Καιρός: Ο υποτροπικός αεροχείμαρρος φέρνει 96 ώρες ζέστης - Η πρόβλεψη του ECMWF

Snapshot Ο υποτροπικός αεροχείμαρρος μεταφέρει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική προς την Ελλάδα, προκαλώντας σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας.

Η ζέστη θα διαρκέσει περίπου 96 ώρες, δημιουργώντας καλοκαιρινές συνθήκες τις επόμενες ημέρες.

Θα υπάρξει παρουσία αφρικανικής σκόνης σε ήπιες έως μέτριες συγκεντρώσεις, ενισχύοντας την αίσθηση της ζέστης.

Στο τέλος της εβδομάδας η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί και η ατμοσφαιρική αστάθεια θα αυξηθεί σε αρκετές περιοχές. Snapshot powered by AI

Αλλάζει αισθητά το σκηνικό του καιρού, με τη θερμοκρασία να παίρνει την... ανηφόρα για τουλάχιστον 96 ώρες.

Ο χάρτης του ECMWF για τις θερμοκρασιακές αποκλίσεις στα 850 hPa δείχνει ξεκάθαρα τη μεταφορά πολύ θερμότερων αερίων μαζών προς την ανατολική Μεσόγειο και τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες.

Οι πορτοκαλί και κόκκινες αποχρώσεις που καλύπτουν την Ελλάδα υποδηλώνουν θερμοκρασίες αρκετά υψηλότερες από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή, με την απόκλιση να φτάνει τοπικά τους +8 έως +10 βαθμούς σε ύψος περίπου 1500 μέτρων.

Η αιτία αυτής της έντονα θερμής μεταφοράς είναι η ατμοσφαιρική κυκλοφορία που ευνοεί την άνοδο θερμών αερίων μαζών από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής προς τα Βαλκάνια και την Ελλάδα. Παράλληλα, ο υποτροπικός αεροχείμαρρος κινείται νοτιότερα και λειτουργεί σαν “διάδρομος” που κατευθύνει τη ζέστη προς την περιοχή μας.

Το επόμενο τετραήμερο αναμένονται συνθήκες περισσότερο καλοκαιρινές παρά ανοιξιάτικες, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει αισθητά σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα meteo24news.gr.

Οι υψηλότερες τιμές φαίνεται πως θα καταγραφούν στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα, από τη Θεσσαλία μέχρι την ανατολική Πελοπόννησο, όπου τοπικά ο υδράργυρος ενδέχεται να προσεγγίσει ακόμη και τους 33–34°C.

Παράλληλα, στην ατμόσφαιρα θα υπάρχει και αφρικανική σκόνη, κυρίως σε ήπιες έως μέτριες συγκεντρώσεις, κάνοντας την αίσθηση της ζέστης ακόμη πιο έντονη.

Από τα τέλη της εβδομάδας, η θερμή αυτή έξαρση φαίνεται να υποχωρεί σταδιακά, με τη θερμοκρασία να επιστρέφει πιο κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα και την αστάθεια να αυξάνεται ξανά σε αρκετές περιοχές.

Ένα ιδιαίτερα θερμό μοτίβο για την εποχή, που θυμίζει περισσότερο αρχές καλοκαιριού παρά μέσα Μαΐου.

