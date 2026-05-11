Αρναούτογλου:Καλοκαιρινός ο καιρός τις επόμενες ημέρες– Ακολουθούν βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως με αρκετή ηλιοφάνεια θα κυλήσει η Δευτέρα, με κάποιες πρόσκαιρες συννεφιές. Μικρή αστάθεια θα παρατηρηθεί τις μεσημβρινές ώρες στα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά ακόμη και τους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές θα κυμανθεί στους 23 με 24 βαθμούς.

Την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Την Τετάρτη θα σημειωθεί μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα νότια της χώρας, ενώ ασθενείς βροχές θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Θράκης και της Ηπείρου. Η θερμοκρασία τις δύο αυτές ημέρες θα φτάσει τους 29 με 30 βαθμούς σε αρκετές περιοχές.

Την Πέμπτη ο καιρός θα καταστεί άστατος, με πιο πυκνές νεφώσεις. Βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν από το πρωί στην κεντρική και βόρεια χώρα, ενώ το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Η Παρασκευή θα κυλήσει επίσης με κάποια αστάθεια, κυρίως στα βόρεια και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, το διάστημα 16 έως 19 Μαΐου ο καιρός θα παραμείνει άστατος στα κεντρικά και βόρεια, ενώ για τις 20 και 21 Μαΐου δεν διαφαίνεται κάτι ιδιαίτερο από πλευράς φαινομένων.

