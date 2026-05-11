Θοδωρής Κολυδάς: Αλλάζει ο καιρός από την Τετάρτη - Πτώση θερμοκρασίας και τοπικές βροχές

Snapshot Την Τρίτη η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 33 βαθμούς Κελσίου σε κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, ενώ θα παραμείνει γενικά αίθριος ο καιρός.

Από την Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα βόρεια, με περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας λόγω της εισόδου ψυχρότερων αέριων μαζών.

Οι άνεμοι στα νότια θα παραμείνουν ισχυροί, φτάνοντας τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ, με σταδιακή αλλαγή διεύθυνσης από νότιους σε δυτικούς.

Η θερμοκρασία θα επανέλθει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα τις επόμενες ημέρες μετά την αρχική άνοδο. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, από την Τετάρτη ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή μεταβολή, με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχοπτώσεις και ελαφρά πτώση της θερμοκρασίας.

Τα πρώτα φαινόμενα αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους στα κεντρικά και βόρεια της χώρας, ενώ από την Πέμπτη θα επηρεαστούν και πιο νότιες περιοχές. Παράλληλα, η κάθοδος ψυχρότερων αέριων μαζών από τα βόρεια θα συμβάλει στην πτώση του υδραργύρου.

Την ίδια ώρα, οι άνεμοι στα νότια θα διατηρηθούν ισχυροί, φτάνοντας τα 5 με 6 μποφόρ και κατά τόπους ακόμη υψηλότερες εντάσεις.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος, βασικό χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών θα είναι η επιστροφή της θερμοκρασίας σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Δευτέρα 11 Μαΐου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους και στα ορεινά της Μακεδονίας πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από τις μεσημεριανές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα στα κεντρικά και τα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, βαθμιαία στα νότια πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 27 με 29 και τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 5 πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 25 με 26 και στην Κρήτη έως 28 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Άνεμοι: Νότιοι - νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 με 25 και τοπικά στα νότια 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων, κυρίως στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Νότιοι - νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 30 με 32 κατά τόπους τους 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-05-2026

Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός και από το μεσημέρι παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους στα βόρεια.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά όπου και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14-05-2026

Στα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ενώ βαθμιαία θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αλλά το μεσημέρι -απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά από βόρειες και στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-05-2026

Αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι - απόγευμα θα πυκνώσουν και στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά όπου και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.