Κάτω Πατήσια: Φωτιά σε σούπερ μάρκετ στις Τρεις Γέφυρες
Στο σημείο επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Snapshot
- Φωτιά ξέσπασε σε σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στο ισόγειο ανεγειρόμενης πολυκατοικίας στα Κάτω Πατήσια.
- Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Στρατηγού Καλλάρη και Λιοσίων, στην περιοχή Τρεις Γέφυρες.
- Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
- Το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής διερευνά τα αίτια της φωτιάς.
Πυρκαγιά, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε σούπερ μάρκετ στη συμβολή των οδών Στρατηγού Καλλάρη και Λιοσίων, στην περιοχή Τρεις Γέφυρες στα Κάτω Πατήσια.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ανεγειρόμενη πολυκατοικία, στο ισόγειο της οποίας στεγάζεται το σούπερ μάρκετ.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αποτελούμενες από 15 Πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.
Το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής έχει αναλάβει την έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.
