Καιρός: Έρχεται ψυχρή μεταβολή - Πότε αναμένεται νέα πτώση του υδραργύρου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη των θερμοκρασιών στην Ευρώπη τις επόμενες ημέρες.

Στα βορειοδυτικά τμήματα της ηπείρου διακρίνονται χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή, μια περίοδο που παραδοσιακά συνδέεται με όψιμες ψυχρές εισβολές στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά.

Η πρόσκαιρη άνοδος της θερμοκρασίας φαίνεται ότι σταδιακά υποχωρεί. Οι θερμές αέριες μάζες απομακρύνονται, ενώ η κυκλοφορία ευνοεί επάνοδο του υδραργύρου σε πιο φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, κατά τόπους ακόμη και λίγο χαμηλότερα από τις κανονικές τιμές. Δεν πρόκειται για κάτι ακραίο, αλλά για μια επιστροφή σε πιο ήπια και σχετικά δροσερή ανοιξιάτικη εικόνα.

Ενδεικτική είναι και η τάση της θερμοκρασίας στην Αθήνα, όπου το ensemble δείχνει μια πτώση το αμέσως επόμενο διάστημα και στη συνέχεια διατήρηση των τιμών κοντά ή λίγο κάτω από τα κανονικά επίπεδα.

Προς το τέλος της περιόδου διαφαίνεται μια ήπια ανάκαμψη, χωρίς όμως να διακρίνεται κάποια αξιόλογη θερμή έξαρση.

Με άλλα λόγια, οδηγούμαστε σε μια περισσότερο ήπια και σχετικά δροσερή ανοιξιάτικη εικόνα, χωρίς ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές, καταλήγει ο γνωστός μετεωρολόγος.

