Καιρός: ECMWF, NOAA και BOM επιβεβαιώνουν το χειρότερο Super El Niño - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

Νέα δεδομένα από τα κορυφαία παγκόσμια μετεωρολογικά κέντρα προκαλούν ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα, καθώς τα μακροπρόθεσμα μοντέλα συμφωνούν ότι το El Niño που αναπτύσσεται στον Ειρηνικό Ωκεανό το 2026 ενδέχεται να εξελιχθεί σε ένα από τα ισχυρότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ. Οι προβλέψεις από το ECMWF, το NOAA και το BOM δείχνουν αύξηση της έντασης του φαινομένου, με κάποιες εκτιμήσεις να υπερβαίνουν το επίπεδο του ιστορικού El Niño του 1877-1878.

Το El Niño Southern Oscillation (ENSO) είναι ένας κρίσιμος μηχανισμός του παγκόσμιου κλίματος, που περιλαμβάνει περιοδικές εναλλαγές θερμών και ψυχρών φάσεων στον τροπικό Ειρηνικό. Στην θερμή φάση, το El Niño, θερμότερες μάζες νερού μετακινούνται προς τον ανατολικό Ειρηνικό, επηρεάζοντας την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και προκαλώντας σημαντικές αλλαγές στον καιρό σε παγκόσμια κλίμακα, από ακραίες θερμοκρασίες και καύσωνες έως πλημμύρες και ξηρασίες.

Η ανησυχητική παρουσία του Kelvin Wave

Ένα βασικό στοιχείο που ανησυχεί τους επιστήμονες είναι το τεράστιο υποθαλάσσιο θερμό κύμα Kelvin Wave στον τροπικό Ειρηνικό, που μεταφέρει τεράστια ποσά θερμότητας από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Σε βάθη 50 έως 250 μέτρων, καταγράφονται θερμοκρασιακές ανωμαλίες έως και +8°C πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα, ενισχύοντας την πιθανότητα γρήγορης και ισχυρής ανάπτυξης του El Niño.

Τα τελευταία ensemble μοντέλα του ECMWF και NOAA προβλέπουν θερμοκρασιακές αποκλίσεις στην περιοχή Niño 3.4 που ξεπερνούν το όριο των +2°C, το οποίο χαρακτηρίζει ένα Super El Niño. Σε ορισμένα σενάρια, οι αποκλίσεις φτάνουν έως και +4,5°C, προμηνύοντας ένα από τα πιο ισχυρά φαινόμενα των τελευταίων 150 ετών. Επιπλέον, κάθε νέα ανανέωση των δεδομένων εντείνει το σενάριο, υποδεικνύοντας αυξανόμενη ένταση με την προσέγγιση του καλοκαιριού.

Οι πρώτες ατμοσφαιρικές αλλαγές και οι επιπτώσεις στην Ευρώπη και την Ελλάδα

Ήδη παρατηρούνται αλλαγές στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία, όπως η μεταβολή της Walker Circulation και η μετατόπιση των jet streams. Τα πρώτα μοντέλα για το καλοκαίρι του 2026 προβλέπουν ενισχυμένους καύσωνες και ακραία καιρικά φαινόμενα σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη.

Στην Ελλάδα, οι προβλέψεις δείχνουν θερμότερο καλοκαίρι με αυξημένη πιθανότητα καυσώνων και έντονων καταιγίδων, λόγω της θερμής Μεσογείου που λειτουργεί ως επιπρόσθετο «καύσιμο» για ακραία φαινόμενα.

Το μέλλον του 2026 και 2027 υπό το πρίσμα του El Niño

Παρά τις αβεβαιότητες, η σύγκλιση των μεγάλων κλιματικών μοντέλων σε ένα τόσο ακραίο σενάριο είναι σπάνια, υποδεικνύοντας την πιθανότητα μιας περιόδου με έντονες κλιματικές διακυμάνσεις και αυξημένη συχνότητα ακραίων φαινομένων. Ο Ειρηνικός ήδη επηρεάζει δυναμικά την παγκόσμια ατμόσφαιρα, και οι επόμενοι μήνες θα είναι καθοριστικοί για το αν το 2026 θα καταγραφεί ως η χρονιά του ισχυρότερου Super El Niño της σύγχρονης εποχής.

*Με πληροφορίες από το severe-weather.eu

