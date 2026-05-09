Καιρός: Δυσάρεστα νέα για Ιούνιο και Ιούλιο - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα

Οι πρώτες μακροπρόθεσμες προγνώσεις δεν έχουν ευχάριστα νέα για το ελληνικό καλοκαίρι

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για Ιούνιο και Ιούλιο - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το καλοκαίρι του 2026 στην Ελλάδα αναμένεται να είναι από τα θερμότερα των τελευταίων ετών, με θερμοκρασίες 1,5 έως 3 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.
  • Ο αφρικανικός αντικυκλώνας θα μεταφέρει θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα προς την Ελλάδα, προκαλώντας έντονη ζέστη κυρίως στην ηπειρωτική χώρα, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη.
  • Οι θερμοκρασίες τον Ιούνιο θα είναι ήδη αυξημένες κατά 1,5
  • 2 βαθμούς, ενώ ο Ιούλιος αναμένεται με ακραία κύματα καύσωνα και θερμοκρασίες που μπορεί να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς.
  • Η υψηλή θερμοκρασία αυξάνει τον κίνδυνο ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως ισχυρές καταιγίδες, έντονες βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και καταστροφικοί άνεμοι.
  • Το καλοκαίρι του 2026 ενδέχεται να χαρακτηρίζεται από παρατεταμένους καύσωνες αλλά και από αιφνίδια, βίαια καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα.
Snapshot powered by AI

Οι πρώτες εποχικές προγνώσεις για το καλοκαίρι του 2026 δείχνουν ότι η Ευρώπη – και ιδιαίτερα η νοτιοανατολική Μεσόγειος – ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με ένα από τα θερμότερα καλοκαίρια των τελευταίων ετών, με την Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο των υψηλών θερμοκρασιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων (ECMWF), οι θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της ηπείρου αναμένεται να κινηθούν από 1,5 έως και 3 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα ήδη από τον Ιούνιο, ενώ ο Ιούλιος φαίνεται πως θα είναι ακόμη πιο ακραίος.

Τι δείχνει ο χάρτης για την Ελλάδα

Ο χάρτης των θερμοκρασιακών αποκλίσεων καταγράφει έντονα θερμές αποχρώσεις σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα, κάτι που μεταφράζεται σε σημαντικά υψηλότερες θερμοκρασίες από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή.

Η χώρα φαίνεται να επηρεάζεται άμεσα από την ενισχυμένη παρουσία του αφρικανικού αντικυκλώνα, ο οποίος αναμένεται να μεταφέρει πολύ θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα προς την ανατολική Μεσόγειο.

Οι μεγαλύτερες θετικές αποκλίσεις εντοπίζονται κυρίως:

  • στην ηπειρωτική Ελλάδα,
  • στη Θεσσαλία,
  • στη Μακεδονία,
  • στη Στερεά Ελλάδα,
  • στην Πελοπόννησο,
  • καθώς και στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θερμοκρασίες που θα ξεπερνούν συχνά τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε περιόδους καύσωνα δεν αποκλείονται τιμές ακόμη και πάνω από τους 40 βαθμούς, ιδιαίτερα σε κλειστές ηπειρωτικές περιοχές.

Καυτό ξεκίνημα από τον Ιούνιο

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν ότι το καλοκαίρι θα ξεκινήσει με έντονη ζέστη ήδη από τον Ιούνιο. Οι θερμοκρασίες στην Ελλάδα αναμένεται να κινηθούν περίπου 1,5 έως 2 βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο της εποχής.

Η θερμή εισβολή αποδίδεται στην επέκταση του αφρικανικού αντικυκλώνα προς τη Μεσόγειο, γεγονός που θα ευνοήσει παρατεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας και υψηλών θερμοκρασιών.

Οι πιο ζεστές περιοχές εκτιμάται ότι θα είναι η κεντρική και νότια Ελλάδα, αλλά και τα μεγάλα νησιά, όπου η ζέστη θα γίνεται ιδιαίτερα αισθητή ακόμη και τις βραδινές ώρες.

1778309140424-665570447-giugno-temperature-8526jpg.jpg

Ο Ιούλιος φέρνει ακραίες θερμοκρασίες

Ακόμη πιο ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για τον Ιούλιο, ο οποίος φαίνεται να εξελίσσεται στον πιο θερμό μήνα του καλοκαιριού.

Οι προβολές δείχνουν θερμοκρασιακές αποκλίσεις που σε αρκετές περιοχές της νοτιοανατολικής Ευρώπης θα φτάνουν ή και θα ξεπερνούν τους 3 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Για την Ελλάδα αυτό μεταφράζεται σε αυξημένη πιθανότητα διαδοχικών κυμάτων καύσωνα, με θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα να επηρεάζουν τη χώρα για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

luglio-temperature-8526jpg.jpg

Ο κίνδυνος για ακραία φαινόμενα

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες δεν σημαίνουν μόνο δυσφορία και παρατεταμένη ξηρασία.

Η υπερθέρμανση της Μεσογείου λειτουργεί σαν «καύσιμο» για ακραία καιρικά φαινόμενα. Η συσσώρευση θερμότητας και υγρασίας στην ατμόσφαιρα μπορεί να οδηγήσει σε έντονη αστάθεια όταν ψυχρότερες αέριες μάζες συγκρουστούν με το θερμό περιβάλλον.

Αυτό αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για ισχυρές καταιγίδες, έντονες βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις μεγάλης έντασης και καταστροφικούς ανέμους.

Με άλλα λόγια, το καλοκαίρι του 2026 ενδέχεται να χαρακτηρίζεται από δύο ακραίες όψεις: παρατεταμένους καύσωνες αλλά και αιφνίδια βίαια καιρικά ξεσπάσματα.

*Με πληροφορίες από το ilmeteo.it

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:02ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Νικήτα: Με «δρακόντεια» μέτρα μέσω Σούδας η μεταγωγή του ζευγαριού στον Κορυδαλλό - Σε ειδική πτέρυγα ο κατηγορούμενος

10:57WHAT THE FACT

Το κόκκινο χρώμα δεν υπάρχει: Ο εγκέφαλός το επινοεί - Γιατί δεν μπορούμε να το περιγράψουμε

10:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για την Ημέρα της Ευρώπης: «Να εργαστούμε για μια Ευρώπη πιο ισχυρή και πιο δίκαιη»

10:41LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Τι τηλεθέαση έκανε στο τελευταίο της δελτίο στον ΣΚΑΪ

10:27ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Αποκλείστηκε από τη Ριμπάκινα στον δεύτερο γύρο του Masters της Ρώμης

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Ολυμπία Κηρύκου: 30 χρόνια μετά η υπόθεση παραμένει άλυτη - Νέα στοιχεία και αντιφάσεις

10:26ΚΟΣΜΟΣ

«Είστε οι φύλακες άγγελοί μου»: Το μοιραίο λάθος της χήρας του πρώτου νεκρού από χανταϊό στο Hondius

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Μην κοιμάστε με το κινητό: Το νυχτερινό φως μπορεί να επηρεάζει σοβαρά τον οργανισμό

10:11ΕΘΝΙΚΑ

Θρίλερ με το drone στη Λευκάδα: Το πιθανότερο σενάριο για το πώς βρέθηκε στη χώρα μας

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί οι διατροφολόγοι λένε ότι το καρπούζι αξίζει μια πάγια θέση στη διατροφή σας

09:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Metallica: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Αναλυτικός οδηγός

09:54ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Τι είναι, πώς μεταδίδεται και γιατί οι ειδικοί δεν ανησυχούν για μία «νέα πανδημία»

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για Ιούνιο και Ιούλιο - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα

09:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: «Φωτιά» στη μάχη της παραμονής – Καθοριστικά ματς σε Λάρισα, Σέρρες και Περιστέρι

09:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Μητσοτάκη: Έμεινε 6,5 ώρες, τους άκουσε όλους και απάντησε προσωπικά, καμία σύγκρουση

09:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

O Παρασύρης σκότωσε πισώπλατα τον Νικήτα - Μία η θανατηφόρα βολή στον 21χρονο

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συνελήφθη κοινωνική λειτουργός που αρνήθηκε να αποκαλύψει στοιχεία για κακοποίησης ανηλίκου

09:21ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Στο πιο «αυτόματο» πρατήριο καυσίμων στον κόσμο δουλεύουν μόνο ρομπότ

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία παρουσίασε τον πρώτο της διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο - Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα

09:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Metallica: Τι ώρα θα εμφανιστούν στη σκηνή του ΟΑΚΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για Ιούνιο και Ιούλιο - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα

10:26ΚΟΣΜΟΣ

«Είστε οι φύλακες άγγελοί μου»: Το μοιραίο λάθος της χήρας του πρώτου νεκρού από χανταϊό στο Hondius

10:11ΕΘΝΙΚΑ

Θρίλερ με το drone στη Λευκάδα: Το πιθανότερο σενάριο για το πώς βρέθηκε στη χώρα μας

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Ασθενής που προσβλήθηκε από τον θανατηφόρο χανταϊό περιγράφει - «Να πώς είναι»

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή από τα Βαλκάνια - Από τους 34 ξανά σε... φθινόπωρο

08:14LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Το συγκινητικό βίντεο με την τελευταία ατάκα, το φιλί και η αγκαλιά του Μπακογιάννη

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της Μητέρας 2026: Πότε «πέφτει» φέτος - Η σημασία της ημέρας

07:27ΕΛΛΑΔΑ

Την τεμάχισε και την... έψαχνε σε εκπομπές - Η αποτρόπαια δολοφονία της Τζούλι Μαρί Σκάλι, το τεμαχισμένο πτώμα της και η αποφυλάκιση του Σκιαδόπουλου

08:55ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός ώρα... μηδέν: Αυξήθηκαν τα κρούσματα, μάχη με το χρόνο για να βρεθεί εμβόλιο

08:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία αλλά... ξαναβουτάει - Η ενημέρωση Κολυδά

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Ολυμπία Κηρύκου: 30 χρόνια μετά η υπόθεση παραμένει άλυτη - Νέα στοιχεία και αντιφάσεις

23:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR-Βαλένθια 86-89: Λύγισε από ντροπιαστική διαιτησία και τώρα ο τελικός των τελικών

09:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

O Παρασύρης σκότωσε πισώπλατα τον Νικήτα - Μία η θανατηφόρα βολή στον 21χρονο

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Οι 3 εμφανίσεις UFO στην Ελλάδα: Πότε, πού και τι είδαν οι Αμερικανοί πιλότοι στη χώρα μας

00:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Ώρα αποδείξεων ανεξάρτητα από τις συνθήκες»

10:22ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: «Καμπανάκι» από Σύψα - Αυτές είναι οι ευπαθείς ομάδες, δεν υπάρχει φάρμακο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Μαΐου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

23:20WHAT THE FACT

Το Ντουμπάι βυθίζει 20.000 κατασκευές στον βυθό της θάλασσας - Το φιλόδοξο σχέδιο «Dubai Reef»

09:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Metallica: Τι ώρα θα εμφανιστούν στη σκηνή του ΟΑΚΑ

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία παρουσίασε τον πρώτο της διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο - Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ