Αυτός θα είναι ο καιρός του Ιουνίου - Δυσοίωνη πρόβλεψη για αυξημένες θερμοκρασίες

Snapshot Η μέση θερμοκρασία τον Ιούνιο αναμένεται να είναι υψηλότερη από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή στην Ελλάδα και τη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σύμφωνα με το 85% των σεναρίων, η θερμοκρασία του Ιουνίου θα παρουσιάσει θετικές αποκλίσεις από 0 έως άνω των 2°C σε σχέση με την περίοδο 1993

2016.

Η μέση απόκλιση θερμοκρασίας είναι +0,76°C, με πιθανότητες 49% για απόκλιση 0

1°C, 29% για 1

2°C και 7% για πάνω από 2°C.

Οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις βασίζονται σε δεδομένα 8 διεθνών κέντρων. Snapshot powered by AI

Δυσοίωνη είναι η πρόγνωση του καιρού για τον Ιούνιο, με το meteo.gr να αναφέρει ότι οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν σε υψηλότερα από τη μέση τιμή της περιόδου επίπεδα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Μαΐου, ο Ιούνιος αναμένεται θερμότερος του κανονικού, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά συνολικά στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα, σύμφωνα με το 85% των διαθέσιμων σεναρίων η μέση θερμοκρασία Ιουνίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα (περίοδος αναφοράς: 1993-2016). Συγκεκριμένα, η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C, μεταξύ 1 και 2°C και άνω των 2°C είναι 49%, 29% και 7% αντίστοιχα. Οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C και άνω του 1°C είναι 14% και 1% αντίστοιχα. Η μέση τιμή των 400 σεναρίων είναι +0.76°C.

Η πρόγνωση αυτή βασίζεται σε συνολικά 400 πιθανά σενάρια από τα εξής 8 κέντρα πρόγνωσης: ECMWF (Ευρώπη), UKMO (Ηνωμένο Βασίλειο), Meteo-France (Γαλλία), NCEP (ΗΠΑ), DWD (Γερμανία), CMCC (Ιταλία), JMA (Ιαπωνία) και BOM (Αυστραλία), όπως παρέχονται από το Copernicus Climate Change Service της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τονίζεται ότι οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα και σκοπό έχουν την εκτίμηση της τάσης στην μηνιαία και εποχιακή εξέλιξη των μέσων καιρικών συνθηκών. Επιπρόσθετα, οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας σε ημερήσια και τοπική βάση λόγω της επίδρασης κάθε είδους καιρικών συστημάτων ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τη μέση απόκλιση ενός μήνα σε μια ευρύτερη περιοχή.

Κατανομή πιθανοτήτων για την μέση θερμοκρασία Ιουνίου 2026 στην ΝΑ Ευρώπη, σύμφωνα με τις 400 μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν αρχές Μαΐου. Η μέση τιμή των διαθέσιμων προγνώσεων απεικονίζεται στο άνω αριστερά άκρο του γραφήματος. meteo.gr

Διαβάστε επίσης