Καιρός: Πλησιάζει η σκόνη από την Αφρική – 30άρια τις επόμενες ημέρες

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, γενικά αίθριος καιρός. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Προειδοποίηση Κολυδά για δύο κύματα θερμών αέριων μαζών

Η ατμόσφαιρα, όπως πολλές φορές συμβαίνει την άνοιξη, αλλάζει πρόσωπο γρήγορα. Οι ψυχρές και ασταθείς αέριες μάζες που επηρέασαν πρόσφατα την περιοχή μας απομακρύνονται με ταχύτητα, αφήνοντας πίσω τους ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, το επόμενο δεκαήμερο, τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού φαίνεται ότι θα είναι η απουσία αξιόλογων βροχοπτώσεων και η σταδιακή επαναφορά της θερμοκρασίας σε κανονικά για την εποχή επίπεδα — ίσως μάλιστα και λίγο υψηλότερα. Με άλλα λόγια, περνάμε από μια φάση ψυχρότερης και ασταθούς κυκλοφορίας σε μια περίοδο πιο ήπια, πιο ξηρή και σταδιακά πιο θερμή. Η αλλαγή αυτή δεν θα γίνει απότομα μέσα σε μία ημέρα, αλλά θα έχει σαφή προοδευτικό χαρακτήρα. Το ενδιαφέρον πλέον μεταφέρεται όχι τόσο στα φαινόμενα, αφού οι βροχές δεν φαίνεται να αποτελούν το κύριο στοιχείο της νέας περιόδου, όσο στη θερμοκρασιακή άνοδο και στη μεταφορά θερμότερων αέριων μαζών από τη Βόρεια Αφρική.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, οι θερμές αέριες μάζες που θα κινηθούν προς τη χώρα μας φαίνεται να έρχονται σε δύο κύματα. Το πρώτο θα δώσει μια πρώτη αισθητή άνοδο, επαναφέροντας τη θερμοκρασία σε πιο ανοιξιάτικα επίπεδα. Το δεύτερο, όμως, που αναμένεται μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, δείχνει πιο αξιόλογο και πιθανότατα θα είναι αυτό που θα ανεβάσει τον υδράργυρο σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα για την εποχή. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι από την επόμενη εβδομάδα οι μέγιστες θερμοκρασίες είναι πολύ πιθανό να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας. Δεν μιλάμε για κάτι ακραίο ή πρωτοφανές για την εποχή, αλλά σίγουρα πρόκειται για μια καθαρή θερμή μεταβολή, που θα γίνει αισθητή κυρίως στα ηπειρωτικά, στις αστικές περιοχές και σε κλειστές πεδινές ζώνες όπου η θερμοκρασία ανεβαίνει ευκολότερα.

Για την Αθήνα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η μέση μέγιστη θερμοκρασία μπορεί να κινηθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, όμως, το εύρος των προγνωστικών σεναρίων αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε ακόμη υψηλότερες τιμές, τοπικά ακόμη και 32 με 33 βαθμούς. Αυτό έχει σημασία, διότι δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο μία τιμή σε έναν πίνακα ή σε έναν χάρτη. Η επικρατούσα τιμή μάς δίνει τη βασική εικόνα, αλλά το εύρος των πιθανών τιμών μάς δείχνει και το περιθώριο αβεβαιότητας, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για προγνώσεις αρκετών ημερών μπροστά.

Οι άνεμοι δεν φαίνεται, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, να δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα στα πελάγη. Αντιθέτως, οι θάλασσες αναμένεται να είναι γενικά καλές από πλευράς ανέμων, κάτι που αποκτά ενδιαφέρον καθώς πλησιάζουμε όλο και περισσότερο σε συνθήκες που θα θυμίζουν αρχές καλοκαιριού.

Η παρουσία νοτιάδων, σε συνδυασμό με τη θερμή μεταφορά από τη Βόρεια Αφρική, θα ευνοήσει και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Δεν είναι ακόμη δυνατό να προσδιοριστεί με μεγάλη ακρίβεια η ένταση και η κατανομή της, αλλά το σήμα υπάρχει.

Όπως πάντα, η σκόνη δεν εξαρτάται μόνο από την κατεύθυνση των ανέμων, αλλά και από το ύψος στο οποίο μεταφέρεται, την υγρασία, καθώς και από το αν θα συνδυαστεί με φαινόμενα. Στην προκειμένη περίπτωση, με περιορισμένες βροχές, το κύριο ζήτημα φαίνεται να είναι περισσότερο η θολότητα της ατμόσφαιρας και λιγότερο η λασποβροχή.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η θερμοκρασία της θάλασσας. Τα πρώτα δείγματα για τιμές κοντά στους 20 βαθμούς εμφανίζονται ήδη στα νοτιοανατολικά, κυρίως προς τα Δωδεκάνησα. Αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς οι περιοχές αυτές θερμαίνονται νωρίτερα και επηρεάζονται περισσότερο από τις θερμότερες αέριες μάζες της ανατολικής Μεσογείου. Σταδιακά, όμως, θα αρχίσουμε να βλέπουμε παρόμοιες τιμές και σε άλλες θαλάσσιες περιοχές, κάτι που για πολλούς αποτελεί το πρώτο πραγματικό κάλεσμα προς τις παραλίες.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Πέμπτη 7 Μαΐου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και στα ορεινά της Μακεδονίας θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στη δυτική Κρήτη τοπικά 5 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 και τοπικά στα νότια 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες. Πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08-05-2026

Αυξημένες νεφώσεις αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές ή όμβρους. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις προμεσημβρινές ώρες στα νησιά του Ιονίου και τα δυτικά ηπειρωτικά, από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και από το απόγευμα στις Κυκλάδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται στα ηπειρωτικά τις βραδινές ώρες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα βόρεια, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 25 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 09-05-2026

Στις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι - απόγευμα θα πυκνώσουν πρόσκαιρα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι βόρειοι - βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα επανέλθει πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-05-2026

Σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-05-2026

Στα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα βορειοανατολικά τμήματα και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Διαβάστε επίσης