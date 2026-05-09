Ο ουρανός πάνω από την Αλάσκα τρελάθηκε, και ο δορυφόρος της NASA κατέγραψε κάθε δευτερόλεπτο

Μια εικόνα που τραβήχτηκε στις 19 Μαρτίου 2026 από το όργανο MODIS που βρίσκεται στον δορυφόρο Terra της NASA δείχνει σύννεφα να σχηματίζουν παράλληλες ζώνες, καμπύλα τόξα και περιστρεφόμενες σπείρες πάνω από τον Κόλπο της Αλάσκας. ©NASA Earth Observatory/Michala Garrison

Snapshot Ο δορυφόρος Terra της NASA κατέγραψε στις 19 Μαρτίου 2026 μια ασυνήθιστη συγκέντρωση νεφωτικών σχηματισμών στον Κόλπο της Αλάσκας, συμπεριλαμβανομένων οργανωμένων νεφών και ενός πολικού κυκλώνα με ανέμους τροπικής έντασης.

Ο κρύος αρκτικός αέρας που κινήθηκε πάνω από τα θερμότερα νερά του ωκεανού προκάλεσε τη δημιουργία σύννεφων μέσω απορρόφησης θερμότητας και υγρασίας, με διακριτά φαινόμενα όπως «δρόμους σύννεφων» και σύννεφα ανοιχτού κυττάρου.

Η εικόνα παρουσίασε επίσης τις σειρές στροβίλων von Kármán, που σχηματίζονται όταν ο άνεμος εκτρέπεται γύρω από υπερυψωμένο έδαφος, ένα σχετικά σπάνιο φαινόμενο σε δορυφορικές λήψεις.

Το πολικό χαμηλό σύστημα που καταγράφηκε προκάλεσε χιονοπτώσεις και καταιγίδες με ανέμους τροπικής καταιγίδας, αποτελώντας απειλή για τη ναυσιπλοΐα και διαφέροντας από τις συμβατικές καταιγίδες μεσαίων γεωγραφικών πλατών.

Ο Μάρτιος του 2026 χαρακτηρίστηκε από επικίνδυνες καιρικές συνθήκες στην Αλάσκα με χαμηλές θερμοκρασίες και έντονες χιονοπτώσεις, ενώ οι ασταθείς καιρικές συνθήκες συνεχίστηκαν και τον Απρίλιο. Snapshot powered by AI

Ένας δορυφόρος της NASA κατέγραψε μια εντυπωσιακή σειρά ατμοσφαιρικών φαινομένων πάνω από τον Κόλπο της Αλάσκας την τελευταία ημέρα του αστρονομικού χειμώνα, προσφέροντας μια λεπτομερή εικόνα του τρόπου με τον οποίο συμπεριφέρεται ο αέρας της Αρκτικής όταν κινείται πάνω από τον ανοιχτό ωκεανό.

Στις 19 Μαρτίου 2026, ο δορυφόρος Terra της NASA, ο οποίος είναι εξοπλισμένος με το όργανο MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), κατέγραψε μια ασυνήθιστη συγκέντρωση νεφωτικών σχηματισμών στα ανοικτά των ακτών της νότιας Αλάσκας. Η εικόνα αποκάλυψε διάφορα διακριτά μετεωρολογικά φαινόμενα που εκδηλώνονταν ταυτόχρονα, από οργανωμένες νεφελώδεις ζώνες κοντά στην ακτή έως ένα συμπαγές καταιγιστικό σύστημα που προκαλούσε σχεδόν τροπικούς ανέμους αρκετές εκατοντάδες μίλια ανοικτά της ακτής.

Ο αρκτικός αέρας συναντά τα θερμότερα νερά του ωκεανού

Σύμφωνα με μια μετεωρολογική αναφορά της NOAA που εκδόθηκε την ημέρα λήψης της εικόνας, ένα σύστημα χαμηλής πίεσης πάνω από τον Κόλπο της Αλάσκας, σε συνδυασμό με ένα σύστημα υψηλής πίεσης πάνω από την ανατολική Ρωσία και τη βόρεια Αλάσκα, ώθησε τον κρύο αρκτικό αέρα προς τα νοτιοανατολικά, διαμέσου της χερσονήσου της Αλάσκας. Καθώς αυτός ο ξηρός, παγωμένος αέρας διέσχιζε την συγκριτικά θερμότερη επιφάνεια του ωκεανού, απορρόφησε σταδιακά θερμότητα και υγρασία, προκαλώντας μια σειρά σχηματισμών νεφών που είναι σαφώς ορατή στην δορυφορική εικόνα.

Κοντά στην ακτή, ο ουρανός παρέμενε σε μεγάλο βαθμό καθαρός, καθώς ο αέρας δεν είχε ακόμη αρκετή υγρασία για να συμπυκνωθεί σε σύννεφα. Μια ομιχλώδης ζώνη κοντά στην ακτογραμμή μπορεί να αντιπροσωπεύει στρώματα ή θαλάσσια ομίχλη. Πιο μακριά από την ακτή, ο αέρας είχε συγκεντρώσει αρκετή ενέργεια για να δημιουργήσει «δρόμους σύννεφων»: μακριές, παράλληλες ζώνες ευθυγραμμισμένες με την επικρατούσα κατεύθυνση του ανέμου. Αυτές σχηματίζονται όταν ανερχόμενες μάζες ζεστού, υγρού αέρα δημιουργούν σύννεφα, ενώ παρακείμενες στήλες ψυχρότερου, πυκνότερου αέρα κατεβαίνουν και αφήνουν καθαρούς διαδρόμους μεταξύ τους.

Καθώς η ατμοσφαιρική μάζα συνέχιζε να κινείται πάνω από τον κόλπο, οι «δρόμοι των σύννεφων» ωρίμασαν και μετατράπηκαν σε σύννεφα ανοιχτού κυττάρου, σχηματισμούς που εμφανίζονται ως λεπτά τοιχώματα σύννεφων που περικλείουν ανοιχτούς, κυκλικούς χώρους. Η μετάβαση από τον καθαρό ουρανό κοντά στην ακτή σε όλο και πιο οργανωμένες δομές σύννεφων ανοικτά της ακτής απεικονίζει μια καλά τεκμηριωμένη διαδικασία, αν και η ευκρίνεια με την οποία ο δορυφόρος κατέγραψε κάθε στάδιο έκανε αυτή τη συγκεκριμένη εικόνα ένα λεπτομερές παράδειγμα του φαινομένου.

Κοντά στο νησί Ουνίμακ, το ανατολικότερο των Αλεουτικών Νήσων, η εικόνα παρουσιάζει επίσης τις σειρές στροβίλων von Kármán: εναλλασσόμενους, αντίθετα περιστρεφόμενους στροβίλους που σχηματίζονται όταν ο άνεμος εκτρέπεται γύρω από υπερυψωμένο έδαφος που υψώνεται από την επιφάνεια του ωκεανού. Το μοτίβο αυτό, που μοιάζει με μια κλιμακωτή αλυσίδα σπειρών, αποτελεί ένα αναγνωρίσιμο αλλά σχετικά σπάνιο χαρακτηριστικό στις δορυφορικές εικόνες.

Μια συμπαγής καταιγίδα με ανέμους τροπικής έντασης

Από τα πιο αξιοσημείωτα φαινόμενα που καταγράφηκαν εκείνη την ημέρα ήταν ένας μεγάλος στροβιλισμός νεφών που βρισκόταν περίπου 180 μίλια νοτιοδυτικά του Άνκορατζ. Ο μετεωρολόγος Μάθιου Καπούτσι χαρακτήρισε το σύστημα ως πολικό χαμηλό, έναν μικρό αλλά έντονο κυκλώνα που σχηματίζεται όταν κρύος πολικός αέρας κινείται πάνω από σχετικά θερμά νερά.

Σύμφωνα με τον Καπούτσι, το σύστημα συνοδευόταν από ανέμους με ένταση τροπικής καταιγίδας και προκάλεσε χιονοπτώσεις και καταιγίδες κοντά στο κέντρο του, ένας ασυνήθιστος συνδυασμός για ένα σύστημα αυτού του μεγέθους. Τα πολικά χαμηλά διαφέρουν από τις συμβατικές καταιγίδες των μεσαίων γεωγραφικών πλατών· αναπτύσσονται γρήγορα, είναι δύσκολο να προβλεφθούν και μπορούν να αποτελέσουν σημαντική απειλή για τη ναυσιπλοΐα.

Οι συνθήκες που καταγράφηκαν στις 19 Μαρτίου ήταν σύμφωνες με ένα ευρύτερο μοτίβο που επικράτησε καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο της Αλάσκας στο Φέρμπανκς, ο Μάρτιος του 2026 έφερε επικίνδυνες καιρικές συνθήκες σε ολόκληρη την πολιτεία, συμπεριλαμβανομένων θερμοκρασιών κάτω του φυσιολογικού και επαναλαμβανόμενων περιόδων μέτριας έως έντονης χιονόπτωσης κατά μήκος των παράκτιων περιοχών.

Μέχρι τα τέλη Απριλίου, οι θερμοκρασίες είχαν αρχίσει να ανεβαίνουν, αλλά η βελτίωση ήταν προσωρινή. Αναφορές από το Alaska’s News Source έδειχναν ότι η Κεντρική Νότια και η Νοτιοανατολική Αλάσκα αντιμετώπιζαν περαιτέρω ασταθείς καιρικές συνθήκες, καθώς ένας «ατμοσφαιρικός ποταμός» πλησίαζε την περιοχή προς το τέλος του μήνα, παρατείνοντας έναν χειμώνα που είχε ήδη αποδειχθεί δύσκολος σε μεγάλο τμήμα της ακτής.

Η δορυφορική εικόνα, που δημιουργήθηκε από τη Μιχάλα Γκάρισον του Παρατηρητηρίου Γης της NASA με τη χρήση δεδομένων MODIS από τα συστήματα NASA EOSDIS LANCE και GIBS/Worldview, αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες μεμονωμένες λήψεις ταυτόχρονων φαινομένων νεφών στην περιοχή τα τελευταία χρόνια. Για τους επιστήμονες της ατμόσφαιρας, η εικόνα αυτή προσφέρει μια κλασική απεικόνιση της διάταξης των «δρόμων νεφών», των κυτταρικών σχηματισμών, των στροβίλων που προκαλούνται από νησιά και ενός πολικού κυκλώνα, με κάθε διαδικασία να εκτυλίσσεται εντός του ίδιου οπτικού πεδίου.