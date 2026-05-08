Με αστάθεια και σκόνη ο καιρός της Παρασκευής – Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία

Γενικά άστατος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά.
Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και τη νότια χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα πελάγη 4 με 6, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 25, κατά τόπους στα Δωδεκάνησα τους 26 και στη βόρεια Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Παρασκευή 8 Μαΐου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις αρχικά στη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν από το μεσημέρι.
Άνεμοι: Ασθενείς μεταβλητοί, από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη δυτική Πελοπόννησο θα είναι μικρής διάρκειας.
Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 5, στο Ιόνιο 6 με 7 και τοπικά το πρωί 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 και τοπικά στα νότια τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Βελτίωση από το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές και από το βράδυ στη Θεσσαλία.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, πρόσκαιρα στην ανατολική Πελοπόννησο και τη νότια Εύβοια έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 24 και τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Τοπικές βροχές μικρής διάρκειας θα σημειωθούν κυρίως στις Κυκλάδες το μεσημέρι - απόγευμα.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στη δυτική Κρήτη τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 και τοπικά στη βόρεια Κρήτη έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και τις βραδινές ώρες στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στα βόρεια έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 με 25 και τοπικά στα νότια 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις. Τοπικές βροχές μικρής διάρκειας θα σημειωθούν το μεσημέρι - απόγευμα.
Άνεμοι: Νότιοι 3 με 5, πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3, από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 09-05-2026

Στα κεντρικά και τα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τις πρώτες πρωινές ώρες και στα βόρεια ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα.
Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα στα δυτικά βόρειοι - βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 27 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, όπου και θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβροι.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, όπου και θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα νότια από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

