Κάτω Πατήσια: Φωτιά σε σούπερ μάρκετ στις Τρεις Γέφυρες

Πυρκαγιά, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε σούπερ μάρκετ στη συμβολή των οδών Στρατηγού Καλλάρη και Λιοσίων, στην περιοχή Τρεις Γέφυρες στα Κάτω Πατήσια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ανεγειρόμενη πολυκατοικία, στο ισόγειο της οποίας στεγάζεται το σούπερ μάρκετ.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αποτελούμενες από 15 Πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής έχει αναλάβει την έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.