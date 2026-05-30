Δορυφορικές εικόνες: Η Κίνα κατασκευάζει πυρηνικό υπερ - αεροπλανοφόρο και τεράστια δομή στην έρημο

Η κλίμακα του έργου είναι άνευ προηγουμένου και σηματοδοτεί σημαντική κλιμάκωση στον πυρηνικό ανταγωνισμό μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

  • Η Κίνα κατασκευάζει το πρώτο της πυρηνικό υπεραεροπλανοφόρο στο ναυπηγείο του Νταλιάν, με ολοκλήρωση προγραμματισμένη για τις αρχές της δεκαετίας του 2030.
Δορυφορικές εικόνες από το ναυπηγείο του Νταλιάν στη βόρεια Κίνα επιβεβαίωσαν ότι η κατασκευή του πρώτου αεροπλανοφόρου με πυρηνική πρόωση της χώρας προχωρά με ταχείς ρυθμούς, με το πολεμικό πλοίο να αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές της δεκαετίας του 2030 και να τεθεί σε υπηρεσία πριν από τα μέσα της επόμενης δεκαετίας.

Η πυρηνική πρόωση είναι μέθοδος κατά την οποία η ενέργεια που παράγεται από πυρηνικές αντιδράσεις (σχάση ή μελλοντικά σύντηξη) χρησιμοποιείται για την κίνηση οχημάτων, κυρίως στη ναυτιλία και την αεροδιαστημική

Κύρια σημεία:
- Η δομή του σκάφους είναι πλέον σαφώς ορατή, ένα χρόνο μετά την έναρξη της συναρμολόγησης
- Η ολοκλήρωση αναμένεται στις αρχές της δεκαετίας του 2030
- Πιθανότατα θα διαθέτει 4 καταπέλτες και αυξημένη χωρητικότητα αεροπορικής πτέρυγας
- Έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί μαχητικά αεροσκάφη J-35 τύπου stealth, αεροσκάφη AEW KJ-600 και αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου.

Πυρηνικό αμυντικό δίκτυο στην έρημο

Σαν να μην έφτανε αυτό, η Κίνα κατασκευάζει και ένα τεράστιο πυρηνικό αμυντικό δίκτυο στην έρημο κοντά στα πεδία εκτόξευσης των διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων της.

Νέες δορυφορικές εικόνες που εξέτασε το Reuters δείχνουν περισσότερες από 80 εξέδρες εκτόξευσης, οχυρωμένα καταφύγια, θέσεις αεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις ηλεκτρονικού πολέμου και κέντρα διοίκησης, σχεδιασμένα ώστε να διασφαλίζουν ότι η Κίνα θα μπορεί να εξαπολύσει πυρηνική αντεπίθεση ακόμη και μετά από μια πρώτη επίθεση.

Αναλυτές αναφέρουν ότι η κλίμακα του έργου είναι άνευ προηγουμένου και σηματοδοτεί σημαντική κλιμάκωση στον πυρηνικό ανταγωνισμό μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Η διαδικασία κατασκευής του αεροπλανοφόρου

Σε λιγότερο από ένα χρόνο, τα προκατασκευασμένα εξαρτήματα του σκάφους έχουν συναρμολογηθεί σε ένα σαφώς αναγνωρίσιμο σκάφος, το οποίο, όπως έχουν επισημάνει αναλυτές, υπογραμμίζει τη μοναδική ταχύτητα και κλίμακα με την οποία έχει καταφέρει να λειτουργήσει η ναυτιλιακή βιομηχανική βάση της Κίνας.

Τα σημάδια ταχείας προόδου στην κατασκευή ακολουθούν μια έκθεση του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, η οποία εκτιμά ότι το Πολεμικό Ναυτικό του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας (PLA) στοχεύει να ναυπηγήσει έξι επιπλέον αεροπλανοφόρα ικανά να φιλοξενήσουν επανδρωμένα αεροσκάφη σταθερής πτέρυγας έως το 2035, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε εννέα πλοία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κινεζικά ναυπηγεία κατασκευάζουν επί του παρόντος δύο υπερ-αεροπλανοφόρα, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού σκάφους που κατασκευάζεται στο ναυπηγείο του Νταλιάν, καθώς και ενός πλοίου συμβατικής πρόωσης. Οι σχεδιασμοί και των δύο πλοίων αναμένεται να επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία κατασκευής του πρώτου υπερ-αεροπλανοφόρου της χώρας, του Fujian, το οποίο τέθηκε σε υπηρεσία τον Νοέμβριο του 2025.

Σε σύγκριση με το Fujian, το υπερ-αεροπλανοφόρο επόμενης γενιάς με μεγαλύτερη εμβέλεια αναμένεται όχι μόνο να είναι μεγαλύτερο και να χρησιμοποιεί πυρηνικά συστήματα πρόωσης, αλλά και να ενσωματώνει έναν τέταρτο καταπέλτη εκτόξευσης αεροσκαφών και έναν τρίτο ανελκυστήρα αεροσκαφών, ώστε να μπορεί να εκτοξεύει αποστολές με ρυθμό περίπου 33% υψηλότερο. Αναμένεται να ενσωματώσει τα ίδια αεροσκάφη στην αεροπορική του πτέρυγα, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών πέμπτης γενιάς J-35, μαχητικών αεροπορικής υπεροχής μεγάλου βεληνεκούς J-15T, αεροσκαφών ηλεκτρονικής επίθεσης J-15D και συστημάτων αερομεταφερόμενης προειδοποίησης και ελέγχου (AEW&C) KJ-600.

Το ναυπηγείο Jiangnan, όπου κατασκευάστηκε το Fujian, αναμένεται να συνεχίσει την κατασκευή υπερ-αεροπλανοφόρων παράλληλα με το ναυπηγείο Dalian, και ενδέχεται να παράγει αποκλειστικά πλοία με συμβατική πρόωση. Ένας συνδυασμός αεροπλανοφόρων με αμφότερους τους τύπους συστημάτων πρόωσης θα μπορούσε να προσφέρει στο κινεζικό Πολεμικό Ναυτικό έναν βέλτιστο μικτό στόλο για επιχειρήσεις στον Δυτικό Ειρηνικό, καθώς και για επιχειρήσεις σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, όπως στον Κεντρικό Ειρηνικό, τη Μέση Ανατολή και τον Ινδικό Ωκεανό, όπου η μεγαλύτερη εμβέλεια που παρέχει η πυρηνική πρόωση θα ήταν ανεκτίμητη.

Τα αεροπλανοφόρα συμβατικής ισχύος έχουν το πλεονέκτημα πολύ χαμηλότερου κόστους προμήθειας και συντήρησης, μειωμένων αναγκών συντήρησης και σημαντικά μικρότερου χρόνου επισκευής, κάτι που αναμένεται να τα καταστήσει ιδιαίτερα προτιμότερα για περιφερειακές επιχειρήσεις όπου δεν απαιτείται η πρόσθετη εμβέλεια των πυρηνικών πλοίων.

Τι δείχνουν οι νέες εικόνες

Νέες εικόνες του πρώτου πυρηνικού υπερ-αεροπλανοφόρου της Κίνας τον Νοέμβριο έδειξαν την εγκατάσταση μιας δομής συγκράτησης πυρηνικού αντιδραστήρα, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις ότι το πλοίο θα είναι πυρηνικής ισχύος.

Αυτό ακολούθησε αναφορές ήδη από τον Νοέμβριο του 2024 που έδειχναν ότι κατασκευαζόταν πρωτότυπος πυρηνικός αντιδραστήρας για επιφανειακά πολεμικά πλοία κοντά στην πόλη Leshan. Εικόνες έχουν επίσης επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η επέκταση των υποδομών σε ναυτική εγκατάσταση στο Qingdao, στην επαρχία Shandong, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης των αποβαθρών και της κατασκευής εγκαταστάσεων απομαγνητισμού.

Η εγκατάσταση χρησιμεύει επί του παρόντος ως λιμάνι βάσης για το αεροπλανοφόρο Liaoning και αναμένεται να φιλοξενήσει τελικά ένα υπερ-αεροπλανοφόρο στις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Έχει σημειωθεί ταχεία πρόοδος στο κινεζικό πρόγραμμα αεροπλανοφόρων, καθώς το αμερικανικό πρόγραμμα αεροπλανοφόρων της κλάσης Gerald Ford έχει αντιμετωπίσει συνεχώς επιδεινούμενες καθυστερήσεις και σοβαρά προβλήματα απόδοσης.

Με πληροφορίες από militarywatchmagazine.com

