αντίστοιχα, ενώ στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη οι θερμοκρασίες θα είναι ελαφρώς χαμηλότερες λόγω θαλάσσιας επίδρασης.
  • Ο υποτροπικός αντικυκλώνας εμποδίζει την κίνηση βαρομετρικών χαμηλών προς την περιοχή, εγκλωβίζοντας τη ζέστη πάνω από τη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια.
  • Υπάρχει πιθανότητα η θερμή εισβολή να διαρκέσει περισσότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις, χωρίς όμως να πληροί τα κριτήρια καύσωνα, με τοπικές απογευματινές νεφώσεις μόνο σε ορεινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας.
Ο υποτροπικός αντικυκλώνας που έχει αρχίσει να οργανώνεται πάνω από τη δυτική και νοτιοδυτική Ευρώπη αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά και τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες, δημιουργώντας συνθήκες παρατεταμένης ζέστης και απόλυτης καιρικής σταθερότητας.

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν πως θερμές αέριες μάζες από την περιοχή της βόρειας Αφρικής και της δυτικής Μεσογείου θα κινηθούν ανατολικότερα, ανεβάζοντας αισθητά τη θερμοκρασία σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας.

Ο χάρτης των προγνωστικών μοντέλων αποτυπώνει ξεκάθαρα την κυριαρχία του αντικυκλωνικού πεδίου πάνω από τη Μεσόγειο, με υψηλές πιέσεις να καλύπτουν μεγάλο τμήμα της Ευρώπης. Η εξέλιξη αυτή μεταφράζεται σε παρατεταμένη ηλιοφάνεια, περιορισμένη αστάθεια και πολύ μικρές πιθανότητες για βροχές, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει τον δρόμο για θερμοκρασίες που θα θυμίζουν περισσότερο Ιούνιο παρά Μάιο.

Η θερμοκρασία αναμένεται να παρουσιάσει σταδιακή αλλά αισθητή άνοδο από τα μέσα της εβδομάδας, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Σε κλειστές πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας, της κεντρικής Στερεάς, της ανατολικής Πελοποννήσου αλλά και της Μακεδονίας ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 31 με 32 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κινηθεί κοντά στους 29 με 30 βαθμούς, με ασθενείς ανέμους και αυξημένη αίσθηση ζέστης τις μεσημβρινές ώρες.

Στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν λίγο χαμηλότερες λόγω της θαλάσσιας επίδρασης, ωστόσο και εκεί θα επικρατήσουν ιδιαίτερα θερμές συνθήκες για την εποχή, με τιμές που θα προσεγγίζουν τους 27 με 29 βαθμούς. Οι άνεμοι στο Αιγαίο δεν φαίνεται να παρουσιάζουν ιδιαίτερη ένταση, στοιχείο που θα επιτρέπει στη θερμή αέρια μάζα να διατηρείται πάνω από τη χώρα.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι ο υποτροπικός αντικυκλώνας λειτουργεί ουσιαστικά σαν ένας «θόλος» θερμού και ξηρού αέρα στην ατμόσφαιρα. Η παρουσία του εμποδίζει τα βαρομετρικά χαμηλά να κινηθούν προς την περιοχή μας και εγκλωβίζει τη ζέστη πάνω από τη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. Πρόκειται για έναν μηχανισμό που εμφανίζεται συχνά τους θερινούς μήνες, ωστόσο η ένταση και η έκτασή του τόσο νωρίς μέσα στην άνοιξη προκαλεί ήδη συζητήσεις στους μετεωρολογικούς κύκλους.

Παράλληλα, οι ειδικοί παρακολουθούν τη διάρκεια του φαινομένου, καθώς αν ο αντικυκλώνας επιμείνει, δεν αποκλείεται η θερμή εισβολή να έχει μεγαλύτερη χρονική διάρκεια από τις αρχικές εκτιμήσεις. Αν και δεν γίνεται ακόμη λόγος για καύσωνα με τα επίσημα μετεωρολογικά κριτήρια, οι συνθήκες θα είναι ξεκάθαρα ασυνήθιστα ζεστές για την εποχή.

Το μόνο στοιχείο που ίσως διαφοροποιηθεί τοπικά θα είναι η ανάπτυξη λίγων απογευματινών νεφώσεων σε ορεινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας, χωρίς όμως να αναμένονται γενικευμένα φαινόμενα. Η συνολική εικόνα δείχνει ότι η χώρα μπαίνει σε μια περίοδο έντονης θερμικής ανάσας, με τον καιρό να αποκτά πλέον καθαρά καλοκαιρινά χαρακτηριστικά.

*Με πληροφορίες από το ilmeteo.it

