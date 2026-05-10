Καιρός: Πάνω από τους 30 η θερμοκρασία στην Αττική - Η θερμότερη ημέρα του τριημέρου

Snapshot Θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική θα προκαλέσουν αυξημένη θερμοκρασία και αφρικανική σκόνη στην Ελλάδα.

Από την Τετάρτη θα ξεκινήσει πτώση της θερμοκρασίας και την Πέμπτη θα αυξηθεί η αστάθεια με πιθανές βροχοπτώσεις προς το Σαββατοκύριακο.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά κυρίως στα βόρειαπειρωτικά. Snapshot powered by AI

Ένα ιδιαίτερα θερμό τριήμερο από σήμερα έως την Τρίτη θα βιώσουμε, καθώς θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική, λόγω της κυκλοφορίας της ατμόσφαιρας, θα κινηθούν βορειότερα προς τη χώρα μας.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παοαβγούλη, η θερμότερη ημέρα αυτού του επεισοδίου θα είναι η Τρίτη, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ ακόμη και στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει κοντά στους 31 με 32 βαθμούς.

Παρούσα σε αυτό το επεισόδιο θα είναι και η αφρικανική σκόνη, με αυξημένες συγκεντρώσεις κατά διαστήματα όλες αυτές τις ημέρες.

Από την Τετάρτη θα αρχίσει σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα επανέλθει πιο κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Την Πέμπτη θα ενισχυθεί η αστάθεια, ενώ η τάση του καιρού δείχνει ότι προς το Σαββατοκύριακο θα έχουμε περισσότερες βροχοπτώσεις.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, όπου και θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα νότια από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε επίσης