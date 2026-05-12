Καιρός: Έρχεται 10ήμερο αστάθειας με βροχές και καταιγίδες - Πότε θα μπούμε στο καλοκαίρι

Snapshot Η θερμοκρασία στην Ελλάδα θα φτάσει σήμερα τους 30

32 βαθμούς κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο, με ηλιοφάνεια και απομάκρυνση της αφρικανικής σκόνης.

Από αύριο και κυρίως την Πέμπτη, ψυχρότερες αέριες μάζες από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη θα προκαλέσουν πτώση της θερμοκρασίας και τοπικά έντονα καιρικά φαινόμενα.

Την Τετάρτη αναμένονται πιθανές βροχές και καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, ενώ την Κυριακή βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως τη βόρεια και κεντρική χώρα.

Τις επόμενες δέκα ημέρες προβλέπεται παρατεταμένη αστάθεια με συχνές βροχές και καταιγίδες, συνοδευόμενες από πτώση της θερμοκρασίας.

Συνιστάται προσοχή στα έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι, λόγω πιθανών επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια και τις καθημερινές δραστηριότητες. Snapshot powered by AI

Μετά την περίοδο υψηλών θερμοκρασιών, ο καιρός Ελλάδα αλλάζει και πάλι, με βροχλές και καταιγίδες να επιστρέφουν, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Σήμερα, η θερμή αέρια μάζα που επηρέαζε τη χώρα μας αναμένεται να εκτονωθεί, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πρόσκαιρη άνοδο, φτάνοντας τους 30 με 32 βαθμούς σε αρκετές περιοχές, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη προσεγγίζουν πιο ψυχρές αέριες μάζες, που θα προκαλέσουν πτώση της θερμοκρασίας από αύριο και κυρίως την Πέμπτη, συνοδευόμενη από αστάθεια και τοπικά έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η Τετάρτη θα είναι επίσης ζεστή, με πιθανότητα βροχών και καταιγίδων στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Την Πέμπτη, η είσοδος πιο ψυχρής αέριας μάζας θα φέρει αστάθεια και πτώση της θερμοκρασίας, που θα επανέλθει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Την Κυριακή, βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως τη βόρεια και κεντρική χώρα τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Συνολικά, τις επόμενες δέκα ημέρες αναμένεται μια παρατεταμένη περίοδος αστάθειας με συχνές βροχές και καταιγίδες, ειδικά κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, συνοδευόμενες από πτώση της θερμοκρασίας.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τρίτη 12 Μαΐου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς, κυρίως στα ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 28 τοπικά 29 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 30 με 32 και τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 στρεφόμενοι και ενισχυόμενοι μετά το μεσημέρι σε νοτιοδυτικούς 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 και στην Κρήτη έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το απόγευμα στα βόρεια θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 και τοπικά στα νότια 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων το μεσημέρι - απόγευμα στα γύρω ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-05-2026

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη αρχικά αίθριος καιρός αλλά βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα κεντρικά ηπειρωτικά ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 23 με 25 και κατά τόπους τους 26 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 27 με 29 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14-05-2026

Στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ενώ βαθμιαία θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί και βαθμιαία τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αλλά από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά από βόρειες και στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-05-2026

Στα βορειοδυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και το μεσημέρι - απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά όπου και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16-05-2026

Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

