Περιστέρι: «Τα παιδιά ήταν άπλυτα, αδύνατα και με μεγάλα ρούχα, ζούσαν σε ταράτσα», λέει γείτονας

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για την υπόθεση παραμέλησης των έξι παιδιών

Χάρης Γκίκας

Το διαμέρισμα που έμενε η οικογένεια στο Περιστέρι

  • Δύο γονείς συνελήφθησαν στο Περιστέρι για παραμέληση των έξι ανήλικων παιδιών τους, που ζούσαν σε ακατάλληλες συνθήκες.
  • Γείτονας περιέγραψε τα παιδιά ως αδύνατα, ατημέλητα, με ακατάλληλα ρούχα και παπούτσια, χωρίς τακτικό μπάνιο.
  • Υπήρχαν πληροφορίες ότι η οικογένεια είχε απομακρυνθεί από την κατοικία και πιθανόν διέμενε σε μια κατασκευή στην ταράτσα χωρίς νερό.
  • Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών, ενώ υπήρχαν παλαιότερες καταγγελίες προς το «Χαμόγελο του Παιδιού».
Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για την υπόθεση στο Περιστέρι, όπου συνελήφθησαν δύο γονείς για παραμέληση των έξι ανήλικων παιδιών τους, τα οποία φέρονται να ζούσαν σε ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης.

Γείτονας της οικογένειας περιγράφει στο Newsbomb μια εικόνα που, όπως λέει, είχε σχηματίσει τα τελευταία χρόνια για τις συνθήκες ζωής τους και την εμφάνιση των παιδιών.

«Ήταν ατημέλητοι οι γονείς και τα παιδάκια δεν ήξερα αν τα παιδάκια είναι αγόρια ή αν είναι κορίτσια λόγω της εμφάνισης. Όλα τα παιδιά είχαν μακριά μαλλιά και ήταν αδύνατα. Τα ρούχα που φόραγαν ήταν πολύ μεγαλύτερα από τα δικά τους νούμερα που πρέπει να φοράνε. Τα παπούτσια ήταν πολύ μεγαλύτερα. Φαινόντουσαν ότι δεν κάνουν μπάνιο».

Ο ίδιος αναφέρει ότι είχε δει τα παιδιά ελάχιστες φορές τα προηγούμενα χρόνια, ενώ όπως λέει, είχε την εντύπωση ότι η οικογένεια είχε απομακρυνθεί από τη συγκεκριμένη κατοικία.

«Εγώ τα είχα δει εδώ τα παιδιά δύο-τρεις φορές πολύ παλιά… ήξερα ότι λείπουν από δω, τους είχαν πει να φύγουν ή να μείνουν κάπου αλλού… για αυτό δεν τους έβλεπα τόσο καιρό. Τώρα μαθαίνω ότι τους συλλάβανε από δω».

Το σπίτι που έμενε το ζευγάρι με τα έξι ανήλικα παιδιά τους.

Στη συνέχεια, ο γείτονας κάνει λόγο για πληροφορίες που είχε ακούσει σχετικά με το πού διέμενε η οικογένεια το προηγούμενο διάστημα, χωρίς ωστόσο να τις έχει διαπιστώσει ο ίδιος.

«Μου είπαν ότι έμεναν στην ταράτσα… ότι δεν είχανε νερό για να κάνουνε μπάνιο… είχαν φτιάξει μία κατασκευή».

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν τα παιδιά, ενώ υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν γίνει σχετικές καταγγελίες και παλαιότερα προς το «Χαμόγελο του Παιδιού».

