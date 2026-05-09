Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία αλλά... ξαναβουτάει - Η ενημέρωση Κολυδά

Snapshot Η θερμοκρασία ανεβαίνει, αλλά όχι σε ακραία επίπεδα όπως αρχικά προβλεπόταν.

Μετά την άνοδο της θερμοκρασίας έως 30 βαθμούς την Τρίτη, θα υπάρξει απότομη πτώση στους 24 βαθμούς μέσα σε 48 ώρες.

Η θερμοκρασία θα επανέλθει στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα μετά την πτώση.

Η πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται στα μέσα της εβδομάδας. Snapshot powered by AI

Με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, αναφέρθηκε στο θερμό επεισόδιο που έρχεται στη χώρα μας.

Όπως αναφέρει, η θερμοκρασία ανεβαίνει μεν, όχι όμως κάτι το ακραίο, για να ξαναπέσει απότομα στα μέσα της εβδομάδας, προτού επιστρέψει στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Έτσι από τους 30 βαθμούς της Τρίτης, θα δούμε μια πτώση έξι βαθμών μέσα σε 48 ώρες, καθώς τα θερμόμετρα θα δείξουν 24 βαθμούς.

Δείτε αναλυτικά:

Οι θερμοκρασίες ανά περιοχή

Για σήμερα Σάββατο, η ζέστη θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή στη νότια Πελοπόννησο, τα Δωδεκάνησα και κυρίως στην Κρήτη, όπου το θερμόμετρο αναμένεται να αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Την ίδια ώρα, η υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα θα κινηθεί σε πιο ήπιους ρυθμούς, με τη Θεσσαλία και τη Στερεά να φτάνουν τους 27 με 28 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις στο Ιόνιο, ενώ στο Αιγαίο θα διατηρηθούν οι νότιοι άνεμοι με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, γεγονός που συνεχίζει να ευνοεί σε μικρότερο πλέον βαθμό τη μεταφορά σκόνης.

Στην Αττική η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 27 βαθμούς, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για εξορμήσεις, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα είναι πιο πυκνές και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές, με το θερμόμετρο να μην ξεπερνά τους 25 βαθμούς.

Διαβάστε επίσης