Πρόγνωση Κλέαρχου Μαρουσάκη: Αφρικανική σκόνη, λασποβροχές και 30άρια την επόμενη εβδομάδα στην Ελλάδα

Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη για τον καιρό των επόμενων ημερών

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Την Παρασκευή αναμένονται μεταφορά αφρικανικής σκόνης και λασποβροχές, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια της χώρας.
  • Η αφρικανική σκόνη θα κορυφωθεί την Παρασκευή με μέτρια ένταση και θα υποχωρήσει από το Σάββατο.
  • Η θερμοκρασία θα πέσει ελαφρώς την Παρασκευή και το Σάββατο, αλλά θα ανέβει ξανά από την Κυριακή, φτάνοντας πάνω από 30 βαθμούς την επόμενη εβδομάδα.
  • Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με αραιές συννεφιές και θερμοκρασίες 25
  • 26 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένονται συννεφιές και βροχές αύριο με θερμοκρασίες γύρω στους 23
  • 24 βαθμούς.
  • Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα φτάσουν έως και 7
  • 8 μποφόρ, ενώ στα υπόλοιπα μέρη δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ.
Ακόμα ένα επεισόδιο αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα αναμένεται τις επόμενες ημέρες, ενώ μπαίνουμε σιγά-σιγά σε ένα έντονα ανοιξιάτικο καιρικό μοτίβο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του Open, Κλέαρχου Μαρουσάκη, σήμερα, Πέμπτη, αλλά και αύριο, Παρασκευή, αναμένεται μεταφορά αφρικανικής σκόνης προς την περιοχή μας, με αποτέλεσμα να γίνει πιο βαριά η ατμόσφαιρα, ιδιαίτερα προς τα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας μας.

Έρχονται «30άρια» την επόμενη εβδομάδα

Ταυτόχρονα αναμένονται και λίγες λασποβροχές με τον υδράργυρο να σημειώνει μία μικρή πτώση. Από το Σάββατο, απομακρύνεται η αφρικανική σκόνη και αρχίζει και πάλι να ανεβαίνει η θερμοκρασία, για να πάμε την Κυριακή και από την επόμενη εβδομάδα σε θερμοκρασίες ακόμη και πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, θα είναι όπως φαίνεται οι ημέρες που θα δώσουν υψηλές θερμοκρασιακές τιμές, αρκετά πάνω για την εποχή θερμοκρασιακά επίπεδα.

Ήδη η αφρικανική σκόνη έχει αρχίσει να απασχολεί τμήματα της δυτικής και νότιας χώρας. Θα ενταθεί αυτό το επεισόδιο τις επόμενες ώρες, και ιδιαίτερα την Παρασκευή, όπου και περιμένουμε την κορύφωση αυτού του επεισοδίου, που ως προς την έντασή του θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μέτριας έντασης.

Σήμερα, θα αρχίσουν να κυριαρχούν αραιές συννεφιές, στον ουράνιο θόλων των περισσότερων περιοχών. Κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα κατά τόπους θα είναι πιο πυκνές σε δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα, και δεν αποκλείεται να συναντήσουμε και λίγες τοπικές λασποβροχές.

Αύριο, οι λασποβροχές θα είναι πιο πολλές και πιο γενικευμένες. Θα υποχωρήσουν μέσα στο Σάββατο, οπότε και θα αρχίσει να βελτιώνεται και η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.

Οι άνεμοι μέσα στο Ιόνιο έως και 7 μποφόρ, πιθανόν να δούμε για λίγο και 8 μποφόρ. Στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σήμερα κοντά στους 24 με 26 βαθμούς και 28άρια στα ηπειρωτικά ανατολικά.

Στην Αττική σήμερα, θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να αναπτύσσονται αραιές συννεφιές, ειδικά κατά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι μέτριας έντασης και ο υδράργυρος 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε συννεφιές ενώ αύριο αναμένονται κάποιες βροχές. Οι άνεμοι ασθενείς και μέτριας έντασης. Ο υδράργυρος κοντά στους 23 μ2 24 βαθμούς Κελσίου, αργά το μεσημέρι.

