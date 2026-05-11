Καιρός: Πρόωρο καλοκαίρι ή φθινοπωρινό σκηνικό; Διαφωνία των μοντέλων για τη Μεσόγειο

Το ευρωπαϊκό μοντέλο (ECMWF) και το αμερικανικό GFS διαφωνούν για την εξέλιξη του καιρού στη Μεσόγειο

Newsbomb

Καιρός: Πρόωρο καλοκαίρι ή φθινοπωρινό σκηνικό; Διαφωνία των μοντέλων για τη Μεσόγειο
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έντονη απόκλιση εμφανίζουν τα δύο βασικά παγκόσμια μετεωρολογικά μοντέλα, ECMWF και GFS, ως προς την εξέλιξη του καιρού στη Μεσόγειο τις επόμενες εβδομάδες, δημιουργώντας ένα σκηνικό αβεβαιότητας για την πορεία προς το καλοκαίρι.

Το ευρωπαϊκό μοντέλο (ECMWF) και το αμερικανικό GFS διαφωνούν για την εξέλιξη του καιρού στη Μεσόγειο. Το πρώτο «βλέπει» πρόωρο καλοκαίρι μετά τις 18 Μαΐου, ενώ το δεύτερο επιμένει σε νέες ψυχρές εισβολές από τον βόρειο Ατλαντικό. Μια απόκλιση που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη.

Με φόντο τα παραδείγματα του 2014 και του 2017, τα όρια των εποχικών προγνώσεων και τον αυξανόμενο κίνδυνο από ισχυρές χαλαζοπτώσεις, αυτό είναι το σκηνικό που ενδέχεται να διαμορφωθεί τους επόμενους μήνες.

ECMWF εναντίον GFS: ποιο μοντέλο θα επιβεβαιωθεί;

Αν εξεταστούν πιο προσεκτικά τα δύο βασικά μετεωρολογικά μοντέλα, οι διαφορές στις προβλέψεις τους για τη Μεσόγειο είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Το ECMWF προβλέπει μια σχεδόν καλοκαιρινή φάση μετά τις 18-20 Μαΐου, ενώ το GFS επιμένει ότι ψυχρότερες αέριες μάζες από τον βορρά και τον βόρειο Ατλαντικό μπορούν να προκαλέσουν νέα κύματα κακοκαιρίας με καταιγίδες.

Η διαφωνία αυτή δεν είναι καθόλου αμελητέα. Το ερώτημα είναι ποιο από τα δύο κορυφαία μοντέλα θα αποδειχθεί πιο αξιόπιστο.

Η αστάθεια των μακροπρόθεσμων προγνώσεων

Οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις παρουσιάζουν συχνά μεγάλες μεταβολές. Παρότι στην Ευρώπη δίνεται συνήθως μεγαλύτερη βαρύτητα στο ECMWF, αρκετές φορές το GFS αποδεικνύεται πιο ακριβές σε βάθος χρόνου. Σύμφωνα με τον συντάκτη της ανάλυσης, το αμερικανικό μοντέλο σε ορισμένες περιπτώσεις αποτυπώνει καλύτερα τις εξελίξεις μεγάλης διάρκειας, ενώ το ευρωπαϊκό εμφανίζει πιο έντονες αποκλίσεις.

Το ενδεχόμενο ενός πρόωρου καλοκαιριού θεωρείται αρκετά πιθανό, καθώς εδώ και μήνες κυριαρχεί ένα μοτίβο υψηλότερων θερμοκρασιών από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Η ψυχρή εισβολή δεν κατάφερε να φτάσει στη Μεσόγειο λόγω ενός «ατμοσφαιρικού ποταμού» που εκτεινόταν από την Καραϊβική προς την Ιβηρική Χερσόνησο, επηρεάζοντας κυρίως την κεντρική και νότια Ιταλία, τη Σαρδηνία και τη Σικελία με ισχυρές βροχοπτώσεις. Στην Ισπανία και την Πορτογαλία, αντίθετα, σημειώθηκαν σοβαρές πλημμύρες.

Μετά το τέλος αυτού του φαινομένου, εγκαταστάθηκε αντικυκλώνας πάνω από την Ιβηρική, με αποτέλεσμα την απότομη επέκταση του αφρικανικού αντικυκλώνα προς την Ευρώπη. Αυτό οδήγησε σε αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας και σε θερμές συνθήκες που ξεπέρασαν κατά πολύ τα φυσιολογικά επίπεδα.

Το καλοκαίρι ίσως έρθει νωρίτερα

Τα εποχικά μοντέλα δείχνουν ότι από τον Ιούνιο οι θερμοκρασίες θα κινηθούν αισθητά πάνω από τα κανονικά επίπεδα, με περαιτέρω ενίσχυση της ζέστης τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Πόσο αξιόπιστα είναι τα εποχικά μοντέλα;

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι τα εποχικά μοντέλα προσφέρουν κυρίως γενικές τάσεις και όχι ακριβείς τοπικές προβλέψεις. Μπορούν να δείξουν αν ένα καλοκαίρι θα είναι συνολικά θερμότερο ή ξηρότερο, όχι όμως να προβλέψουν λεπτομερώς ακραία φαινόμενα ή απότομες μεταβολές.

Έτσι, παρότι τα σημερινά δεδομένα συγκλίνουν σε ένα θερμό και ξηρό καλοκαίρι, ιδιαίτερα για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, οι εξελίξεις παραμένουν ανοιχτές. Προς το παρόν, το ECMWF δείχνει πρόωρη έναρξη του καλοκαιριού ήδη από τον Μάιο, ενώ το GFS συνεχίζει να «βλέπει» επιστροφές αστάθειας και ψυχρότερων αερίων μαζών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:46ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Ένας 12χρονος και άλλα δύο άτομα τραυματίστηκαν σε σύγκρουση δύο ΙΧ

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Ληστεία τράπεζας στην Τιθορέα: Στα χέρια των αρχών 8 άτομα, έξι άνδρες και δύο γυναίκες

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ένα 12χρονο παιδί ανάμεσα στους τραυματίες του τροχαίου στην Ηλιούπολη

22:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας: Στην τελετή παράδοσης του υποβρυχίου «ΠΡΩΤΕΥΣ» S113, ως μουσείου

22:29LIFESTYLE

Βαριά τραυματίας παίκτης του Survivor: Τι συνέβη στον Άγιο Δομήνικο

22:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Μέχρι πότε μπορείτε να εξαργυρώσετε το voucher

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Γκαλιμπάφ: Το Ιράν είναι έτοιμο για «όλες τις επιλογές» - Οι εχθροί θα εκπλαγούν

22:01LIFESTYLE

Τέλος μέχρι νεωτέρας το Survivor: Σοβαρό ατύχημα για παίκτη στον Άγιο Δομήνικο

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Τραγική κατάληξη για 82χρονο που αγνοούνταν - Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

21:44ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Στην εντατική 58χρονος που δαγκώθηκε από οχιά

21:37ΚΟΣΜΟΣ

«Νεαρή σαγηνευτική» Κινέζα livestreamer αποκαλύφθηκε όταν απενεργοποιήθηκε το φίλτρο νεότητας

21:28ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνια κίνηση: Οι ΗΠΑ αποκάλυψαν τη θέση υποβρυχίου με πυρηνικά όπλα

21:28TRAVEL

Σε αυτό το ελληνικό νησί δεν υπάρχει σκουπίδι - Ύμνοι από γερμανικό περιοδικό

21:27ΕΥ ΖΗΝ

Πώς τα «παντοτινά» χημικά (PFAS) επηρεάζουν την υγεία σας

21:14ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τάεκβοντο: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Στέλλα Μαρεντάκη!

21:09BOMBER

Η κάλπη κυοφορεί ανατροπές

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Εντοπίστηκε νάρκη στην παραλία του Μονολιθίου

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρεις τραυματίες σε τροχαίο στην Ηλιούπολη

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο - «Ήταν γεμάτη αίματα στο κεφάλι», λέει αυτόπτης μάρτυρας για την παράσυρση της 28χρονης

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αυτοπυροβολήθηκε 77χρονος - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στην κοιλιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:01LIFESTYLE

Τέλος μέχρι νεωτέρας το Survivor: Σοβαρό ατύχημα για παίκτη στον Άγιο Δομήνικο

22:29LIFESTYLE

Βαριά τραυματίας παίκτης του Survivor: Τι συνέβη στον Άγιο Δομήνικο

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η προφυλακισμένη σύζυγος του δολοφόνου τριγυρνούσε με το αγροτικό στη γειτονιά του Νικήτα μετά το έγκλημα

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισρέει ψυχρό κύμα από τα Βαλκάνια - Πότε πέφτει ξανά η θερμοκρασία

21:28TRAVEL

Σε αυτό το ελληνικό νησί δεν υπάρχει σκουπίδι - Ύμνοι από γερμανικό περιοδικό

21:44ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Στην εντατική 58χρονος που δαγκώθηκε από οχιά

19:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Άλλαξε το βασικό κριτήριο επιλογής κόμματος - Μπροστά με διαφορά η ΝΔ

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους λόγω τεχνικού προβλήματος

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εισαγγελέας απομάκρυνε δύο ανήλικα παιδιά από τη μητέρα τους

21:28ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνια κίνηση: Οι ΗΠΑ αποκάλυψαν τη θέση υποβρυχίου με πυρηνικά όπλα

21:37ΚΟΣΜΟΣ

«Νεαρή σαγηνευτική» Κινέζα livestreamer αποκαλύφθηκε όταν απενεργοποιήθηκε το φίλτρο νεότητας

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Ηχητικό ντοκουμέντο - Ληστεία στην Τιθορέα: Φωνές τρόμου στη θέα των ληστών με ούζι και καλάσνικοφ

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η κατάθεση της μητέρας της 28χρονης - «Γωγώ, τα παιδιά μας», φώναζε ο κατηγορούμενος

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Φέρνει» βροχές το GFS στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο - Οι 5 περιοχές

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο - «Ήταν γεμάτη αίματα στο κεφάλι», λέει αυτόπτης μάρτυρας για την παράσυρση της 28χρονης

11:18WHAT THE FACT

Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων

18:01ΕΛΛΑΔΑ

«Ο σύζυγός μου είναι μαχητής» γράφει η Τίνα Μεσσαροπούλου για τις 26 ημέρες του Γιώργου Μυλωνάκη στη ΜΕΘ - Οι ευχαριστίες στους γιατρούς του Ευαγγελισμού και το κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου στο Δημόσιο: Τα αιτήματα των δημόσιων υπαλλήλων

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία θέλει να αγοράσει από την Τουρκία τους βαλλιστικούς πυραύλους Yildirimhan με το βεληνεκές των 6.000 χλμ - Τι γράφει η Die Welt

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ