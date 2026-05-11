Καιρός: Εισρέει ψυχρό κύμα από τα Βαλκάνια - Πότε πέφτει ξανά η θερμοκρασία

Οι ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες θα συνεχιστούν έως την Πέμπτη, με καλό καιρό και υψηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Ωστόσο, από την Πέμπτη αναμένεται αλλαγή, με πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια της χώρας.

Η εβδομάδα ξεκινά με ηλιοφάνεια και ανοιξιάτικες θερμοκρασίες, με την Τρίτη να αναδεικνύεται ως η θερμότερη ημέρα. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι που θα πνέουν κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα αναμένεται να ανεβάσουν τη θερμοκρασία σε τοπικά επίπεδα έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη, ωστόσο, ο υδράργυρος θα αρχίσει να μειώνεται, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 28 βαθμών.

Από την Πέμπτη εισέρχεται πιο ψυχρός αέρας από τα βόρεια Βαλκάνια, προκαλώντας αστάθεια και τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, περίπου 24-26 βαθμούς Κελσίου, με το ίδιο μοτίβο να διατηρείται έως και το Σαββατοκύριακο.

Σήμερα η ατμόσφαιρα είναι επιβαρυμένη με αφρικανική σκόνη, μειώνοντας την ορατότητα, η οποία σταδιακά θα βελτιωθεί λόγω των ανέμων που θα μεταφέρουν τη σκόνη προς την Τουρκία. Πρωινά τοπικά φαινόμενα βροχής ενδέχεται να σημειωθούν στο νότιο Ιόνιο, γύρω από την Κρήτη και τη θάλασσα Κυθήρων, ενώ αργά το απόγευμα είναι πιθανές τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες σήμερα θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπως στην ανατολική Πελοπόννησο, Αργολίδα, Λακωνία, Θεσσαλία και Κρήτη, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν έως τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Στην υπόλοιπη χώρα η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 25 και 27 βαθμών. Στην Αττική, ο καιρός θα βελτιωθεί και ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 28 με 29 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη η ημέρα θα ξεκινήσει με σκόνη και θα φτάσει τους 26 βαθμούς.

Η πτώση της θερμοκρασίας και η εμφάνιση βροχών από την Πέμπτη αποτελούν φυσιολογική εξέλιξη λόγω εισροής ψυχρότερου αέρα από τα βόρεια Βαλκάνια. Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται για πιθανές καιρικές μεταβολές, ειδικά σε περιοχές με αυξημένη αστάθεια.

