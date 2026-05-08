Καιρός: Ποιες περιοχές της χώρας θα «βασανιστούν» από την αφρικανική σκόνη το επόμενο τριήμερο

Βασανιστική είναι η αφρικανική σκόνη που έχει γίνει κάτι παραπάνω από αισθητή στην ατμόσφαιρα πολλών περιοχών της χώρας, αλλάζοντας την εικόνα του καιρού.

Ο Δημήτρης Καμπόλης, Φυσικός, κατεύθυνσης Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας, MSc - Περιβαλλοντικών Σπουδών και Κλιματικής Αλλαγής ανέλυσε τα δεδομένα.

Αναλυτικά όπως αναφέρει στο youweather.com:

Σταδιακή επιβάρυνση των ατμοσφαιρικών συνθηκών τις επόμενες ημέρες στην χώρας μας - αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται έως την Δευτερα 11 Μαίου στο μεγαλύτερο τμήμα της ελληνικής επικράτειας με πολύ υψηλές κατά τόπους συγκεντρώσεις (PM10>150μg/m3).

Πιο αναλυτικά:

-Σάββατο 9 Μαίου 2026: οι υψηλότερες συγκεντρώσεις αναμένονται στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, την Δυτική Μακεδονία, την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Αττική, την Εύβοια, την Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα με τιμές κατά τόπους έως και 240μg/m3 - μέτριες συγκεντρώσεις στην Κεντρική Μακεδονία, την Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες.

-Κυριακή 10 Μαίου 2026: οι υψηλότερες συγκεντρώσεις αναμένονται στην Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Αττική, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, το Βόρειο Αιγαίο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα με τιμές κατά τόπους έως και 150μg/m3 - μέτριες συγκεντρώσεις στο Ιόνιο, την Ήπειρο και την Δυτική Στερεά.

-Δευτέρα 11 Μαίου 2026: οι υψηλότερες συγκεντρώσεις αναμένονται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, την Δυτική Μακεδονία, την Θεσσαλία, την Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο με τιμές κατά τόπους έως και 150μg/m3 - μέτριες έως αυξημένες συγκεντρώσεις στην στην Ανατολική Στερεά, την Αττική, την Εύβοια, το Βόρειο Αιγαίο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

