Καιρός: Μετά την αφρικανική σκόνη έρχονται τα.. 30άρια - Πόσο θα κρατήσει η θερμική έξαρση

Η ατμόσφαιρα αρχίζει σήμερα να καθαρίζει από την αφρικανική σκόνη καθώς το βαρομετρικό χαμηλό απομακρύνεται προς τα ανατολικά, δίνοντας τη θέση του σε μια σταδιακή αλλά σταθερή βελτίωση των καιρικών συνθηκών. Αν και η αστάθεια επιμένει στα βόρεια ορεινά με τοπικές μπόρες, ο υδράργυρος παίρνει την ανιούσα, προαναγγέλλοντας ένα θερμό Σαββατοκύριακο που θα κορυφωθεί με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι νότιες περιοχές της χώρας θα έρθουν αντιμέτωπες με τις πρώτες πραγματικά ζεστές ημέρες του έτους, καθώς ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές.

Οι θερμοκρασίες ανά περιοχή

Για σήμερα Σάββατο, η ζέστη θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή στη νότια Πελοπόννησο, τα Δωδεκάνησα και κυρίως στην Κρήτη, όπου το θερμόμετρο αναμένεται να αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα, η υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα θα κινηθεί σε πιο ήπιους ρυθμούς, με τη Θεσσαλία και τη Στερεά να φτάνουν τους 27 με 28 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις στο Ιόνιο, ενώ στο Αιγαίο θα διατηρηθούν οι νότιοι άνεμοι με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, γεγονός που συνεχίζει να ευνοεί σε μικρότερο πλέον βαθμό τη μεταφορά σκόνης.

Στην Αττική η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 27 βαθμούς, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για εξορμήσεις, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα είναι πιο πυκνές και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές, με το θερμόμετρο να μην ξεπερνά τους 25 βαθμούς.

Προοπτική για καύσωνα διαρκείας

Κι όμως, η πραγματική θερμική εισβολή αναμένεται από την ερχόμενη εβδομάδα. Η τάση δείχνει ότι η άνοδος θα συνεχιστεί με αμείωτο ρυθμό, οδηγώντας σε μια κορύφωση την Τρίτη, οπότε και ο υδράργυρος θα ξεπεράσει με ευκολία τους 30 βαθμούς σε μεγάλο μέρος της χώρας. Στα ανατολικά ηπειρωτικά μάλιστα, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για 32 ή ακόμη και 33 βαθμούς, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θυμίζει περισσότερο Ιούλιο παρά Μάιο.

Οι κάτοικοι των αστικών κέντρων θα πρέπει να προετοιμαστούν για καθαρά καλοκαιρινές συνθήκες, αφού η ηλιοφάνεια θα είναι σχεδόν απόλυτη σε όλη την επικράτεια. Μόνο στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για σύντομες απογευματινές μπόρες, χωρίς όμως να επηρεάζεται η γενική εικόνα της καλοκαιρίας που θα επικρατήσει το επόμενο διάστημα. Η σταδιακή υποχώρηση της αφρικανικής σκόνης θα κάνει την ατμόσφαιρα πιο διαυγή, ενισχύοντας την αίσθηση της ζέστης κατά τις μεσημβρινές ώρες.

