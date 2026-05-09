Καιρός: Δυσάρεστα νέα για Ιούνιο και Ιούλιο - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα

Snapshot Το καλοκαίρι του 2026 στην Ελλάδα αναμένεται να είναι από τα θερμότερα των τελευταίων ετών, με θερμοκρασίες 1,5 έως 3 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Ο αφρικανικός αντικυκλώνας θα μεταφέρει θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα προς την Ελλάδα, προκαλώντας έντονη ζέστη κυρίως στην ηπειρωτική χώρα, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη.

Οι θερμοκρασίες τον Ιούνιο θα είναι ήδη αυξημένες κατά 1,5

2 βαθμούς, ενώ ο Ιούλιος αναμένεται με ακραία κύματα καύσωνα και θερμοκρασίες που μπορεί να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς.

Η υψηλή θερμοκρασία αυξάνει τον κίνδυνο ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως ισχυρές καταιγίδες, έντονες βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και καταστροφικοί άνεμοι.

Το καλοκαίρι του 2026 ενδέχεται να χαρακτηρίζεται από παρατεταμένους καύσωνες αλλά και από αιφνίδια, βίαια καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα.

Οι πρώτες εποχικές προγνώσεις για το καλοκαίρι του 2026 δείχνουν ότι η Ευρώπη – και ιδιαίτερα η νοτιοανατολική Μεσόγειος – ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με ένα από τα θερμότερα καλοκαίρια των τελευταίων ετών, με την Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο των υψηλών θερμοκρασιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων (ECMWF), οι θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της ηπείρου αναμένεται να κινηθούν από 1,5 έως και 3 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα ήδη από τον Ιούνιο, ενώ ο Ιούλιος φαίνεται πως θα είναι ακόμη πιο ακραίος.

Τι δείχνει ο χάρτης για την Ελλάδα

Ο χάρτης των θερμοκρασιακών αποκλίσεων καταγράφει έντονα θερμές αποχρώσεις σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα, κάτι που μεταφράζεται σε σημαντικά υψηλότερες θερμοκρασίες από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή.

Η χώρα φαίνεται να επηρεάζεται άμεσα από την ενισχυμένη παρουσία του αφρικανικού αντικυκλώνα, ο οποίος αναμένεται να μεταφέρει πολύ θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα προς την ανατολική Μεσόγειο.

Οι μεγαλύτερες θετικές αποκλίσεις εντοπίζονται κυρίως:

στην ηπειρωτική Ελλάδα,

στη Θεσσαλία,

στη Μακεδονία,

στη Στερεά Ελλάδα,

στην Πελοπόννησο,

καθώς και στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θερμοκρασίες που θα ξεπερνούν συχνά τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε περιόδους καύσωνα δεν αποκλείονται τιμές ακόμη και πάνω από τους 40 βαθμούς, ιδιαίτερα σε κλειστές ηπειρωτικές περιοχές.

Καυτό ξεκίνημα από τον Ιούνιο

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν ότι το καλοκαίρι θα ξεκινήσει με έντονη ζέστη ήδη από τον Ιούνιο. Οι θερμοκρασίες στην Ελλάδα αναμένεται να κινηθούν περίπου 1,5 έως 2 βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο της εποχής.

Η θερμή εισβολή αποδίδεται στην επέκταση του αφρικανικού αντικυκλώνα προς τη Μεσόγειο, γεγονός που θα ευνοήσει παρατεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας και υψηλών θερμοκρασιών.

Οι πιο ζεστές περιοχές εκτιμάται ότι θα είναι η κεντρική και νότια Ελλάδα, αλλά και τα μεγάλα νησιά, όπου η ζέστη θα γίνεται ιδιαίτερα αισθητή ακόμη και τις βραδινές ώρες.

Ο Ιούλιος φέρνει ακραίες θερμοκρασίες

Ακόμη πιο ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για τον Ιούλιο, ο οποίος φαίνεται να εξελίσσεται στον πιο θερμό μήνα του καλοκαιριού.

Οι προβολές δείχνουν θερμοκρασιακές αποκλίσεις που σε αρκετές περιοχές της νοτιοανατολικής Ευρώπης θα φτάνουν ή και θα ξεπερνούν τους 3 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Για την Ελλάδα αυτό μεταφράζεται σε αυξημένη πιθανότητα διαδοχικών κυμάτων καύσωνα, με θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα να επηρεάζουν τη χώρα για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Ο κίνδυνος για ακραία φαινόμενα

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες δεν σημαίνουν μόνο δυσφορία και παρατεταμένη ξηρασία.

Η υπερθέρμανση της Μεσογείου λειτουργεί σαν «καύσιμο» για ακραία καιρικά φαινόμενα. Η συσσώρευση θερμότητας και υγρασίας στην ατμόσφαιρα μπορεί να οδηγήσει σε έντονη αστάθεια όταν ψυχρότερες αέριες μάζες συγκρουστούν με το θερμό περιβάλλον.

Αυτό αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για ισχυρές καταιγίδες, έντονες βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις μεγάλης έντασης και καταστροφικούς ανέμους.

Με άλλα λόγια, το καλοκαίρι του 2026 ενδέχεται να χαρακτηρίζεται από δύο ακραίες όψεις: παρατεταμένους καύσωνες αλλά και αιφνίδια βίαια καιρικά ξεσπάσματα.

*Με πληροφορίες από το ilmeteo.it

