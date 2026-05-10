Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία - Που θα υπάρξουν τοπικές βροχές

Ο καιρός σήμερα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, αν και δεν θα λείψουν οι αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώνουν. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες το σκηνικό θα αλλάξει ελαφρώς στα ηπειρωτικά τμήματα. Εκεί θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στα ορεινά συγκροτήματα υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα κατά τις πρώτες πρωινές αλλά και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, ιδιαίτερα στα δυτικά και τα βόρεια της επικράτειας, όπου δεν αποκλείεται να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, φτάνοντας πρόσκαιρα και τα 5 μποφόρ, όμως από το απόγευμα θα στραφούν σταδιακά σε νοτιάδες με την ίδια ένταση, ξεκινώντας από τα δυτικά.

Θερμοκρασιακές τάσεις και τοπικές προγνώσεις

Η θερμοκρασία θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία, διατηρούμενη σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, προσφέροντας μια αίσθηση πρόωρου καλοκαιριού. Στα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα δείξει 25 με 26 βαθμούς, φτάνοντας κατά τόπους ακόμα και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη νησιωτική Ελλάδα οι τιμές θα κυμανθούν από 23 έως 24 βαθμούς, με την Κρήτη να πρωταγωνιστεί καθώς εκεί το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κι όμως, παρά τη ζέστη, η υγρασία στα ηπειρωτικά θα παραμείνει αισθητή τις ώρες της χαμηλής ορατότητας.

Στην Αττική ο καιρός προβλέπεται σχεδόν αίθριος, παρά τις παροδικές νεφώσεις που θα κάνουν την εμφάνισή τους μέσα στην ημέρα. Οι άνεμοι θα ξεκινήσουν ως βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, για να στραφούν αργότερα σε νότιους, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη το σκηνικό θα είναι παρόμοιο με αραιές νεφώσεις, αλλά με αυξημένη πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά το απόγευμα. Το θερμόμετρο στη συμπρωτεύουσα θα ξεκινήσει από τους 13 και θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου, με τους ανέμους να ακολουθούν την ίδια εξέλιξη, στρεφόμενοι σταδιακά σε νότιους.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα ορεινά και στη δυτική Μακεδονία πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα βόρεια ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία μεταβλητοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 με 24 και τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους στα ηπειρωτικά, και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 με 26 και τοπικά 27 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές τις απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, γρήγορα βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από αργά το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 με 24 και τοπικά στη Κρήτη τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Από το απόγευμα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 και τοπικά τους 25 βαθμούς Κελσίου.

