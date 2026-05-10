Καιρός: «Κανένας μίνι καύσωνας» - Η πρόβλεψη Καλλιάνου για τη νέα εβδομάδα

Snapshot Τις επόμενες ημέρες θα σημειωθεί άνοδος της θερμοκρασίας στην Ελλάδα λόγω θερμών αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική.

Δεν πρόκειται για «μίνι καύσωνα» ή ακραίο φαινόμενο, αλλά για μια συνηθισμένη άνοδο της θερμοκρασίας τον Μάιο.

Η αφρικανική σκόνη θα μειωθεί σταδιακά, αλλά θα παραμένει σε χαμηλές συγκεντρώσεις έως την Τρίτη, προκαλώντας ελαφρά θολούρα στην ατμόσφαιρα.

Δεν υπάρχει λόγος υπερβολής, καθώς οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε σχετικά φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Snapshot powered by AI

Αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας θα σημειωθεί τις επόμενες ώρες στη χώρα μας καθώς θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική θα φτάσουν στην Ελλάδα.

Ένα φαινόμενο, όχι ασυνήθιστο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιάννη Καλλιάνο, για τον μήνα Μάιο, ο οποίος σε ανάρτησή του ανέφερε ότι δεν υπάρχει ο όρος «μίνι καύσωνας» αλλά μια άνοδος της θερμοκρασίας η οποία στην Αττική θα φτάσει στους 31 βαθμούς.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Η αφρικανική σκόνη σταδιακά απομακρύνεται από την ατμόσφαιρα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε απόλυτη διαύγεια. Κατά διαστήματα θα συνεχίσουν να σημειώνονται μικρές μεταφορές σκόνης από τη Βόρεια Αφρική, ωστόσο οι συγκεντρώσεις αναμένεται να είναι σαφώς χαμηλότερες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Έτσι, έως και την Τρίτη θα παρατηρείται κατά περιόδους μια ελαφρά θολούρα στην ατμόσφαιρα, χωρίς ιδιαίτερη ένταση.

Αυτό που παρουσιάζει μεγαλύτερο Μετεωρολογικό ενδιαφέρον είναι η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας που θα αρχίσει να γίνεται αισθητή από αύριο Κυριακή 10 Μάϊου και θα συνεχιστεί την Κυριακή, τη Δευτέρα και κυρίως την Τρίτη, όταν και φαίνεται να κορυφώνεται η μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική προς την περιοχή μας.

Η άνοδος αυτή αναμένεται να κυμανθεί περίπου στους 3 έως 5 βαθμούς πάνω από τις φυσιολογικές τιμές για την εποχή, με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιοχές να καταγραφούν θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τοπικά τους 30-31°C. Πρόκειται όμως για μια απολύτως συνηθισμένη έλευση ελαφρώς παραπάνω ζέστης μέσα στην άνοιξη και σε καμία περίπτωση για κάτι ακραίο.

Και επειδή ήδη άρχισαν να εμφανίζονται οι γνωστοί τίτλοι περί «μίνι καύσωνα», καλό είναι να διατηρούμε μια σχετική λογική στα γραφόμενά μας. Με τα σημερινά δεδομένα δεν μιλάμε ούτε για μίνι καύσωνα, ούτε για… μάξι καύσωνα, ούτε φυσικά για οργανωμένο θερμό κύμα. Μιλάμε απλά για ελαφρώς πιο θερμές ημέρες του Μαΐου, κάτι που συμβαίνει πολλές φορές αυτή την εποχή στη χώρα μας.

Δεν υπάρχει λόγος υπερβολής. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν σε σχετικά υψηλότερα επίπεδα για την εποχή, χωρίς όμως να προσεγγίζουν ακραίες τιμές.

Σας παρουσιάζω τις μέγιστης θερμοκρασίες της ερχόμενης Τρίτης 12 Μάϊου που πιθανότατα θα σημειωθούν οι πιο αυξημένες θερμοκρασίες».

Διαβάστε επίσης