Καιρός - Ζιακόπουλος: Υψηλές θερμοκρασίες αλλά και... καταιγίδες τις επόμενες ημέρες - Πού θα βρέξει

Καιρικές διαφορές μεταξύ της βόρειας και της νότιας Ελλάδας αναφέρει στην πρόγνωση του καιρού ο Δημήτρης Ζιακόπουλος

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Τις επόμενες ημέρες ο υδράργυρος θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, παρά την πιθανότητα βροχών και καταιγίδων σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας.
  • Στη βόρεια Ελλάδα και στα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας αναμένονται τοπικοί όμβροι και καταιγίδες.
  • Την Τρίτη οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση έως 6 μποφόρ, ενώ την Τετάρτη αναμένονται δυτικοί
  • βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ και τοπικά 6 στα νότια πελάγη.
  • Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30
  • 32 βαθμούς σε ανατολική ηπειρωτική χώρα και Κρήτη, με μικρή πτώση στις μέγιστες τιμές στη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα την Τετάρτη.
Σε υψηλά επίπεδα θα κυμανθεί ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες, ωστόσο αυτό δεν αποκλείει την εκδήλωση βροχών και καταιγίδων σε ορισμένες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από τον Δημήτρη Ζιακόπουλο.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, βόρεια και νότια Ελλάδα θα παρουσιάσουν αρκετές διαφορές τις προσεχείς ημέρες, καθώς στα βόρεια της χώρας θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τον κ. Ζιακόπουλο, βαρομετρικό χαμηλό στη Βαλτική Θάλασσα, συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται ως τη Βόρεια Ιταλία, κινείται ανατολικά και επηρεάζει με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως την Ανατολική Ευρώπη και τα Βόρεια Βαλκάνια. Στη χώρα μας αύριο, Τρίτη, οι συνθήκες ευνοούν την επικράτηση ανέμων δυτικών διευθύνσεων με ένταση ως τα 6 μποφόρ και την εκδήλωση απογευματινών όμβρων ή και καταιγίδων στη βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα και τα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας. Κατά τα άλλα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και την Κρήτη οι μέγιστες τιμές της θα κυμανθούν από 30 ως 32 βαθμούς.

Την Τετάρτη (13/5), τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται και πάλι το απόγευμα στη Μακεδονία, τη Θράκη και στα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα νότια πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη δυτική, την κεντρική και τη νότια Ελλάδα θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.

