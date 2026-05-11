Αρναούτογλου:Καλοκαιρινός ο καιρός τις επόμενες ημέρες– Ακολουθούν βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

Η τάση του καιρού μέχρι και τα μέσα Μαΐου, από τον Σάκη Αρναούτογλου.

  • Τις επόμενες ημέρες θα επικρατήσει μικρό καλοκαίρι με αρκετή ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες έως 31 βαθμούς Κελσίου.
  • Την Τετάρτη αναμένεται μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια και ασθενείς βροχές στα ορεινά της Θράκης και της Ηπείρου.
  • Την Πέμπτη ο καιρός θα γίνει άστατος με βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, ενώ η θερμοκρασία θα πέσει στους 24
  • 25 βαθμούς.
  • Την Παρασκευή θα συνεχιστεί η αστάθεια κυρίως στα βόρεια και βορειοδυτικά της χώρας.
  • Από 16 έως 19 Μαΐου προβλέπεται άστατος καιρός στα κεντρικά και βόρεια, ενώ στις 20 και 21 Μαΐου δεν αναμένονται σημαντικά φαινόμενα.
Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως με αρκετή ηλιοφάνεια θα κυλήσει η Δευτέρα, με κάποιες πρόσκαιρες συννεφιές. Μικρή αστάθεια θα παρατηρηθεί τις μεσημβρινές ώρες στα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά ακόμη και τους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές θα κυμανθεί στους 23 με 24 βαθμούς.

Την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Την Τετάρτη θα σημειωθεί μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα νότια της χώρας, ενώ ασθενείς βροχές θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Θράκης και της Ηπείρου. Η θερμοκρασία τις δύο αυτές ημέρες θα φτάσει τους 29 με 30 βαθμούς σε αρκετές περιοχές.

Την Πέμπτη ο καιρός θα καταστεί άστατος, με πιο πυκνές νεφώσεις. Βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν από το πρωί στην κεντρική και βόρεια χώρα, ενώ το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Η Παρασκευή θα κυλήσει επίσης με κάποια αστάθεια, κυρίως στα βόρεια και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, το διάστημα 16 έως 19 Μαΐου ο καιρός θα παραμείνει άστατος στα κεντρικά και βόρεια, ενώ για τις 20 και 21 Μαΐου δεν διαφαίνεται κάτι ιδιαίτερο από πλευράς φαινομένων.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

