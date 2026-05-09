Καιρός: Ο υποτροπικός αεροχείμαρρος φέρνει 96 ώρες ζέστης - Η πρόβλεψη του ECMWF

Ραγδαία αύξηση θα σημειώσει η θερμοκρασία με ζέστη από τη Βόρεια Αφρική στην περιοχή μας

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Ο υποτροπικός αεροχείμαρρος φέρνει 96 ώρες ζέστης - Η πρόβλεψη του ECMWF
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο υποτροπικός αεροχείμαρρος μεταφέρει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική προς την Ελλάδα, προκαλώντας σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας.
  • Η ζέστη θα διαρκέσει περίπου 96 ώρες, δημιουργώντας καλοκαιρινές συνθήκες τις επόμενες ημέρες.
  • Θα υπάρξει παρουσία αφρικανικής σκόνης σε ήπιες έως μέτριες συγκεντρώσεις, ενισχύοντας την αίσθηση της ζέστης.
  • Στο τέλος της εβδομάδας η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί και η ατμοσφαιρική αστάθεια θα αυξηθεί σε αρκετές περιοχές.
Snapshot powered by AI

Αλλάζει αισθητά το σκηνικό του καιρού, με τη θερμοκρασία να παίρνει την... ανηφόρα για τουλάχιστον 96 ώρες.

Ο χάρτης του ECMWF για τις θερμοκρασιακές αποκλίσεις στα 850 hPa δείχνει ξεκάθαρα τη μεταφορά πολύ θερμότερων αερίων μαζών προς την ανατολική Μεσόγειο και τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες.

Οι πορτοκαλί και κόκκινες αποχρώσεις που καλύπτουν την Ελλάδα υποδηλώνουν θερμοκρασίες αρκετά υψηλότερες από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή, με την απόκλιση να φτάνει τοπικά τους +8 έως +10 βαθμούς σε ύψος περίπου 1500 μέτρων.

Η αιτία αυτής της έντονα θερμής μεταφοράς είναι η ατμοσφαιρική κυκλοφορία που ευνοεί την άνοδο θερμών αερίων μαζών από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής προς τα Βαλκάνια και την Ελλάδα. Παράλληλα, ο υποτροπικός αεροχείμαρρος κινείται νοτιότερα και λειτουργεί σαν “διάδρομος” που κατευθύνει τη ζέστη προς την περιοχή μας.

69123147018496128563956361041728849268348378n.jpg

Το επόμενο τετραήμερο αναμένονται συνθήκες περισσότερο καλοκαιρινές παρά ανοιξιάτικες, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει αισθητά σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα meteo24news.gr.

Οι υψηλότερες τιμές φαίνεται πως θα καταγραφούν στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα, από τη Θεσσαλία μέχρι την ανατολική Πελοπόννησο, όπου τοπικά ο υδράργυρος ενδέχεται να προσεγγίσει ακόμη και τους 33–34°C.

Παράλληλα, στην ατμόσφαιρα θα υπάρχει και αφρικανική σκόνη, κυρίως σε ήπιες έως μέτριες συγκεντρώσεις, κάνοντας την αίσθηση της ζέστης ακόμη πιο έντονη.

Από τα τέλη της εβδομάδας, η θερμή αυτή έξαρση φαίνεται να υποχωρεί σταδιακά, με τη θερμοκρασία να επιστρέφει πιο κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα και την αστάθεια να αυξάνεται ξανά σε αρκετές περιοχές.

Ένα ιδιαίτερα θερμό μοτίβο για την εποχή, που θυμίζει περισσότερο αρχές καλοκαιριού παρά μέσα Μαΐου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Μέχρι πότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το voucher

15:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 56χρονος στο Λαύριο με βαλλίστρα, μαχαίρια, σουγιάδες και πιστόλι τύπου ρέπλικα

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Εργατικό ατύχημα για υπάλληλο καθαριότητας - Έπεσε από το απορριμματοφόρο

15:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια θα πληρωθούν από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ την επόμενη εβδομάδα

15:17ΕΛΛΑΔΑ

«Nothing else matters» για τους fans των Metallica – Ουρές στο ΟΑΚΑ ώρες πριν τη συναυλία - Βίντεο

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Ηλεία: Δέκα κρούσματα φυματίωσης - Αγώνας για τον περιορισμό της ασθένειας

14:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πότε καταβάλλονται τα χρήματα για τον Ιούνιο

14:45LIFESTYLE

«Κατέστρεψαν τη φήμη μας» – Αστυνομικοί μηνύουν τους Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον για την ταινία «The Rip»

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Οι ναυτικοί εξοπλισμοί των ευρωπαϊκών χωρών: Ποια πλοία χτίζονται ανά χώρα - Πού το πάει η Τουρκία - Ανάλυση US Naval Institute

14:39ΥΓΕΙΑ

Νοροϊός: Τα συμπτώματα της ασθένειας - Πάνω από 100 ασθενείς σε κρουαζιερόπλοιο

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Κομμένη στα δύο η Καλλιτεχνούπολη - Τρόμος στους κατοίκους για το ενδεχόμενο πυρκαγιάς, αυτοψία του Newsbomb

14:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε live: Η ομιλία Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη - «Θα μιλήσω με πράξεις και χειροπιαστά αποτελέσματα»

14:19ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για το drone στη Λευκάδα: «Ξέρουμε τι είναι και τι περίπου περιέχει»

14:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο υποτροπικός αεροχείμαρρος φέρνει 96 ώρες ζέστης - Η πρόβλεψη του ECMWF

13:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εγκαινίασε το το Μουσείο του Μετρό στο Πάρκο Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

13:41ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικές εικόνες στον Μαραθώνιο της Γάζας: Έτρεξαν με πατερίτσες και αναπηρικά αμαξίδια οι χτυπημένοι του πολέμου

13:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Υπόθεση stalking σε Αθήνα: Έστηνε καρτέρι έξω από το σπίτι της πρώην του - Oι αλλαγές στη νομοθεσία

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Νέος συναγερμός σε κρουαζιερόπλοιο: Πάνω από 100 ασθενείς από νοροϊό στην Καραϊβική

13:22ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αεροσκάφος παρέσυρε άτομο στον διάδρομο λίγο πριν την απογείωση - Εκκενώθηκε η πτήση

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Πανηγυρικοί, αλλά και συγκρατημένοι οι εορτασμοί στη Μόσχα για την Ημέρα της Νίκης - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:29ΚΟΣΜΟΣ

Νέος συναγερμός σε κρουαζιερόπλοιο: Πάνω από 100 ασθενείς από νοροϊό στην Καραϊβική

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για Ιούνιο και Ιούλιο - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Ηλεία: Δέκα κρούσματα φυματίωσης - Αγώνας για τον περιορισμό της ασθένειας

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι το καλοκαίρι

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Το κορίτσι των Porta Potty Party συγκλονίζει: «Το μήνυμα που μου έστειλαν οι βασανιστές μου...»

10:26ΚΟΣΜΟΣ

«Είστε οι φύλακες άγγελοί μου»: Το μοιραίο λάθος της χήρας του πρώτου νεκρού από χανταϊό στο Hondius

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα χώρισε τον σύντροφό της αφού είδε τι συζήταγε με το ChatGPT

12:00LIFESTYLE

Γιώργος Γρηγοριάδης: Στο νοσοκομείο για χειρουργείο ο δημοσιογράφος - Η κατάσταση της υγείας του

14:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πότε καταβάλλονται τα χρήματα για τον Ιούνιο

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της Μητέρας 2026: Πότε «πέφτει» φέτος - Η σημασία της ημέρας

07:27ΕΛΛΑΔΑ

Την τεμάχισε και την... έψαχνε σε εκπομπές - Η αποτρόπαια δολοφονία της Τζούλι Μαρί Σκάλι, το τεμαχισμένο πτώμα της και η αποφυλάκιση του Σκιαδόπουλου

23:20WHAT THE FACT

Το Ντουμπάι βυθίζει 20.000 κατασκευές στον βυθό της θάλασσας - Το φιλόδοξο σχέδιο «Dubai Reef»

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Ασθενής που προσβλήθηκε από τον θανατηφόρο χανταϊό περιγράφει - «Να πώς είναι»

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Κομμένη στα δύο η Καλλιτεχνούπολη - Τρόμος στους κατοίκους για το ενδεχόμενο πυρκαγιάς, αυτοψία του Newsbomb

13:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Υπόθεση stalking σε Αθήνα: Έστηνε καρτέρι έξω από το σπίτι της πρώην του - Oι αλλαγές στη νομοθεσία

14:19ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για το drone στη Λευκάδα: «Ξέρουμε τι είναι και τι περίπου περιέχει»

14:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε live: Η ομιλία Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη - «Θα μιλήσω με πράξεις και χειροπιαστά αποτελέσματα»

08:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία αλλά... ξαναβουτάει - Η ενημέρωση Κολυδά

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή από τα Βαλκάνια - Από τους 34 ξανά σε... φθινόπωρο

14:39ΥΓΕΙΑ

Νοροϊός: Τα συμπτώματα της ασθένειας - Πάνω από 100 ασθενείς σε κρουαζιερόπλοιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ