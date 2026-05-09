Super League: «Φωτιά» στη μάχη της παραμονής – Καθοριστικά ματς σε Λάρισα, Σέρρες και Περιστέρι

Κρίσιμα παιχνίδια περιλαμβάνει η 7η αγωνιστική των playouts της Super League, καθώς η μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού βρίσκεται στην τελική ευθεία.

Μοναδική ομάδα που αισθάνεται ουσιαστικά ασφαλής είναι ο Ατρόμητος, με τις υπόλοιπες να συνεχίζουν την προσπάθεια για παραμονή στην κατηγορία.

Το πρόγραμμα ανοίγει στις Σέρρες, όπου ο Πανσερραϊκός φιλοξενεί την Κηφισιά σε ένα παιχνίδι με χαρακτήρα «τελικού». Τα «λιοντάρια» πήραν πολύτιμο βαθμό στις καθυστερήσεις απέναντι στην ΑΕΛ, όμως παραμένουν οριακά πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού χάρη στην ισοβαθμία με τον Αστέρα AKTOR. Η ομάδα του Ζεράρ Σαραγόσα καλείται να αξιοποιήσει την έδρα της, κάτι που δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής στα playouts. Απέναντί της θα βρει μία Κηφισιά που παραμένει αήττητη εκτός έδρας και προέρχεται από σημαντική νίκη με 1-0 επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο. Το +6 από την επικίνδυνη ζώνη δίνει μία σχετική άνεση στην ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, χωρίς όμως να επιτρέπει εφησυχασμό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει κι η αναμέτρηση της ΑΕΛ με τον Αστέρα AKTOR στην «AEL FC Arena». Για τους «βυσσινί» το παιχνίδι έχει χαρακτήρα επιβίωσης, καθώς μόνο η νίκη μπορεί να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες παραμονής. Η ισοπαλία που παραχώρησε η ομάδα του Τζιανλούκα Φέστα στις καθυστερήσεις απέναντι στον Πανσερραϊκό άφησε έντονη απογοήτευση στη Λάρισα, με την ΑΕΛ να αναζητά την πρώτη της νίκη στο μίνι πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά, ο Αστέρας AKTOR προέρχεται από εντυπωσιακή νίκη με 4-2 επί του Ατρομήτου, αποτέλεσμα που ανέβασε σημαντικά την ψυχολογία των Αρκάδων. Η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου παρουσιάζεται πάντως πιο ασταθής μακριά από την έδρα της, με την ισοπαλία να θεωρείται θετικό αποτέλεσμα για τους φιλοξενούμενους.

Στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό, με τις δύο ομάδες να προέρχονται από ήττες την προηγούμενη αγωνιστική. Οι Περιστεριώτες ηττήθηκαν με 4-2 στην Τρίπολη, γνωρίζοντας την πρώτη τους απώλεια στα playouts, χωρίς ωστόσο να απειλείται η παραμονή τους.Αντίθετα, ο Παναιτωλικός βρίσκεται σε δύσκολη θέση μετά την ήττα από την Κηφισιά στο Αγρίνιο. Οι φίλοι της ομάδας εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια προς τον Γιάννη Αναστασίου και τους ποδοσφαιριστές, βλέποντας την ομάδα να βρίσκεται πλέον μόλις τρεις βαθμούς πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Το θετικό αποτέλεσμα θεωρείται επιτακτική ανάγκη για τον Παναιτωλικό, ο οποίος παραμένει χωρίς νίκη εδώ και περισσότερο από έναν μήνα.

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής (Σάββατο 9 Μαΐου 2026)

16:00 Πανσερραϊκός – Κηφισιά (Novasports2HD)

17:00 ΑΕΛ – Αστέρας AKTOR (CosmoteSport1HD)

19:30 Ατρόμητος – Παναιτωλικός (Novasports Prime)

