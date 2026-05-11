Καιρός: «Φέρνει» βροχές το GFS στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο - Οι 5 περιοχές

Snapshot Το αμερικανικό μοντέλο GFS προβλέπει έντονες βροχοπτώσεις σε μεγάλο τμήμα της κεντρικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης έως το Σάββατο 16 Μαΐου.

Οι πιο έντονες βροχές αναμένονται από τη βόρεια Ιταλία έως τα Βαλκάνια, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη δυτική Τουρκία, με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων και καταιγίδων μεγάλης έντασης.

Στην Ελλάδα, ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά και τη βόρεια χώρα έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Οι περιοχές με μεγαλύτερες πιθανότητες έντονων καιρικών φαινομένων είναι η Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η δυτική και κεντρική Στερεά, καθώς και ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου.

Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, χαλαζοπτώσεις και αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα, με νοτιάδες να μεταφέρουν υγρασία και να διατηρούν την αστάθεια.

Νέα έντονη διαταραχή φαίνεται να οργανώνεται πάνω από μεγάλο τμήμα της Ευρώπης σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του αμερικανικού μοντέλου GFS, με τις συνολικές βροχοπτώσεις έως και το Σάββατο 16 Μαΐου να παρουσιάζονται ιδιαίτερα αυξημένες σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Οι πιο έντονες ζώνες φαινομένων εντοπίζονται από τη βόρεια Ιταλία και τις Άλπεις έως τα Βαλκάνια, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και περιοχές της δυτικής Τουρκίας, όπου τα προγνωστικά ύψη βροχής εμφανίζονται πολύ υψηλά.

Οι χρωματισμοί σε κόκκινο και λευκό υποδηλώνουν πιθανότητα για μεγάλα ύψη υετού μέσα σε λίγες ημέρες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο για πλημμυρικά επεισόδια, τοπικές καταιγίδες μεγάλης έντασης και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Παράλληλα, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί τη μεταφορά θερμότερων και πιο υγρών αερίων μαζών από τη Μεσόγειο προς την κεντρική Ευρώπη, κάτι που λειτουργεί ως “καύσιμο” για τη δημιουργία ισχυρών καταιγιδικών συστημάτων.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές όπου τα φαινόμενα μπορεί να αποκτήσουν μεγαλύτερη διάρκεια.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα

Για τη χώρα μας, το διάστημα μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας φαίνεται να χαρακτηρίζεται από άστατο καιρό, με κατά τόπους βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά και τη βόρεια Ελλάδα.

Τα φαινόμενα δεν δείχνουν αυτή τη στιγμή να έχουν τη γενικευμένη ένταση που παρατηρείται σε τμήματα της κεντρικής Ευρώπης, ωστόσο η αστάθεια θα είναι αρκετά οργανωμένη σε ορισμένες περιοχές.

Οι μεγαλύτερες πιθανότητες για έντονες καταιγίδες εντοπίζονται:

• στη Μακεδονία

• τη Θεσσαλία

• την Ήπειρο

• τη δυτική και κεντρική Στερεά

• ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου

Τοπικά δεν αποκλείονται ισχυρές βροχές, χαλαζοπτώσεις και αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας. Παράλληλα, οι νοτιάδες στη Μεσόγειο θα συνεχίσουν να μεταφέρουν υγρασία προς την περιοχή μας, διατηρώντας το σκηνικό της αστάθειας.

*Με πληροφορίες από το meteo24new.gr

