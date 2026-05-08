Αρναούτογλου: Μικρό καλοκαίρι τις επόμενες ημέρες – Ενδείξεις για νέα μεταβολή του καιρού

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως την Παρασκευή ο καιρός θα είναι μουντός σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ από το μεσημέρι και μετά στα κεντρικά, δυτικά και νότια οι νεφώσεις θα παρουσιάσουν σταδιακά ανοίγματα. Από τις προμεσημβρινές ώρες αναμένονται διάσπαρτες μπόρες στα δυτικά, αλλά και κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Τα φαινόμενα, που σε ορισμένες περιοχές θα έχουν και τη μορφή λασποβροχής, θα διατηρηθούν έως και τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία στα νότια θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο και η Κυριακή θα κυλήσουν με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Το Σάββατο ασθενείς βροχές θα σημειωθούν έως το μεσημέρι σε περιοχές της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, ωστόσο από το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί πλήρως. Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 26 βαθμούς, ενώ στα νότια θα πλησιάσει ακόμη και τους 29 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 με 28 βαθμούς, κυρίως στις πεδινές περιοχές.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη τα σύννεφα θα είναι ακόμη λιγότερα. Τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς, ενώ την Τρίτη θα φτάσει τους 32, 33 ή ακόμη και 34 βαθμούς Κελσίου στις περιοχές που είναι περισσότερο ευπαθείς στη ζέστη.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, αλλαγή του καιρού αναμένεται από τις 17 έως τις 18 Μαΐου, με βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

