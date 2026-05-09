Καιρός αύριο: Τοπικές βροχές σε ηπειρωτικά και ορεινά - Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία

Η πρόγνωση του καιρού για αύριο, Κυριακή 10 Μαΐου 2026, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Αύριο Κυριακή 10 Μαΐου 2026, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά και ορεινά.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει κατά τόπους έως τους 27 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία θα γίνουν νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.
  • Τοπική ορατότητα θα είναι περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και βόρεια, με πιθανότητα σχηματισμού ομιχλών τις πρωινές και βραδινές ώρες.
  • Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις και θερμοκρασίες γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου.
Σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν στα ορεινά να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ ενώ από το απόγευμα στα δυτικά και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά, και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή.

Θα φτάσει στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές τους 25 με 26 και κατά τόπους τους 27 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 23 με 24 και τοπικά στη Κρήτη τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Σχεδόν αίθριος ο καιρός στην Αττική με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιων διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων, κυρίως στα γύρω ορεινά, τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιων διευθύνσεων με την ίδια ένταση, με την θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 26 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα ορεινά και στη δυτική Μακεδονία πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα βόρεια ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία μεταβλητοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 με 24 και τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους στα ηπειρωτικά, και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 με 26 και τοπικά 27 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές τις απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, γρήγορα βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από αργά το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 με 24 και τοπικά στη Κρήτη τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Από το απόγευμα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 και τοπικά τους 25 βαθμούς Κελσίου.

