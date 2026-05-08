Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για συνονθύλευμα ζέστης και βροχής - Πώς θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο
Η πρόγνωση του γνωστού μετεωρολόγου για την πορεία του καιρού τα επόμενα 24ωρα
Από τοπική αστάθεια θα χαρακτηρίζεται ο καιρός το Σαββατοκύριακο και τις αρχές της νέας εβδομάδας κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, το Σάββατο θα εκδηλωθούν λίγες βροχές ή όμβροι στα βόρεια, ενώ από την Κυριακή και μετά τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα.
Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν συνήθως τα 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί πάνω από τα κανονικά επίπεδα, φτάνοντας κατά τόπους στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
