Super League: «Φωτιά» στη μάχη της παραμονής – Καθοριστικά ματς σε Λάρισα, Σέρρες και Περιστέρι

Με καθοριστικές αναμετρήσεις συνεχίζονται playouts της Super League, όπου στη Λάρισα, ΑΕΛ κι Αστέρας AKTOR, δίνουν ματς «εξάποντου», ενώ «τελικοί» είναι κι οι αναμετρήσεις Πανσερραϊκός – Κηφισιά και Ατρόμητος – Παναιτωλικός.

Newsbomb

Super League
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κρίσιμα παιχνίδια περιλαμβάνει η 7η αγωνιστική των playouts της Super League, καθώς η μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού βρίσκεται στην τελική ευθεία.

Μοναδική ομάδα που αισθάνεται ουσιαστικά ασφαλής είναι ο Ατρόμητος, με τις υπόλοιπες να συνεχίζουν την προσπάθεια για παραμονή στην κατηγορία.

Το πρόγραμμα ανοίγει στις Σέρρες, όπου ο Πανσερραϊκός φιλοξενεί την Κηφισιά σε ένα παιχνίδι με χαρακτήρα «τελικού». Τα «λιοντάρια» πήραν πολύτιμο βαθμό στις καθυστερήσεις απέναντι στην ΑΕΛ, όμως παραμένουν οριακά πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού χάρη στην ισοβαθμία με τον Αστέρα AKTOR. Η ομάδα του Ζεράρ Σαραγόσα καλείται να αξιοποιήσει την έδρα της, κάτι που δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής στα playouts. Απέναντί της θα βρει μία Κηφισιά που παραμένει αήττητη εκτός έδρας και προέρχεται από σημαντική νίκη με 1-0 επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο. Το +6 από την επικίνδυνη ζώνη δίνει μία σχετική άνεση στην ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, χωρίς όμως να επιτρέπει εφησυχασμό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει κι η αναμέτρηση της ΑΕΛ με τον Αστέρα AKTOR στην «AEL FC Arena». Για τους «βυσσινί» το παιχνίδι έχει χαρακτήρα επιβίωσης, καθώς μόνο η νίκη μπορεί να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες παραμονής. Η ισοπαλία που παραχώρησε η ομάδα του Τζιανλούκα Φέστα στις καθυστερήσεις απέναντι στον Πανσερραϊκό άφησε έντονη απογοήτευση στη Λάρισα, με την ΑΕΛ να αναζητά την πρώτη της νίκη στο μίνι πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά, ο Αστέρας AKTOR προέρχεται από εντυπωσιακή νίκη με 4-2 επί του Ατρομήτου, αποτέλεσμα που ανέβασε σημαντικά την ψυχολογία των Αρκάδων. Η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου παρουσιάζεται πάντως πιο ασταθής μακριά από την έδρα της, με την ισοπαλία να θεωρείται θετικό αποτέλεσμα για τους φιλοξενούμενους.

Στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό, με τις δύο ομάδες να προέρχονται από ήττες την προηγούμενη αγωνιστική. Οι Περιστεριώτες ηττήθηκαν με 4-2 στην Τρίπολη, γνωρίζοντας την πρώτη τους απώλεια στα playouts, χωρίς ωστόσο να απειλείται η παραμονή τους.Αντίθετα, ο Παναιτωλικός βρίσκεται σε δύσκολη θέση μετά την ήττα από την Κηφισιά στο Αγρίνιο. Οι φίλοι της ομάδας εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια προς τον Γιάννη Αναστασίου και τους ποδοσφαιριστές, βλέποντας την ομάδα να βρίσκεται πλέον μόλις τρεις βαθμούς πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Το θετικό αποτέλεσμα θεωρείται επιτακτική ανάγκη για τον Παναιτωλικό, ο οποίος παραμένει χωρίς νίκη εδώ και περισσότερο από έναν μήνα.

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής (Σάββατο 9 Μαΐου 2026)

  • 16:00 Πανσερραϊκός – Κηφισιά (Novasports2HD)
  • 17:00 ΑΕΛ – Αστέρας AKTOR (CosmoteSport1HD)
  • 19:30 Ατρόμητος – Παναιτωλικός (Novasports Prime)

Η βαθμολογία

  1. Ατρόμητος 40
  2. Κηφισιά 34
  3. Παναιτωλικός 31
  4. Πανσερραϊκός 28
  5. Αστέρας AKTOR 28
  6. ΑΕΛ 25
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:02ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Νικήτα: Με «δρακόντεια» μέτρα μέσω Σούδας η μεταγωγή του ζευγαριού στον Κορυδαλλό - Σε ειδική πτέρυγα ο κατηγορούμενος

10:57WHAT THE FACT

Το κόκκινο χρώμα δεν υπάρχει: Ο εγκέφαλός το επινοεί - Γιατί δεν μπορούμε να το περιγράψουμε

10:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για την Ημέρα της Ευρώπης: «Να εργαστούμε για μια Ευρώπη πιο ισχυρή και πιο δίκαιη»

10:41LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Τι τηλεθέαση έκανε στο τελευταίο της δελτίο στον ΣΚΑΪ

10:27ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Αποκλείστηκε από τη Ριμπάκινα στον δεύτερο γύρο του Masters της Ρώμης

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Ολυμπία Κηρύκου: 30 χρόνια μετά η υπόθεση παραμένει άλυτη - Νέα στοιχεία και αντιφάσεις

10:26ΚΟΣΜΟΣ

«Είστε οι φύλακες άγγελοί μου»: Το μοιραίο λάθος της χήρας του πρώτου νεκρού από χανταϊό στο Hondius

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Μην κοιμάστε με το κινητό: Το νυχτερινό φως μπορεί να επηρεάζει σοβαρά τον οργανισμό

10:11ΕΘΝΙΚΑ

Θρίλερ με το drone στη Λευκάδα: Το πιθανότερο σενάριο για το πώς βρέθηκε στη χώρα μας

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί οι διατροφολόγοι λένε ότι το καρπούζι αξίζει μια πάγια θέση στη διατροφή σας

09:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Metallica: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Αναλυτικός οδηγός

09:54ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Τι είναι, πώς μεταδίδεται και γιατί οι ειδικοί δεν ανησυχούν για μία «νέα πανδημία»

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για Ιούνιο και Ιούλιο - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα

09:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: «Φωτιά» στη μάχη της παραμονής – Καθοριστικά ματς σε Λάρισα, Σέρρες και Περιστέρι

09:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Μητσοτάκη: Έμεινε 6,5 ώρες, τους άκουσε όλους και απάντησε προσωπικά, καμία σύγκρουση

09:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

O Παρασύρης σκότωσε πισώπλατα τον Νικήτα - Μία η θανατηφόρα βολή στον 21χρονο

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συνελήφθη κοινωνική λειτουργός που αρνήθηκε να αποκαλύψει στοιχεία για κακοποίησης ανηλίκου

09:21ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Στο πιο «αυτόματο» πρατήριο καυσίμων στον κόσμο δουλεύουν μόνο ρομπότ

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία παρουσίασε τον πρώτο της διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο - Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα

09:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Metallica: Τι ώρα θα εμφανιστούν στη σκηνή του ΟΑΚΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για Ιούνιο και Ιούλιο - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα

10:26ΚΟΣΜΟΣ

«Είστε οι φύλακες άγγελοί μου»: Το μοιραίο λάθος της χήρας του πρώτου νεκρού από χανταϊό στο Hondius

10:11ΕΘΝΙΚΑ

Θρίλερ με το drone στη Λευκάδα: Το πιθανότερο σενάριο για το πώς βρέθηκε στη χώρα μας

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Ασθενής που προσβλήθηκε από τον θανατηφόρο χανταϊό περιγράφει - «Να πώς είναι»

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή από τα Βαλκάνια - Από τους 34 ξανά σε... φθινόπωρο

08:14LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Το συγκινητικό βίντεο με την τελευταία ατάκα, το φιλί και η αγκαλιά του Μπακογιάννη

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της Μητέρας 2026: Πότε «πέφτει» φέτος - Η σημασία της ημέρας

07:27ΕΛΛΑΔΑ

Την τεμάχισε και την... έψαχνε σε εκπομπές - Η αποτρόπαια δολοφονία της Τζούλι Μαρί Σκάλι, το τεμαχισμένο πτώμα της και η αποφυλάκιση του Σκιαδόπουλου

08:55ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός ώρα... μηδέν: Αυξήθηκαν τα κρούσματα, μάχη με το χρόνο για να βρεθεί εμβόλιο

08:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία αλλά... ξαναβουτάει - Η ενημέρωση Κολυδά

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Ολυμπία Κηρύκου: 30 χρόνια μετά η υπόθεση παραμένει άλυτη - Νέα στοιχεία και αντιφάσεις

23:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR-Βαλένθια 86-89: Λύγισε από ντροπιαστική διαιτησία και τώρα ο τελικός των τελικών

09:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

O Παρασύρης σκότωσε πισώπλατα τον Νικήτα - Μία η θανατηφόρα βολή στον 21χρονο

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Οι 3 εμφανίσεις UFO στην Ελλάδα: Πότε, πού και τι είδαν οι Αμερικανοί πιλότοι στη χώρα μας

00:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Ώρα αποδείξεων ανεξάρτητα από τις συνθήκες»

10:22ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: «Καμπανάκι» από Σύψα - Αυτές είναι οι ευπαθείς ομάδες, δεν υπάρχει φάρμακο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Μαΐου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

23:20WHAT THE FACT

Το Ντουμπάι βυθίζει 20.000 κατασκευές στον βυθό της θάλασσας - Το φιλόδοξο σχέδιο «Dubai Reef»

09:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Metallica: Τι ώρα θα εμφανιστούν στη σκηνή του ΟΑΚΑ

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία παρουσίασε τον πρώτο της διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο - Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ