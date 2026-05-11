Snapshot Υπάρχει 70% πιθανότητα εμφάνισης ενός εξαιρετικά ισχυρού «super Ελ Νίνιο» έως τον Ιούνιο του 2026, με πιθανότητα 94% έως το τέλος του έτους.

Το φαινόμενο αναμένεται να προκαλέσει ρεκόρ ζέστης, πλημμύρες και άλλες σημαντικές καιρικές ανωμαλίες παγκοσμίως.

Ορισμένα μοντέλα συγκρίνουν τη δύναμη του με το καταστροφικό Ελ Νίνιο του 1877, που προκάλεσε μαζική πείνα και εκατομμύρια θύματα.

Το Ελ Νίνιο προκαλεί θέρμανση των υδάτων στον ισημερινό Ειρηνικό και επηρεάζει την παγκόσμια βροχόπτωση, τη ζέστη και τη δραστηριότητα των τυφώνων.

Οι συνέπειες του φαινομένου ποικίλλουν γεωγραφικά, με αύξηση ζέστης σε περιοχές όπως Αυστραλία και Νότια Αμερική, και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών σε νότιες ΗΠΑ και Νοτιοανατολική Ασία.

Κώδωνα κινδύνου κρούουν οι επιστήμονες του κλίματος για την εμφάνιση ενός τρομακτικού «super Ελ Νίνιο», με την πιθανότητα του Ιουνίου να συγκεντρώνει ποσοστά 70%.

Το εξαιρετικά ισχυρό κλιματικό φαινόμενο μπορεί να προκαλέσει ρεκόρ ζέστης, πλημμύρες μεγάλης κλίμακας και άλλες καιρικές ανωμαλίες σε όλο τον κόσμο.

Το Ελ Νίνιο και το αντίθετό του, το Λα Νίνια, είναι βασικοί καιρικοί κύκλοι που επαναλαμβάνονται κάθε 2-7 χρόνια και επηρεάζουν το παγκόσμιο κλίμα.

Les tenemos video de lo que los modelos de ENSO pronostican que es El Niño fuerte o Super que va a causar efectos en el clima mundial que mencionamos a continuación. Este es del Europeo y le damos credito a @BenNollWeather.



Το Ελ Νίνιο χαρακτηρίζεται από θέρμανση των υδάτων στον ισημερινό Ειρηνικό Ωκεανό, ο οποίος εκτοπίζει τη θερμότητα και μεταβάλλει τις ατμοσφαιρικές διεργασίες.

Το Λα Νίνια, από την άλλη πλευρά, μετριάζει τις επιπτώσεις του Ελ Νίνιο. Η ουδέτερη φάση εμφανίζεται όταν αυτές οι διαδικασίες είναι ισορροπημένες. Η μετάβαση μεταξύ των φάσεων συμβαίνει συνήθως την άνοιξη, αλλά η κορύφωση του φαινομένου εμφανίζεται στο τέλος του έτους ή στις αρχές του επόμενου.

Οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας σε αυτά τα φαινόμενα (1-3°C) επηρεάζουν σημαντικά τη βροχόπτωση, τη ζέστη και τη δραστηριότητα των τυφώνων.

Σύμφωνα με Αμερικανούς κλιματολόγους, η Γη μετακινείται από το Λα Νίνια σε ουδέτερη κατάσταση, αλλά προβλέπεται η ταχεία ανάπτυξη του Ελ Νίνιο, γεγονός που εγείρει ανησυχίες. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για την πιθανότητα πρωτοφανών καιρικών φαινομένων. Η πιθανότητα σχηματισμού Ελ Νίνιο μέχρι τον Ιούνιο υπολογίζεται στο 70%, και μέχρι το τέλος του έτους στο 94%.

Η ακριβής ισχύς του μελλοντικού επεισοδίου δεν είναι ακόμη γνωστή, αλλά η τρέχουσα θέρμανση του ωκεανού δείχνει ένα έντονο σενάριο.

Βρετανοί μετεωρολόγοι προβλέπουν επίσης αύξηση της πιθανότητας ενός πολύ ισχυρού Ελ Νίνιο, ίσως του ισχυρότερου του 21ου αιώνα. Ορισμένα μοντέλα συγκρίνουν τις δυνατότητές του με το καταστροφικό Ελ Νίνιο του 1877, το οποίο προκάλεσε μαζική πείνα και εκατομμύρια θύματα.

Latest update from the ?? British MetOffice model issued today (May 11, 2026) shows the Pacific Ocean turning into a massive heat engine heading into October.



Sea surface temperatures are exploding across the tropical Pacific.

Οι ακριβείς περιοχές δεν έχουν ωστόσο ακόμα καθοριστεί, καθώς οι συνέπειες εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Ωστόσο, ο όγκος των ασυνήθιστα θερμών υπόγειων υδάτων στον Ειρηνικό Ωκεανό είναι πλέον ένας από τους μεγαλύτερους που έχουν καταγραφεί, γεγονός που αποτελεί βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη του Ελ Νίνιο.

Αυτό το φαινόμενο συνήθως αυξάνει τη ζέστη σε ορισμένες περιοχές (Αυστραλία, Αφρική, Ινδία, Νότια Αμερική) και τον κίνδυνο βροχοπτώσεων και πλημμύρας σε άλλες (νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, Μέση Ανατολή, Νοτιοανατολική Ασία).

Το Ελ Νίνιο μειώνει επίσης τη δραστηριότητα των τυφώνων του Ατλαντικού, αλλά αυξάνει την πιθανότητα ισχυρών καταιγίδων στον Ειρηνικό Ωκεανό.