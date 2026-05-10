Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται ολοένα μεγαλύτερη συχνότητα παρατεταμένων καυσώνων

Δημήτρης Δρίζος

  • Το ευρωπαϊκό μοντέλο ECMWF προβλέπει θερμότερο καλοκαίρι 2026 στην Ελλάδα, με θερμοκρασίες 0,5 έως 1 βαθμό Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.
  • Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται κυρίως στα ηπειρωτικά και στις κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας.
  • Η πρόβλεψη εντάσσεται σε μια γενικότερη τάση αύξησης της θερμοκρασίας και συχνότερων καυσώνων στη Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια.
  • Η παρατεταμένη ζέστη του 2026 μπορεί να επηρεάσει την κατανάλωση ενέργειας, τους υδάτινους πόρους, την αγροτική παραγωγή και την καθημερινότητα στα αστικά κέντρα.
  • Οι εποχικές προβλέψεις έχουν πιθανολογικό χαρακτήρα και δεν αποκλείουν διαστήματα αστάθειας ή καταιγίδων μέσα σε ένα θερμό καλοκαίρι.
Καλοκαίρι με έντονο θερμικό αποτύπωμα «βλέπει» για την Ελλάδα το ευρωπαϊκό μοντέλο ECMWF, σύμφωνα με τις τελευταίες εποχικές εκτιμήσεις για το τρίμηνο Ιουνίου – Ιουλίου – Αυγούστου 2026.

Οι χάρτες των αποκλίσεων θερμοκρασίας δείχνουν σαφές θετικό σήμα πάνω από τη νοτιοανατολική Ευρώπη και τη χώρα μας, με τις θερμοκρασίες να κινούνται πάνω από τα κανονικά επίπεδα της περιόδου αναφοράς.

Η εικόνα που προκύπτει από τις προσομοιώσεις του ECMWF υποδηλώνει ότι το καλοκαίρι του 2026 στην Ελλάδα ενδέχεται να καταγραφεί θερμότερο από τα κλιματικά μέσα, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά και στις περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας. Οι θερμικές αποκλίσεις εκτιμάται ότι μπορεί να κυμανθούν κατά μέσο όρο από +0,5 έως και +1 βαθμό Κελσίου πάνω από τις φυσιολογικές τιμές, ενώ σε ορισμένες περιόδους δεν αποκλείονται ακόμη υψηλότερες αποκλίσεις.

Το σενάριο αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη ξεκάθαρη τάση ανόδου της θερμοκρασίας στην Ελλάδα και συνολικά στη Μεσόγειο. Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται ολοένα μεγαλύτερη συχνότητα παρατεταμένων καυσώνων, περισσότερες τροπικές νύχτες και μεγαλύτερη διάρκεια επεισοδίων ακραίας ζέστης, με σημείο καμπής το καλοκαίρι του 2003 και ακόμη πιο έντονη επιτάχυνση μετά το 2010.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι ενδείξεις για το καλοκαίρι του 2026 αυξάνουν την πιθανότητα να δούμε περιόδους έντονης και επίμονης ζέστης, με πιθανές επιπτώσεις στην κατανάλωση ενέργειας, στους υδάτινους πόρους, στην αγροτική παραγωγή αλλά και στην καθημερινότητα των πολιτών, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Παράλληλα, οι μετεωρολόγοι υπογραμμίζουν ότι οι εποχικές προβλέψεις έχουν πιθανολογικό χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι αποτυπώνουν τη γενική κλιματική τάση ενός τριμήνου και όχι τις ακριβείς καιρικές συνθήκες κάθε ημέρας ή εβδομάδας. Επομένως, ακόμη και σε ένα συνολικά θερμό καλοκαίρι, δεν αποκλείονται διαστήματα αστάθειας, καταιγίδων ή πρόσκαιρης υποχώρησης της θερμοκρασίας.

Ωστόσο, όταν το ευρωπαϊκό μοντέλο ECMWF εμφανίζει σταθερά θετικό θερμικό σήμα σε διαδοχικές ανανεώσεις, η πιθανότητα επιβεβαίωσης ενός θερμότερου καλοκαιριού αυξάνεται σημαντικά.

*Με πληροφορίες από το meteoweb.eu

