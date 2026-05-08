Αρναούτογλου: Μικρό καλοκαίρι τις επόμενες ημέρες – Ενδείξεις για νέα μεταβολή του καιρού

Η τάση του καιρού μέχρι και τα μέσα Μαΐου, από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Newsbomb

Αρναούτογλου: Μικρό καλοκαίρι τις επόμενες ημέρες – Ενδείξεις για νέα μεταβολή του καιρού
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι μουντός με διάσπαρτες μπόρες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, ενώ στα νότια η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
  • Το Σάββατο και την Κυριακή θα υπάρχουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με ασθενείς βροχές το Σάββατο το πρωί σε Ήπειρο και Θεσσαλία, και η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 29 βαθμούς στα νότια.
  • Τη Δευτέρα και την Τρίτη οι θερμοκρασίες θα αυξηθούν περαιτέρω, φτάνοντας έως και τους 34 βαθμούς Κελσίου σε ευπαθείς περιοχές.
  • Αλλαγή του καιρού με βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται μεταξύ 17 και 18 Μαΐου.
Snapshot powered by AI

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως την Παρασκευή ο καιρός θα είναι μουντός σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ από το μεσημέρι και μετά στα κεντρικά, δυτικά και νότια οι νεφώσεις θα παρουσιάσουν σταδιακά ανοίγματα. Από τις προμεσημβρινές ώρες αναμένονται διάσπαρτες μπόρες στα δυτικά, αλλά και κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Τα φαινόμενα, που σε ορισμένες περιοχές θα έχουν και τη μορφή λασποβροχής, θα διατηρηθούν έως και τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία στα νότια θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο και η Κυριακή θα κυλήσουν με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Το Σάββατο ασθενείς βροχές θα σημειωθούν έως το μεσημέρι σε περιοχές της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, ωστόσο από το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί πλήρως. Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 26 βαθμούς, ενώ στα νότια θα πλησιάσει ακόμη και τους 29 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 με 28 βαθμούς, κυρίως στις πεδινές περιοχές.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη τα σύννεφα θα είναι ακόμη λιγότερα. Τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς, ενώ την Τρίτη θα φτάσει τους 32, 33 ή ακόμη και 34 βαθμούς Κελσίου στις περιοχές που είναι περισσότερο ευπαθείς στη ζέστη.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, αλλαγή του καιρού αναμένεται από τις 17 έως τις 18 Μαΐου, με βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:58ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί παρά την κατάπαυση πυρός – Τουλάχιστον 12 νεκροί την Πέμπτη

03:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παυλόπουλος: Πρότυπο διεθνούς συνεργασίας οι σχέσεις Ελλάδας–Κίνας

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Μικρό καλοκαίρι τις επόμενες ημέρες – Ενδείξεις για νέα μεταβολή του καιρού

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 5Κ/2025: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 20 θέσεις στη ΡΑΑΕΥ (ΠΕ / ΤΕ / ΔΕ)

02:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Λούλα δηλώνει πολύ ικανοποιημένος μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο

01:52ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν: Ήταν απλώς ένα «χάδι» – «Η εκεχειρία συνεχίζεται»

01:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Πτώση μετά τα ρεκόρ με αβεβαιότητα για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή

01:12ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: «Μοναδική Βασίλισσα… ΠΑΜΕ τώρα να το πάρουμε!» - Τα μηνύματα ΠΑΕ κι Ερασιτεχνικής

01:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Τα highlights του Μάλαγα – ΑΕΚ

01:04ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: «Αμυντικά πλήγματα» των ΗΠΑ μετά από «απρόκλητες ιρανικές επιθέσεις» στο Ορμούζ

00:46ΜΠΑΣΚΕΤ

BCL Final Four 2026: Η ΑΕΚ θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας της!

00:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι ΗΠΑ παραβίασαν την εκεχειρία με επιθέσεις σε πλοία και παράκτιες περιοχές

00:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Conference League: «Σταχτοπούτες» στον τελικό Ράγιο Βαγεκάνο και Κρίσταλ Πάλας!

00:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Αγγλογερμανικός τελικός, προκρίθηκαν Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Χωριό στην Κρήτη προχωρά σε ασφαλιστικά μέτρα κατά του Δήμου

23:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά ΜΜΕ: Αμερικανικά χτυπήματα στο νησί Κεσμ και στο Μπαντάρ Αμπάς

23:50ΜΠΑΣΚΕΤ

BCL Final Four 2026, Μάλαγα – ΑΕΚ 65-78: Ο «Δικέφαλος» πέταξε για τον τελικό και πάει για την κούπα!

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Κυρώσεις των ΗΠΑ στον υφυπουργό Πετρελαίου του Ιράκ για κατάχρηση θέσης υπέρ του Ιράν

23:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Γιώργος Νταλάρας αποχαιρετά τον Δημήτρη Γκιώνη: «Ζήσαμε μαζί πολλά και μας ένωσαν άλλα τόσα»

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:56LIFESTYLE

Ο αποχαιρετισμός του Αλέξη Παπαχελά στη Σία Κοσιώνη: «Εις το επανιδείν» - Τι του απάντησε - Βίντεο

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός Κορίνθου: «Δεν έχει ξανασωθεί κανείς πέφτοντας από τέτοιο ύψος» - Από θαύμα έζησε η 15χρονη - Γιατί βούτηξε στο κενό

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 54χρονος δολοφόνος του Νικήτα και η σύζυγός του - «Δεν όριζα τον εαυτό μου, έβλεπα μόνο τον φονιά του γιου μου»

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Μικρό καλοκαίρι τις επόμενες ημέρες – Ενδείξεις για νέα μεταβολή του καιρού

01:52ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν: Ήταν απλώς ένα «χάδι» – «Η εκεχειρία συνεχίζεται»

23:50ΜΠΑΣΚΕΤ

BCL Final Four 2026, Μάλαγα – ΑΕΚ 65-78: Ο «Δικέφαλος» πέταξε για τον τελικό και πάει για την κούπα!

22:40ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (10/5)

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά ΜΜΕ: Αμερικανικά χτυπήματα στο νησί Κεσμ και στο Μπαντάρ Αμπάς

22:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Ανέβασε βίντεο με ψηφιακή νομά που αποθεώνει το σύστημα περίθαλψης στην Ελλάδα

14:16LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Οι θέσεις που «χηρεύουν» στην ενημέρωση, το «αντίο» της Κοσιώνη και ο χορός ονομάτων ξεκινά

22:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ακτινογραφία των δύο δημοσκοπήσεων: Μπροστά η ΝΔ από 14,3 έως 15 μονάδες – Τι απαντούν για Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά

21:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρεάλ Μαδρίτης: Το παρασκήνιο του άγριου καβγά Τσουαμενί με Βαλβέρδε - Το χτύπημα στη γωνία τραπεζιού

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα που έκανε την ανάπηρη χτύπησε ρεπόρτερ του Star όταν την κατάλαβε: «Ρε αϊ στο δ***ο»

03:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παυλόπουλος: Πρότυπο διεθνούς συνεργασίας οι σχέσεις Ελλάδας–Κίνας

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κηφισιά: Νεκρή 85χρονη σε αναπηρικό αμαξίδιο που εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ στην Κηφισιά

08:13TRAVEL

Αυτές είναι οι 50 καλύτερες πόλεις του κόσμου - Μόνο μία ελληνική ανάμεσά τους

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Οι συγκλονιστικές ομοιότητες των τροχαίων του 2016 και του 2023 - Δύο νεκρά ξαδέλφια

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Από 12ετή κάθειρξη, αθώος 36χρονος αλλοδαπός, για βιασμό ανήλικης

01:12ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: «Μοναδική Βασίλισσα… ΠΑΜΕ τώρα να το πάρουμε!» - Τα μηνύματα ΠΑΕ κι Ερασιτεχνικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ